Colombia

Congresista estadounidense pidió a Donald Trump no meterse en las elecciones de Colombia: “Respetar la soberanía”

Jesús G. “Chuy” García solicitó que se garantice la plena libertad de elección en Colombia este domingo 21 de junio, subrayando la importancia de investigaciones transparentes y el respeto a la autodeterminación nacional

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Legislador de EE.UU. exigió elecciones libres en Colombia, sin presión del gobierno de Donald Trump - crédito Reuters - @RepChuyGarcia/X
Legislador de EE.UU. exigió elecciones libres en Colombia, sin presión del gobierno de Donald Trump - crédito Reuters - @RepChuyGarcia/X

A solo tres días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, más de diez congresistas estadounidenses enviaron una carta a la Casa Blanca exigiendo que el presidente Donald Trump cese su respaldo al candidato Abelardo de la Espriella.

Los legisladores advirtieron que la intervención directa del mandatario republicano representa una amenaza para la soberanía colombiana, especialmente luego de que Trump manifestara públicamente su apoyo al aspirante de extrema derecha Abelardo de la Espriella a través de su plataforma Truth Social.

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El documento, dirigido al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al fiscal general interino, Todd Blanche, señaló que “la flagrante injerencia de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia” genera inquietud entre los firmantes.

Según el texto, la presión sobre el electorado colombiano contradice principios internacionales de no intervención.

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump ha expresado su respaldo en varias ocasiones a Abelardo de la Espriella - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

Donald Trump justificó su apoyo al candidato Abelardo de la Espriella conocido como el “Tigre” resaltando su liderazgo y capacidad para “impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, y restaurar el orden público”.

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Esta postura ha provocado preocupación en sectores políticos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Además de rechazar la intervención, la carta solicita a las autoridades estadounidenses investigar los negocios de De la Espriella en Florida por posibles actividades ilícitas.

Los congresistas señalaron la posible relación del candidato con “una organización designada como terrorista y una persona acusada de lavado de dinero”, así como la existencia de al menos 14 empresas fantasma y adquisiciones inmobiliarias millonarias en ese estado.

Entre los firmantes figuran Jesús G. “Chuy” García, Greg Casar, Rashida Tlaib y otros legisladores demócratas. La petición incluye un llamado a “investigar el origen de los fondos utilizados para financiar las inversiones” del candidato y a exhortar a Trump a evitar acciones que puedan afectar la legitimidad del proceso electoral colombiano.

Chuy García pidió a Donald Trump respetar la soberanía de Colombia en las elecciones presidenciales - crédito @RepChuyGarcia/X
Chuy García pidió a Donald Trump respetar la soberanía de Colombia en las elecciones presidenciales - crédito @RepChuyGarcia/X

Tras lo anterior, el congresista estadounidense por el Estado de Illinois, Jesús G. “Chuy” García, expresó su inquietud ante la participación de autoridades de su país en el actual proceso electoral colombiano.

Me preocupa profundamente la injerencia descarada de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”, afirmó el legislador.

García instó a la administración de Donald Trump a “respetar la soberanía de Colombia, examinar las graves acusaciones en torno al aspirante presidencial y permitir que el pueblo colombiano elija libremente su propio futuro”.

El representante enfatizó la importancia de garantizar que los comicios se desarrollen sin presiones externas y reiteró su rechazo a cualquier acción que pueda influir indebidamente en la decisión de los votantes.

Donald Trump ha expresado su apoyo en varias ocasiones al candidato Abelardo de la Espriella

El 17 de junio de 2026, Donald Trump difundió otro mensaje de apoyo a Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, a través de la plataforma Truth Details.

En su publicación, el presidente estadounidense sostuvo que, si De la Espriella resulta electo en la segunda vuelta del 21 de junio, contará con el respaldo completo de Estados Unidos.

Captura de pantalla de una publicación de Truth Social de Donald J. Trump, donde respalda al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella
Donald Trump publica un respaldo público al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella en su cuenta de Truth Social, previo a la segunda vuelta electoral. (Donald Trump vía Truth Details)

Trump describió a De la Espriella como “un líder inteligente, fuerte y duro”, destacando su lucha por Colombia y su compromiso con la ciudadanía. El mandatario señaló que el aspirante presidencial tendría éxito en áreas como economía, generación de empleo, comercio, migración, combate al crimen, control antidrogas y restablecimiento del orden público.

El mensaje, escrito en inglés, enfatizó la importancia del resultado electoral tanto para el país sudamericano como para la relación bilateral con Washington.

En la publicación, Trump dejó clara su preferencia al calificar a De la Espriella como su opción para el balotaje, e instó a los votantes a elegirlo. El expresidente afirmó: “es un honor para mí darle a Abelardo mi respaldo completo y total”. Además, subrayó que el candidato compite contra un “marxista de izquierda radical”, reforzando el tono polarizante del pronunciamiento.

Trump finalizó el mensaje con un llamado directo al electorado colombiano, asegurando que De la Espriella no defraudará y que puede llevar a Colombia “a una nueva altura de grandeza” si obtiene la victoria en las urnas.

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