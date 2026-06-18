Así fue la celebración de Falcao García por los goles de la selección Colombia en su debut en el Mundial 2026

El hoy comentarista deportivo no dudó en dejar ver sus emociones durante el encuentro de la Tricolor - crédito @falcao/IG

El festejo de Radamel Falcao García durante el partido entre Colombia y Uzbekistán el miércoles 17 de junio de 2026, en el estado Azteca en Ciudad de México, en su primer partido en el Mundial de 2026, se convirtió en uno de los momentos más comentados fuera del campo.

El hecho ocurrió cuando Daniel Muñoz anotó el primer gol. Falcao, que trabajaba como analista en ESPN, se levantó de la silla y celebró con gritos, y levantó brevemente los brazos, lo que dejó en claro que la emoción seguía siendo parte de su relación con la Tricolor.

PUBLICIDAD

La euforia lo llevó a abrazarse con Carlos Valdés, compañero en la transmisión y exdefensor colombiano, lo que sumó calidez a la escena. El instante fue captado en vivo y mostró a Falcao reaccionando como si aún fuera jugador, con la energía que lo caracterizó en su carrera con la camiseta nacional.

Luis Díaz, de Colombia celebra con su compañero Daniel Muñoz luego de conseguir un gol ante Uzbekistán en el partido del Mundial realizado el miércoles 17 de junio de 2026 en Ciudad de México (AP Foto/Ashtin Barker)

Junto al video que generó todo tipo de reacciones, ‘El Tigre’ compartió una breve leyenda: “Desde otra posición, pero con la misma pasión... VAMOS COLOMBIA”, acompañado de una bandera de Colombia en los emojis.

PUBLICIDAD

Antes del encuentro, Falcao ya había admitido al canal deportivo que los nervios del Mundial lo acompañan incluso ahora —como si se tratara de un jugador más en la cancha—, pero viendo los partidos desde otra perspectiva.

Su reacción espontánea frente al gol reafirmó ese lazo personal y emocional que mantiene con cada presentación de la Tricolor.

Los comentarios en la publicación que compartió el colombiano no tardaron en aparecer, pues muchos de sus fans también compartieron la emoción al ver al seleccionado colombiano coronarse con los tres primeros puntos de los últimos partidos de la primera fecha de encuentros futboleros.

PUBLICIDAD

ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X

Mensajes como: “Qué grande, Tigre querido”; “El único tigre que tiene este país”; “Te amamos, Tigre”; “Eres un gran comentarista, tienes un próspero camino por delante”; “Viva Colombia, viva Falcao”, fueron solo algunos de los mensajes que los seguidores dejaron en el post del futbolista colombiano.

Esto dijo Falcao sobre lo que sería el desempeño de Colombia en el Mundial

La ausencia de Radamel Falcao en la convocatoria de la Selección Colombia para el Mundial 2026 marcó un giro en su carrera: el delantero debutó como comentarista en La Casa del Kun, un programa de streaming de Disney+ y ESPN. En este espacio, Falcao analizará las actuaciones del equipo dirigido por Néstor Lorenzo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Consultado por Sebastián Vignolo sobre qué sería un buen resultado para Colombia en el torneo, Falcao fue directo y se distanció de sus anteriores respuestas evasivas.

El goleador histórico afirmó que, tras el subcampeonato en la Copa América, existe la posibilidad real de que la selección supere la barrera de los cuartos de final, instancia alcanzada en Brasil 2014. “Si el equipo se encuentra y empieza a crecer, puede superar quizá lo que hizo en su mejor presentación”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Radamel Falcao es el máximo anotador en la historia de la selección Colombia de mayores - crédito FCF

Para la edición 2026, el nuevo formato del torneo podría permitir que Colombia dispute hasta siete partidos, incluyendo dieciseisavos de final, fase que se incorpora tras la ronda de grupos. Para avanzar, los dos mejores de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros lograrán la clasificación.

En su análisis, Falcao resaltó dos factores determinantes: la unión del grupo y el manejo del entrenador argentino Néstor Lorenzo. Según el exdelantero, la clave será “ir ganando partido a partido y hacerse fuerte nuevamente”. Insistió en que el equipo no debe ponerse límites, sino enfocarse en el crecimiento colectivo.

PUBLICIDAD

Antes de que comenzara la concentración para el Mundial, Falcao visitó al plantel colombiano en Bogotá. La Federación Colombiana de Fútbol compartió imágenes del encuentro, en el que también participaron figuras como James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba, señalando el orgullo nacional que representa la presencia del máximo goleador histórico.