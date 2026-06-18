Hora y dónde ver el segundo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026: su rival viene de dar una sorpresa

La selección Colombia debutó contra Uzbekistán en el Mundial 2026, después de ocho años de ausencia en el certamen - crédito AFP

La Selección Colombia tuvo su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el estadio Ciudad de México, conocido por los aficionados como el Azteca, ante el debutante Uzbekistán por el grupo K, bajo un marco impresionante por la fiesta de los aficionados en las tribunas.

Después del juego, la Tricolor se enfoca para la segunda jornada del Mundial 2026, pues será un día clave para las aspiraciones a los dieciseisavos de final porque comparte zona con la favorita Portugal y la República Democrática del Congo, las cuales ya jugaron.

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El certamen de la FIFA se ha caracterizado por las sorpresas en algunos de sus compromisos, pues seleccionados que parecían débiles ante rivales de mayor historia, causaron asombro al terminar la primera fecha de la fase de grupos, lo que puede marcar tendencia el resto del torneo.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

El combinado nacional disputó un partido que fue complicado por muchos momentos, debido al fuerte bloque defensivo de los uzbecos, tal como el técnico Néstor Lorenzo y la plantilla cafetera analizó a lo largo de estos días, en la previa del partido.

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La Selección Colombia se medirá con la República Democrática del Congo el martes 23 de junio desde las 9:00 p. m., juego que se podrá ver en el territorio nacional en televisión por los canales de Caracol, Directv Sports y RCN, además de las plataformas de Ditu, DGO y Disney+ Premium, todas ellas con suscripción.

La República Democrática del Congo promete hacerle juego a Colombia, tal como lo hizo con Portugal - crédito Annegret Hilse/REUTERS

El compromiso será en el estadio de Guadalajara, conocido como Akron, tiene capacidad para 46.355 espectadores y allí se registró el triunfo de Corea del Sur sobre Chequia por 2-1, también es la casa de las Chivas de Guadalajara y fue sede de los Juegos Panamericanos 2011.

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El objetivo de la Selección Colombia es conseguir un triunfo sobre los africanos, pero toma precauciones porque el cuadro congolés cuenta con figuras como Aaron Wan-Bissaka, Cédric Bakambu, Axel Tuanzebe, entre otros que juegan en el fútbol europeo.

La selección Colombia aspira a ser líder del grupo K para llegar tranquila a los dieciseisavos de final - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por otro lado, el combinado nacional quiere llegar a la última jornada con la clasificación bajo el brazo, pues sabe que los lusos buscarán de cualquier manera el triunfo en Miami, en especial porque se apoya en el talento de Cristiano Ronaldo para triunfar.

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A evitar una sorpresa

Uno de los temas que Néstor Lorenzo abordó en la previa al debut del Mundial 2026, es que se han registrado marcadores que nadie esperaba, producto del rendimiento de aquellos seleccionados que, pese a que no eran favoritos, le hicieron frente a los verdaderos candidatos al título.

La República Democrática del Congo fue una de esas sorpresas en el inicio de la Copa del Mundo, pues le sacó un empate a Portugal por 1-1, con un trabajo organizado para mantener el resultado en Houston y frenar a Cristiano Ronaldo en la cancha.

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Otro equipo destacado fue Cabo Verde, la otra escuadra africana que igualó sin goles ante España por la actuación del portero Vozinha, que atajó varios disparos de los ibéricos y se volvió tendencia en redes sociales por el crecimiento de sus seguidores en Instagram.

Vozinha, el portero de Cabo Verde que se convirtió en figura de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Brett Davis/IMÁGENES vía Reuters

También se resaltan los resultados de Arabia Saudita y Marruecos, pues le sacaron un punto a dos de los seleccionados sudamericanos más fuertes en el Mundial 2026 y sin Brasil, por 1-1 contra los Leones del Atlas, mientras que Uruguay no venció a los de Medio Oriente y quedaron 1-1.

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Finalmente, Costa de Marfil dio un golpe de autoridad con el triunfo por 1-0 ante Ecuador, que venía de ser segunda en las eliminatorias de la Conmebol, y cuya anotación se dio en los últimos minutos.