Embajador de Suecia hizo polémicas afirmaciones sobre Verónica Alcocer y su estancia en Estocolmo: “Le gustan los suecos”

La controversia entre el presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer y el embajador Guillermo Reyes escaló tras las acusaciones sobre una presunta campaña para desprestigiar a la primera dama durante su estancia en Suecia - crédito Imagen Ilustrativa Infofae

El embajador de Colombia en Suecia, Guillermo Reyes, rechazó las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre una presunta campaña financiada para desprestigiar a la primera dama, Verónica Alcocer, durante su estancia en Estocolmo, y aseguró que los cuestionamientos que surgieron en ese país fueron consecuencia de su comportamiento público y no de una operación organizada desde la embajada.

Las declaraciones fueron entregadas en una extensa entrevista con Caracol Radio, en respuesta a las afirmaciones realizadas por Petro el pasado 16 de junio, cuando aseguró que ya conoce quiénes habrían impulsado y financiado una campaña contra Alcocer y que esa información debe ser puesta en conocimiento de la Fiscalía.

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Frente a esos señalamientos, Reyes defendió el trabajo de la representación diplomática colombiana en Suecia y negó que alguno de sus funcionarios hubiera participado en una estrategia para afectar la imagen de la primera dama.

El diplomático recordó que la embajada está integrada por apenas seis personas: tres diplomáticos y tres funcionarios administrativos. Por ello pidió al presidente precisar quiénes serían los responsables de la supuesta campaña.

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“Jamás nos vimos”

Reyes también se refirió a la temporada que Verónica Alcocer pasó en Estocolmo estudiando inglés y aseguró que la propia primera dama marcó distancia con la embajada desde antes de viajar.

El embajador Guillermo Reyes negó que funcionarios de la embajada en Suecia hubieran financiado una campaña contra Verónica Alcocer y afirmó que los cuestionamientos surgieron por su comportamiento público en Estocolmo - crédito @reyesguillermof/X

Según relató, Alcocer le expresó que no quería mantener cercanía con la misión diplomática durante su proceso académico.

“Mira, no te acerques. Si yo necesito algo te aviso. Yo voy a estudiar inglés y no quiero contactos con nadie que me afecte mi proceso de aprendizaje de inglés”, recordó Reyes sobre una conversación sostenida antes del viaje.

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El embajador afirmó que durante los cuatro o cinco meses que Alcocer permaneció en la capital sueca prácticamente no hubo contacto entre ambos. “Jamás nos vimos”, aseguró.

Añadió que la primera dama nunca visitó la residencia oficial de la embajada, alquiló una vivienda independiente y desarrolló sus actividades por fuera del círculo diplomático colombiano.

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“Ella sola se desprestigiaba”

Uno de los momentos más polémicos de la entrevista llegó cuando Reyes rechazó la versión de una campaña financiada contra Alcocer.

“El presidente dice en su alocución que tenía los nombres de personas de la embajada que pagaron para la campaña de desprestigio contra Verónica. Eso no necesitaba pagarse un solo peso, ella sola se desprestigiaba”, afirmó.

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Durante su estancia en Estocolmo, Verónica Alcocer estuvo en el centro de una polémica por publicaciones de medios suecos y cuestionamientos sobre sus actividades y vida social en ese país - crédito Captura de Pantalla Expressen

Más adelante insistió en esa idea y agregó: “Ella se autodesprestigiaba con sus procederes en las tardes y en las noches”.

Según Reyes, durante la permanencia de la primera dama en Suecia recibió llamadas de funcionarios de la Cancillería sueca, de la policía de ese país y de la embajadora de Suecia en Bogotá preguntando por algunas situaciones relacionadas con Alcocer.

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El diplomático aseguró que esas inquietudes surgían por la visibilidad pública de la esposa del presidente y no por una campaña organizada en su contra.

Durante la entrevista, Reyes también hizo referencia a la vida social de la primera dama en Estocolmo.

Cuando uno de los periodistas señaló que Alcocer era una mujer joven a quien le gustaba salir, socializar y hacer amigos, el embajador respondió: “Le encantan los suecos”.

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La afirmación se convirtió en una de las frases más comentadas de la entrevista y se sumó a otras referencias sobre las actividades sociales de la primera dama durante su estadía en Suecia.

Durante un Consejo de Ministros, Gustavo Petro aseguró que ya conoce quiénes habrían financiado una campaña contra Verónica Alcocer y afirmó que esa información debe ser entregada a la Fiscalía - crédito Juan David Duque/Reuters

Cuestionamientos por el consumo de alcohol

Al ser consultado sobre qué comportamientos habrían llamado la atención de las autoridades y ciudadanos suecos, Reyes dijo que no cuestionaba que Alcocer consumiera alcohol, sino la manera en que, según él, lo hacía en espacios públicos.

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“No es cuestionable que ella tomara trago. El problema es las cantidades en que lo hacía, las griterías que generaba, el bullicio que generaba y que la gente decía: ‘Esa es la esposa del presidente de Colombia’”, afirmó.

Incluso comparó la situación con el comportamiento que se espera de un embajador.

“Si yo me voy para un bar como embajador y me pongo a tomar desenfrenadamente y me emborracho, pues obviamente uno cuando ya está con sus tragos se pone muy alegre, empieza a hablar duro, empieza a hacer espectáculos y la gente se molesta”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que nunca existieron reclamos oficiales por parte de las autoridades suecas.

“No, quejas oficiales no, solo me informaban lo que estaba pasando”, dijo.