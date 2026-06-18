Yaya Muñoz se pronunció sobre las fotografías de Aida Cortés en ropa interior en una iglesia: “Blasfemia”

La exparticipante de 'La casa de los famosos' lamentó que se quieran copiar cosas de otros famosos en el país para generar polémica - crédito @tamoenvivo/IG

La difusión de unas fotografías de Aida Cortés posando en lencería dentro de la capilla de Santa Ana, en Guarne, Antioquia, generó una ola de reacciones en redes sociales y medios de comunicación.

La creadora de contenido, que en 2024 había comunicado su retiro de la industria para adultos con el objetivo de dedicarse a la música, volvió a captar la atención del público al compartir las imágenes en su cuenta de Instagram acompañadas de la frase: “Hija de Dios”.

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El acto fue calificado como “blasfemia” por figuras del entretenimiento, entre ellas Yaya Muñoz, quien expresó su opinión durante una intervención en el programa Tamo en vivo de Dímelo King.

“Yo lo voy a resumir en una palabra: para mí eso fue blasfemia”, afirmó la panelista, haciendo énfasis en el uso de un rosario como accesorio en las fotos.

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Estas son las polémicas fotos que pusieron en el ojo del huracán a la creadora de contenido - crédito @aidacortesmusic/Instagram

El debate se intensificó en el espacio televisivo, donde Muñoz recordó que casos parecidos han sucedido en la cultura pop, mencionando la expulsión de Madonna de la religión católica por un video musical controvertido. “A ella la expulsaron por blasfemia”, señaló, aludiendo a la reacción de la Iglesia católica ante provocaciones públicas.

El centro del debate giró en torno a los límites de la expresión artística y el respeto a los símbolos religiosos.

Algunos participantes del programa digital defendieron que en producciones audiovisuales se utilizan iglesias con permiso y bajo otros fines, diferenciando esos casos de lo ocurrido con Cortés.

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“Eso es diferente porque se usa con un fin de grabar, de permiso, no está faltando el respeto”, argumentó Yaya Muñoz ante la pregunta de si mostrar imágenes impactantes en películas también podría considerarse una falta de respeto.

Aida Córtes respondió a sus críticos vía redes sociales - crédito @aidacortesmusic/Instagram

La controversia sobre el uso de espacios sagrados para fines artísticos o comerciales continúa generando respuestas encontradas en la opinión pública y deja abierta la discusión sobre el alcance de la libertad creativa frente a las tradiciones religiosas.

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En el intercambio de opiniones, se comparó el episodio con lo ocurrido en República Dominicana, donde la artista Toquicha causó revuelo por una sesión fotográfica similar. “Eso es una copia de lo que hizo Tokischa”, aseguró uno de los panelistas, mientras Yaya Muñoz sostuvo que cada contexto tiene su propia sensibilidad y consecuencias.

La polémica llevó al cierre temporal de la capilla donde se realizaron las fotografías, según lo expuesto en el programa.

“La Diócesis de Sonsón-Rionegro expresa su indignación y profundo dolor ante la realización y posterior difusión en redes sociales de unas fotografías de carácter ofensivo e irrespetuoso tomadas al interior del templo parroquial de Santa Ana, Guarne. Los templos católicos son lugares sagrados, consagrados exclusivamente al culto divino, a la celebración de los sacramentos, a la oración y al encuentro de los fieles con Dios”, puntualiza el texto.

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Entidades religiosas expresaron su rechazo a las fotos y videos publicados por la creadora de contenido - crédito Diócesis de Sonsón-Rionegro

Las críticas hacia Aida Cortés no solo provinieron de Yaya Muñoz, sino también de otras personalidades como Violeta Bergonzi, quien fue una de las primeras en cuestionar la acción de la influenciadora.

“Para mí y para muchos católicos, un altar no es un lugar bonito donde uno puede posar, empelotarse o hacer contenido. Es el lugar donde adoramos a Dios, es el lugar donde logramos esa conexión sagrada”, afirmó Bergonzi en sus redes sociales.

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Ante la avalancha de críticas, Cortés respondió a través de sus redes sociales sin referirse al incidente de forma directa.

En una publicación bajo el hashtag #RAMERA, Cortés cuestionó a quienes, según ella, usan la fe como cobertura: “Las personas tienen la falsa creencia de que escondiéndose para cometer pecados y vistiéndose de cierta manera van a poder ocultar de Dios sus almas. Yendo a misa sin aplicar ni una sola palabra de lo que dice el padre. ¿Ya cumplieron?”.

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