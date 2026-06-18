Así quedó el grupo K de la Selección Colombia en el Mundial 2026, luego de su partido ante Uzbekistán

La Selección Colombia y Uzbekistán le dieron el cierre a la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Se terminó la primera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con 24 partidos llenos de emociones, goles, sorpresas y suspenso de principio a fin porque los 48 participantes demostraron todas sus condiciones.

El grupo de la Selección Colombia presentó a su líder, luego de que terminara el compromiso de la Tricolor frente a Uzbekistán en el estadio de la Ciudad de México, además de que Portugal y la República Democrática del Congo tuvieron acción en Houston, Texas.

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De esta manera, los cuatro conjuntos de la zona K se preparan para la segunda jornada, la cual promete ser movida porque las cuatro escuadras se jugarán todo para acercarse a los dieciseisavos de final y no quedar eliminadas antes de tiempo en la Copa del Mundo.

Posición de la Selección Colombia

El combinado nacional cumplió con las expectativas de los aficionados para el inicio de la Copa del Mundo, pues no se dejó sorprender de Uzbekistán y la superó por marcador de 3-1 en el estadio de la Ciudad de México, pese a que el rival alcanzó a empatar el partido.

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Con este resultado, la Selección Colombia se convirtió en líder del grupo K con tres puntos, luego de la primera fecha, con tres anotaciones a favor y una en contra, para una diferencia de +2 que puede beneficiarle en el final de la primera fase, en caso de empate de unidades.

La Selección Colombia festejó que ahora es la líder del grupo K en el Mundial 2026 - crédito Henry Romero/REUTERS

El combinado nacional aprovechó la oportunidad para convertirse en puntero, pues se medía con un conjunto debutante en la Copa del Mundo, de poca experiencia y no le hizo mucho daño a lo largo del compromiso en la Ciudad de México, más allá del descuento.

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Por su parte, Portugal y la República Democrática del Congo suman una unidad en el grupo K, debido al empate que se registró en Houston durante la tarde del 17 de junio, y benefició más a los africanos porque aspiran a ser segundos o terceros en la zona, aunque dependerá de lo que logre en los próximos dos juegos.

Portugal y República Democrática del Congo ahora pelean por la segunda posición del grupo K - crédito Karen Warren/AP

Finalmente, Uzbekistán se encuentra última sin puntos en el Mundial 2026, con diferencia de gol de -2 y su camino será más complicado para aspirar a ser una de las ocho mejores terceras en el certamen, ese es el objetivo del técnico Fabio Cannavaro.

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Un triunfo sin mucho brillo

Colombia volvió a un mundial el 17 de junio con una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en el estadio de Ciudad de México, después de su última presencia en Rusia 2018, un regreso que alivió una ausencia prolongada, pero dejó preguntas sobre el funcionamiento del equipo de Néstor Lorenzo.

Los primeros minutos fueron de estudio. Los Lobos Blancos, que disputan su primera Copa y son dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, intentaron administrar la posesión al comienzo, pero la Tricolor pronto llevó el juego al campo contrario.

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Colombia fue el equipo que más propuso, aunque sin demasiada profundidad durante gran parte del primer tiempo. La apertura del marcador llegó en el minuto 40, cuando Daniel Muñoz apareció para resolver una jugada iniciada con un pase de Díaz y firmó el primer gol colombiano en el torneo.

El segundo tiempo repitió parte del libreto inicial. Uzbekistán intentó adelantar sus líneas, pero Colombia volvió a instalarse en campo rival con la intención de ampliar la ventaja a partir del desequilibrio de Díaz y la búsqueda de Suárez dentro del área.

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Colombia sacó adelante un partido en el que no brilló mucho y se complicó en ocasiones ante Uzbekistán - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

En ese tramo de dudas llegó el empate de Uzbekistán. Camilo Vargas dejó un rebote que aprovechó Abbosbek Fayzullaev, en una acción que también reflejó la lentitud con la que Colombia permitió la aproximación rival hasta su arco.

La respuesta fue rápida. Gustavo Puerta, una de las piezas más activas del equipo, recuperó la pelota en la mitad de la cancha y asistió a Díaz, que definió con calidad ante Utkir Yusupov para devolverle la ventaja a Colombia.

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En los minutos finales, Colombia pareció más enfocada en sostener el resultado que en ampliar la diferencia, aunque tuvo delante un rival al que pudo convertirle al menos un gol más. Cuando el juego ya transitaba el minuto 98 y Uzbekistán había recuperado terreno, “Cucho” Hernández ganó la pelota por la derecha, lanzó un centro al segundo palo y Jáminton Campaz conectó de cabeza para establecer el 3-1 definitivo.