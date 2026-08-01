Juan Fernando Quintero sería el fichaje de un equipo importante de la MLS: se vería con Lionel Messi

Juan Fernando Quintero se fue de River Plate luego de un año en el club y después de jugar el Mundial 2026 con la selección Colombia - crédito Juan Carlos Hernández/REUTERS

Guardar

Juan Fernando Quintero causó polémica en el fútbol internacional por sus declaraciones contra el técnico de River, Eduardo Coudet, y provocar que el equipo rescindiera el contrato después de un año, lo que dejó al colombiano como agente libre y mirando opciones en el continente.

El colombiano ahora tendría la opción de llegar a la MLS de Estados Unidos, donde se vería con Lionel Messi, la principal estrella del Inter Miami, e integraría uno de los clubes mejor armados en esa competencia, la cual retomó la actividad días después de que terminara el Mundial 2026.

Luego de su salida, muchos aficionados en River empezaron a extrañar a Quintero, incluso el mismo entrenador dejó entrever que necesita un hombre de su perfil, pues sufrió la derrota 1-0 ante Gimnasia por la Liga Profesional, la tercera caída en el inicio del segundo semestre, y se vienen los octavos de final de la Copa Sudamericana contra Santa Fe.

PUBLICIDAD

El posible destino de “Juanfer” Quintero

Juan Fernando Quintero quedó como agente libre tras acordar con River Plate la finalización de su contrato, luego de la participación con la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que la Tricolor se despidió en octavos de final al perder por penales ante Suiza en Vancouver.

Según Diario AS Colombia, Inter Miami aparece como una de las opciones para el volante creativo, que hace poco estuvo en el estadio Atanasio Girardot en un partido homenaje a Macnelly Torres por su trayectoria, aunque por ahora no se tiene confirmación de conversaciones.

Lionel Messi sacó campeón al Inter Miami de la Leagues Cup 2023 y la MLS 2025 - crédito Nathan Ray Seebeck/Imagn Images

El mismo medio señaló que el fichaje estelar del equipo de David Beckham en esta ventana de transferencias fue la incorporación de Casemiro, procedente de Manchester United, y que resta saber si “Juanfer” se suma a un plantel que ya cuenta con Lionel Messi, Rodrigo de Paul, Luis Suárez y Sergio Reguilón.

PUBLICIDAD

Inter Miami es segundo en la Conferencia Este de la MLS con 37 puntos tras 17 partidos y su próximo compromiso será el sábado 1 de agosto como local ante Columbus Crew, en el camino para defender el título de la liga y regresar a la Copa de Campeones de la Concacaf, certamen que le ha sido esquivo al argentino.

Juan Fernando Quintero jugaría por primera vez en la MLS en su carrera - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Con respecto a River, la tercera etapa del mediocampista de 33 años se cerró después del Mundial y estuvo marcada por diferencias con el entrenador Eduardo Coudet, que no le daba el protagonismo esperado. Tampoco Quintero se presentó en Argentina tras su paso por la selección y ambas partes llegaron al acuerdo de rescisión.

PUBLICIDAD

“Tenemos que generar más”

La derrota de River Plate ante Gimnasia dejó expuesta una carencia que el propio Eduardo Coudet admitió en público: al equipo le falta creatividad en los últimos 30 metros, un déficit que se volvió más sensible tras la salida de Juan Fernando Quintero y en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas.

En la conferencia de prensa posterior al partido, Coudet reconoció que su equipo no está encontrando soluciones en el tramo decisivo del campo: “Tenemos que generar más. No hay contagio. Nos está faltando esa pelota filtrada, ese pase de gol. En River jugás en los últimos 30 metros, tenés que encontrar el pase distinto, pero no nos está sucediendo. Hay que animarse a ir por más”.

PUBLICIDAD

Eduardo Coudet, técnico de River, admitió que falta generación de juego, una de las labores de Juan Fernando Quintero en el equipo - crédito Agustín Marcarian/REUTERS

Las palabras del técnico cobraron otro peso porque llegaron apenas cinco días después de la rescisión de contrato de común acuerdo entre Juan Fernando Quintero y el club. La salida del colombiano dejó al plantel sin un futbolista identificado precisamente por su capacidad para asistir y romper líneas con un pase.

La discusión también tomó fuerza por declaraciones recientes del propio Quintero, quien ya había expuesto su distancia futbolística con Coudet antes de cerrar su tercera etapa en River: “No soy prioridad para Coudet. Como persona, tengo la mejor y lo respeto, pero futbolísticamente pensamos diferente. Con el Chacho no tuve la mejor continuidad; en la final jugué cinco minutos”.

PUBLICIDAD