Así va Colombia en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: la delegación llegó a las 50 medallas de oro

La delegación de tenis consiguió la medalla de plata tanto en la rama masculina como la femenina-crédito Comité Olímpico Colombiano

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El 31 de julio de 2026, Colombia cerró el séptimo día de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 con ocho oros, ocho platas y cuatro bronces, resultado que la sostuvo en el segundo lugar del medallero general.

De esta forma, la delegación acumuló 50 preseas doradas, 56 de plata y 32 de bronce, mientras México lidera con 88 oros, 64 platas y 49 bronces.

Colombia cerró el séptimo día de Santo Domingo 2026 con ocho oros, ocho platas y cuatro bronces, y se sostuvo en el segundo lugar del medallero general-crédito Comité Olímpico Colombiano

La selección de Colombia cerró la jornada del bowling de Santo Domingo 2026 con tres nuevos oros y aseguró el primer lugar del medallero de la disciplina, un dominio que se explicó por su victoria en equipos femenino, equipos masculino y todo evento femenino, además de un balance final de 13 medallas.

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La jornada comenzó con el título del equipo femenino, integrado por Sara Duque, Juliana Botero, Clara Juliana Guerrero, Juliana Franco, María José Rodríguez y Laura Plazas. El conjunto sumó 6.664 pines en seis líneas y superó a México, que registró 6.191, y a Venezuela, que terminó con 6.029.

En el segundo turno, llegó el campeonato masculino con Jaime González, Sebastián Salazar, Alfredo Quintana, Edwar Rey, Óscar Rodríguez y Juan Hernández. El equipo colombiano acumuló 6.781 pines en seis partidas, mientras que Puerto Rico fue segundo con 6.685 y México quedó tercero con 6.604.

En el cierre del campeonato, el equipo colombiano ganó el oro por conjuntos en femenino y masculino y aseguró el título general con un balance de siete oros, cuatro platas y dos bronces. En el torneo todo evento de mujeres, María José Rodríguez fue campeona con 5.489 pines; Juliana Franco obtuvo la plata con 5.476 y Sara Duque el bronce con 5.417.

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El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos para Colombia con los oros de Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla en los 10.000 metros eliminación-crédito Comité Olímpico Colombiano

El patinaje aportó la mayor cantidad de títulos, con Gabriela Rueda y Juan Jacobo Mantilla como ganadores de los 10.000 metros eliminación, después de haber triunfado también en 15.000 metros eliminación en ruta y en 5.000 metros puntos. Además, Kollin Castro y Jhon Tascón ganaron los 500 metros y dejaron a Colombia con 10 oros, cuatro platas y dos bronces en el deporte, a falta de una jornada.

Tras su victoria, la patinadora Gabriela Rueda agradeció el trabajo de sus entrenadores con la Federación Colombiana de Patinaje expresó su emoción al ganar el título:

“Me siento demasiado feliz y agradecida con Dios, con mi familia, con mi entrenador Anuar Cárdenas, con los entrenadores de la Selección Colombia, con el Comité Olímpico Colombiano, la Federación Colombiana de Patinaje y todas las personas que han aportado un granito de arena para que mis sueños se hagan realidad. Me llena de orgullo que me recuerden no solo por mis resultados, sino por la persona y la mujer que el deporte me ha permitido construir. También quiero seguir siendo ejemplo para las nuevas generaciones y demostrar la fortaleza de la mujer colombiana".

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Tras tres jornadas, Colombia acumula una medalla de oro, seis de plata y seis de bronce en natación-crédito Comité Olímpico Colombiano

En natación carreras, Juan Manuel Morales se quedó con el oro en los 400 metros, y llegaron dos platas con Juan José Giraldo en 200 metros pecho y con el relevo mixto 4x100 libre. En clavados, Daniela Zapata fue segunda en trampolín de 1 metro y la dupla de Luis Felipe Uribe y Sebastián Morales sumó plata en trampolín de 3 metros sincronizado.

Las primeras medallas del día para Colombia llegaron en los 50 metros espalda: Pistelli fue segunda con 28,85 segundos y Melo terminó tercera con 29,10 segundos. La prueba la ganó la mexicana Celia Pulido con 28,58 segundos.

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En el relevo mixto 4×100 metros combinado, el equipo integrado por Sirena Rowe, Juan José Giraldo, Pistelli y David Arias obtuvo la plata con 3 minutos, 51 segundos y 89 milésimas; México se quedó con el oro al marcar 3 minutos, 50 segundos y 54 milésimas.

El otro bronce de la jornada lo consiguió Morales en los 800 metros libres con 8:06.15. México ocupó los dos primeros lugares con Paulo Strehlke, que registró el récord de los juegos con 7:58.07, y Daniel Saborio.

Una de las diciplinas que debutó el 31 de julio de 2026 y obtuvo medalla fue lucha, dejando una plata en lucha para Carlos Izquierdo, que perdió la final de 97 kg ante el cubano Arturo Sillot. El 1 de agosto de 2026 comienzan las competencias de boxeo y se disputarán, entre otras, las finales del ciclismo de ruta de las mujeres y el cierre de las pruebas de natación carreras.

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En la categoría de los 97 kilogramos estilo libre, Izquierdo superó en el primer combate por 5 – 3 al venezolano Cristian Sarco. En el siguiente cayó 3 – 12 ante el cubano Arturo Silot, mientras que en las semifinales superó al dominicano Luis Pérezpor 11 – 1. El colombiano obtuvo la plata de la categoría tras la derrota en la final ante Arturo.

Así va el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Colombia superó las 100 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y se consolidó en el segundo lugar del medallero general-crédito Comité Olímpico Colombiano

México: 88 medallas de oro; 64 medallas de plata; 49 medallas de bronce: 201 en total Colombia: 50 medallas de oro; 56 medallas de plata; 32 medallas de bronce: 138 en total Cuba: 19 medallas de oro; 19 medallas de plata; 28 medallas de bronce: 66 en total Venezuela: 16 medallas de oro; 26 medallas de plata; 50 medallas de bronce: 92 en total Guatemala: 10 medallas de oro; 16 medallas de plata; 15 medallas de bronce: 41 en total República Dominicana: 10 medallas de oro; 13 medallas de plata; 36 medallas de bronce: 59 en total Puerto Rico: 9 medallas de oro; 10 medallas de plata; 18 medallas de bronce: 37 en total Costa Rica: 5 medalla de oro; 2 medallas de plata; 10 medalla de bronce: 17 en total El Salvador: 4 medallas de oro; 2 medalla de plata; 8 medallas de bronce: 15 en total Trinidad y Tobago: 4 medalla de oro; 1 medallas de plata; 7 medalla de bronce: 12 en total