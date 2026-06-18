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Memes en redes sociales del fuerte golpe que recibió el camarógrafo por parte de Abdukodir Khusanov tras la barrida a Luis Díaz en el partido Colombia - Uzbekistán

El defensor uzbeko del Manchester City le propinó una barrida al atacante del Bayern Múnich, pero terminó lesionando al empleado de la FIFA que transmitía el momento exacto en el que se presentó el choque, en medio del juego que le dio la primera victoria a la Tricolor en su estreno en el Mundial 2026

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El defensor uzbeko recibió la tarjeta amarilla a raíz de la barrida que no solo le propinó al atacante colombiano, sino al empleado de la transmisión oficial de la FIFA - créditos EFE/ Sashenka Gutiérrez | @AldairBernal10/X | @lidamoralesm/X
El defensor uzbeko recibió la tarjeta amarilla a raíz de la barrida que no solo le propinó al atacante colombiano, sino al empleado de la transmisión oficial de la FIFA - créditos EFE/ Sashenka Gutiérrez | @AldairBernal10/X | @lidamoralesm/X

Luego de lo que fue el vibrante triunfo de la selección Colombia en el estreno en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 por 3 goles a 1 sobre Uzbekistán, uno de los hechos más comentados por los usuarios en redes sociales y medios de comunicación alrededor del mundo fue el estado de salud de uno de los camarógrafos de la transmisión oficial del torneo.

El empleado de la FIFA que se encontraba en el costado inferior izquierdo de la gramilla, y que aparecía en algunos pasajes del partido por televisión, sufrió una embestida del defensor uzbeko Abdukodir Khusanov a los 33 minutos del encuentro.

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La repetición de la entrada de Khusanov a Díaz se viralizó en redes sociales la noche del miércoles 17 de junio de 2026 - crédito @pabloriverach/X
La repetición de la entrada de Khusanov a Díaz se viralizó en redes sociales la noche del miércoles 17 de junio de 2026 - crédito @pabloriverach/X

El jugador del Manchester City, de la Premier League, fue en principio por el atacante colombiano Luis Díaz, pero en un balón dividido el guajiro le ganó el pique a Khusanov, que llegó a destiempo. Por la velocidad con la que venía, no solo le cometió falta a Díaz, sino que terminó por impactar al camarógrafo, que de inmediato, y en lugar de Díaz, recibió atención médica.

A raíz de la fuerte entrada, el defensor recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro inglés Anthony Taylor, mientras que Díaz se levantó y continuó jugando, e incluso, siete minutos más tarde (40′) le mandó el pase a Daniel Muñoz para la apertura del marcador.

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Tras el inicio del segundo tiempo, los internautas se percataron de un detalle que se viralizó en redes sociales: comenzaron a preguntar por el estado del camarógrafo, ya que en la transmisión oficial no se vio ni la cámara ni al empleado en el lugar donde había aparecido en la primera mitad, antes del incidente, que además quedó grabado en el momento exacto del impacto.

- crédito @CruzBerrios2180/X
Los internautas no evitaron ponerle el toque de humor al momento, y recordaron cómo quedaba 'Don Ramón' el personaje de 'El Chavo del 8' al que 'Doña Florinda' siempre le terminaba dando golpizas por molestar a su hijo 'Kiko', aunque él no tuviera siempre la culpa - crédito @CruzBerrios2180/X

Las redes sociales no dejaron pasar esto, y en varios comentarios los internautas expresaron su preocupación por el estado de salud del camarógrafo, pero también le sumaron la piza de humor al momento.

“Imagínate decirle a tus nietos ‘yo estaba de camarógrafo en un partido del mundial y me tumbaron y casi no me levanto’ qué barrida que le pagaron a ese pobre señor camarógrafo”, y “Nadie se preocupó por el pobre camarógrafo. Ni lo mencionaron”, fueron algunos de los mensajes que se leyeron en redes sociales.

De igual forma, los memes también hicieron de la suyas y se difundieron por parte de algunos internautas, que solo esperan saber el parte médico oficial del empleado de la FIFA, y que hasta el momento no ha hecho ninguna mención de lo ocurrido.

- crédito @cduartec/X
Los usuarios colombianos, como siempre, le pusieron la pizca de gracia al momento que vivió el camarógrafo - crédito @cduartec/X

Lo único cierto, y como se observó en la transmisión oficial del torneo, el defensor de 22 años impactó la pierna derecha del empleado, que lo último que se imaginó era que el único lesionado del encuentro terminaría siendo él.

En imágenes que fueron difundidas por el portal Marca México, se pudo confirmar que el camarógrafo terminó saliendo del estadio Azteca en una ambulancia y fue traslado a un centro médico para recibir atención especializada.

Debido a esto, los usuarios siguieron con mensajes como: “Incapacidad por ARL, y ve el mundial desde la lateral norte de su cama” y “Khusanov no pudo con Lucho Díaz y entonces se desquitó con un camarógrafo inocente”.

- crédito @NataliaBaquero/X
Con ayuda de dos compañeros el camarógrafo salió rumbo a una ambulancia - crédito @NataliaBaquero/X

Colombia inició con pie derecho su camino en el Mundial 2026: victoria sufrida ante Uzbekistán

La selección Colombia pasó un duro examen en su primer partido de la fase de grupos (K) de la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de la victoria por 3 goles a 1, y que gracias al empate entre Portugal y República Democrática del Congo a un gol, dejó primera a la Tricolor luego de la jornada que, junto a Argentina, los dejó como los únicos representantes de la Conmebol que lograron victorias en su estreno, a diferencia de Ecuador (perdió 1 a 0 vs. Costa de Marfil), Paraguay (cayó 4 a 1 vs. EE. UU.) y Uruguay (empate a un gol vs. Arabia Saudita).

El primer gol del encuentro llegó al minuto 40, luego de un pase que Luis Díaz le filtró al lateral Daniel Muñoz.

En el segundo tiempo los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo se relajaron en un tramo del encuentro, y esto permitió la reacción por parte de los uzbekos, que al minuto 60 logró el empate luego de una mala respuesta en el arco por parte de Camilo Vargas, que dejó un rebote tras un remate que supo materializar el mediocampista Abbosbek Fayzullaev.

Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP
Luis Díaz fue elegido como el mejor jugador del partido - crédito Alfredo ESTRELLA / AFP

La Tricolor supo manejar el momento de presión, y alentado por miles de hinchas colombianos, cinco minutos después (65′) aprovechó un robo de balón a la zaga uzbeka por parte de Gustavo Puerta que de manera agónica mandó al fondo de la red Luis Díaz, debido a la reacción del arquero Utkir Yusupov, que alcanzó a contener el balón, que entró despacio al arco.

Ya en tiempo de adición, y en un balón que nunca dio por perdido Juan Camilo ‘el Cucho’ Hernández, luego de forcejear y ganar el balón a uno de los zagueros uzbekos, en el minuto 90 + 9 mandó un centro que cabeceó Jaminton Campaz, para sellar la victoria.

Tabla del grupo K, luego de la primera fecha:

  1. Colombia 3 puntos.
  2. República Democrática del Congo 1 punto.
  3. Portugal 1 punto.
  4. Uzbekistán 0 puntos.

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