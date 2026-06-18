En video, estos fueron los mejores momentos de la victoria de la selección Colombia en el Mundial 2026 ante Uzbekistán

Mundial 2026 - Uzbekistán 1 - Colombia 3

Este 17 de junio de 2026, la selección Colombia hizo su debut y venció por 3-1 a Uzbekistán en el estadio Ciudad de México.

Con los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz, el equipo dirigido por el técnico argentino Néstor Lorenzo comenzó con el pie derecho su participación, y tuvo un regreso a las Copas del Mundo soñado, después de 8 años de ausencia.

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Pero además de los goles, el encuentro tuvo varias jugadas clave que protagonizaron dos fichas claves del cuadro “Cafetero” durante el encuentro: el volante Gustavo Puerta (jugador del Racing de Santander de España) y el delantero Juan Camilo “Cucho” Hernández (futbolista del Real Betis de España).

El momento en el cual Gustavo Puerta disputa la pelota con Abbosbek Fayzullaev en el Uzbekistán vs. Colombia-crédito Raquel Cunha/REUTERS

Una de las jugadas que dejó el partido fue la disputa de la pelota que tuvo Gustavo Puerta con el atacante del CSKA de Moscú Abbosbek Fayzullaev durante el juego. En las imágenes se ve el momento en el cual el jugador uzbeko intenta interceptar por la pelota, y allí Puerta sale a cabecear, exponiendo a recibir una fuerte entrada con la suela del zapato de Fayzullaev.

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Abbosbek Fayzullaev y Gustavo Puerta disputando una pelota-crédito Henry Romero/REUTERS

La segunda jugada clave que se presentó durante el partido fue cuando Juan Camilo “Cucho” Hernández y el defensor Jakhongir Urozov disputaban una pelota en la banda al minuto 90+2 de partido.

Jakhongir Urozov siendo marcado por Juan Camilo "Cucho" Hernández-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Allí el “Cucho” Hernández le gana la pelota al defensor uzbeko, y tras la recuperación, centra para que el delantero de Rosario Central Jaminton Campaz llegue en soledad con un cabezazo y coloque el 3-1 final a favor de la “Amarilla”.

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Cucho Hernandez al quitarle la pelota a Jakhongir Urozov en el Uzbekistán vs. Colombia-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Colombia consiguió su primer triunfo ante Uzbekistán y ahora piensa en República Democrática del Congo

Otabek Shukurov y Luis Diaz disputando la pelota-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

El 17 de Junio de 2026, tras casi 3.000 días de ausencia en una Copa del Mundo, la Tricolor debutó con una victoria por 3-1 ante Uzbekistán en el Mundial de la FIFA y quedó como líder de su grupo, en un estreno resuelto con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz.

El resultado dejó a la selección colombiana en la cima de la zona en su primer partido del torneo. El encuentro se disputó en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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La victoria colombiana se construyó con tres anotadores distintos: Daniel Muñoz abrió el marcador, Luis Díaz convirtió el segundo y Jáminton Campaz selló el triunfo.

El primer gol de Colombia llegó a los 40 minutos por intermedio de Muñoz, en una jugada que puso en ventaja a la selección sudamericana antes del descanso.

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Uzbekistán empató de manera transitoria en su debut mundialista con un gol de Fayzullaev, lo que le devolvió por unos minutos la emoción al equipo asiático.

La respuesta de Luis Díaz apareció cuando el partido se había complicado para Colombia. El delantero marcó el segundo tanto de la tricolor y volvió a inclinar el desarrollo del encuentro.

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En el tramo final, Jáminton Campaz convirtió el tercer gol “Cafetero”. Esa anotación cerró el 3-1 definitivo en el estreno de la selección en la Copa del Mundo.

La autocrítica de Néstor Lorenzo tras la victoria ante Uzbekistán

Colombia quedó en la cima del Grupo K con tres puntos después del empate 1-1 entre Portugal y la República Democrática del Congo-crédito Henry Romero/REUTERS

Néstor Lorenzo admitió tras la victoria de Colombia por 3-1 ante Uzbekistán en el Mundial 2026 que el equipo debe corregir su finalización, pese a un debut que lo dejó con tres puntos y en la cima del Grupo K antes del partido del 23 de junio contra la República Democrática del Congo en Guadalajara.

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La selección colombiana encabeza la zona con tres puntos, mientras Portugal y la República Democrática del Congo empataron 1-1 y Kazajistán quedó sin unidades. Ese escenario le dio valor al triunfo en el Estadio Azteca de Ciudad de México, pero también convirtió los ajustes señalados por el entrenador en una tarea inmediata.

Lorenzo resumió su evaluación ante los micrófonos con una mezcla de conformidad y exigencia:

“Pudimos marcar una diferencia mayor, pero el rival trabajó bien y nos pudo costar. Hay que mejorar. Terminar mejor las jugadas. Nos entretuvimos con la posesión y no hicimos centros y remates, pero luego jugamos bien y ajustamos el medio campo para ganar merecidamente y subimos el primer escalón”, dijo.

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La respuesta central del entrenador fue directa: Colombia ganó 3-1, pero su técnico considera que el funcionamiento ofensivo aún no alcanza el nivel necesario para sostener la campaña en el torneo. La principal corrección pasa por cerrar mejor las jugadas y transformar la posesión en acciones de gol.

Durante el encuentro, Colombia adelantó a sus zagueros centrales hasta una zona cercana a la mitad de la cancha. La decisión buscó controlar la pelota y dificultar la salida de Uzbekistán, aunque también expuso a la defensa ante la velocidad rival y los envíos largos.

Lorenzo reconoció que ese planteo obligó a una atención máxima en el fondo. La apuesta era ofensiva, pero el costo potencial era dejar espacios a espaldas de la línea defensiva.

El entrenador también valoró el efecto de las variantes en la segunda mitad.

“En las que llegábamos no definimos y nos costó tener la posesión de la pelota. Creo que faltaba refrescar y ahí cuando refrescamos nos vimos mejor”, dijo.