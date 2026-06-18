Colombia

Yeferson Cossio ganó una millonaria apuesta por la Selección Colombia y prometió donar 200 millones a fundaciones de perros

El creador de contenido antioqueño compartió en redes sociales cada momento de tensión y euforia durante el partido, mostrando a sus seguidores cómo el resultado afectó en tiempo real su jugada

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El creador de contenido abrió las posibilidades de entrar a un ring con Arrieta y Westcol - crédito @yefersoncossio/Instagram
Yeferson Cossio acertó una apuesta de alto valor realizada antes del partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial 2026, lo que le representó una ganancia significativa. - crédito @yefersoncossio/Instagram

La victoria de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en su debut en el Mundial 2026 también tuvo repercusiones fuera del terreno de juego. El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio acertó una apuesta de gran magnitud realizada antes del encuentro y posteriormente reiteró una promesa de donar 200 millones de pesos a fundaciones dedicadas al cuidado de perros.

Un día antes del compromiso, el influenciador había informado a través de sus redes sociales que apostaría un millón de dólares a favor del triunfo del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. Según mostró en sus publicaciones, la operación se realizó mediante la plataforma de apuestas 1Win y contemplaba un retorno estimado de 1,38 millones de dólares en caso de una victoria colombiana.

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El creador de contenido Yeferson Cossio sorprendió en redes sociales al revelar que apostaría un millón de dólares a favor del triunfo de la Selección Colombia frente a Uzbekistán en el Mundial 2026. - crédito @yefersoncossio/Instagram

La apuesta de un millón de dólares por la Tricolor

Cossio compartió con sus seguidores los detalles de la apuesta jugada mientras se encontraba en México siguiendo de cerca el estreno mundialista de la Selección Colombia.

De acuerdo con la información publicada por el creador de contenido, la apuesta ascendía a un millón de dólares y le permitiría obtener una ganancia considerable si el combinado nacional conseguía los tres puntos frente a Uzbekistán.

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El monto llamó la atención por su magnitud y por la incertidumbre propia de este tipo de pronósticos deportivos. Un ejemplo reciente ocurrió días antes del debut de la Tricolor, cuando un operador de la plataforma Polymarket perdió un millón de dólares tras apostar por un triunfo de España frente a Cabo Verde. Sin embargo, el encuentro terminó con empate sin goles, un resultado que puso de manifiesto que incluso los favoritos pueden dejar resultados inesperados.

El desarrollo del partido y las reacciones de Cossio

La apuesta estuvo ligada al desarrollo del encuentro desde el primer minuto.

Colombia abrió el marcador al minuto 40 gracias a una anotación de Daniel Muñoz, lo que provocó una inmediata reacción de Cossio en sus historias de Instagram. “¡Goooool juepu****, casi me desmayo!”, expresó el influenciador al celebrar la ventaja parcial del equipo colombiano.

Con el resultado 1-0, el creador de contenido informó a sus seguidores que el sistema reflejaba una ganancia temporal cercana a los 70.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 240 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, el panorama cambió en la segunda mitad cuando Uzbekistán consiguió el empate y puso en riesgo tanto la victoria de Colombia como el resultado de la apuesta.

La igualdad se mantuvo durante pocos minutos. Al minuto 66, Luis Díaz marcó el segundo gol de Colombia y devolvió la ventaja al conjunto nacional. Tras la anotación, Cossio publicó una nueva reacción en la que manifestó su alivio por el rumbo que tomaba el encuentro. “¡Volvieron mis ahorros!”, afirmó en un video difundido a través de sus redes sociales.

El resultado quedó definido en los minutos finales gracias a una anotación de Jáminton Campaz, quien estableció el 3-1 definitivo y aseguró la victoria colombiana en su estreno mundialista.

Yeferson Cossio compartió en tiempo real sus emociones durante el partido, celebró cuando la apuesta iba en ganancia y expresó alivio tras el segundo gol de Colombia, asegurando que “volvieron sus ahorros”. - crédito @yefersoncossio/Instagram

Una ganancia proyectada de más de cuatro mil millones de pesos

Con el triunfo de la Selección Colombia, la apuesta realizada por el influenciador quedó encaminada a convertirse en una de las más cuantiosas que ha mostrado públicamente en sus plataformas digitales.

Según las cifras compartidas por el propio creador de contenido, el retorno proyectado alcanzaría los 1.380.000 dólares, una suma que al cambio representaría cerca de 4.759 millones de pesos colombianos.

No obstante, el desembolso definitivo dependerá de los procedimientos internos de validación y auditoría que realizan las plataformas de apuestas antes de autorizar pagos de grandes montos.

Donación - crédito @yefersoncossio/Instagram
Donación - crédito @yefersoncossio/Instagram

La promesa de donar $200 millones a fundaciones de perros

Además de la apuesta, Cossio vinculó el resultado deportivo con una iniciativa dirigida al bienestar animal.

Antes del partido, publicó un video acompañado del mensaje: “Si esta publicación llega a 1.000.000 de me gusta (y Colombia gana) dono 200.000.000 a fundaciones de perritos”.

Tras la victoria de la Selección Colombia, el influenciador volvió a referirse al tema mediante una historia de Instagram en la que confirmó que la condición deportiva ya se había cumplido.

“Ya ganó Colombia. Ya si ustedes hacen que este post llegue a 1 millón de me gusta voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perros que ustedes elijan. Tienen una semana a partir de hoy”, escribió.

Posteriormente, también actualizó la descripción de la publicación original para reiterar el compromiso y fijar una fecha límite para alcanzar la meta de interacciones.

Compartan bastante que si este post llega a 1 millón de me gusta de aquí al 25 de junio, yo voy a donar 200 millones de pesos a la fundación de perritos que ustedes elijan”, señaló.

De esta manera, la donación quedó condicionada a que la publicación alcance el millón de ‘me gusta’ dentro del plazo establecido por el creador de contenido.

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