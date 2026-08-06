Más de 1.000 exfutbolistas colombianos reclaman su pensión: denuncian que los clubes no reportaron sus semanas

Exfutbolistas en Colombia exigen que varios clubes les reconozcan sus años de servicio para recibir una pensión - crédito Colprensa/iStock

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Una de las polémicas en el fútbol colombiano de los últimos años es la aparición de varios exfutbolistas que denunciaron que no han accedido a la pensión por problemas para que algunos de los clubes en los que jugaron, les reconozcan ese tiempo para cumplir con la normativa nacional.

De hecho, la cantidad de exjugadores que exigen el pago es mayor de lo pensado, según lo dicho por Hugo Galeano, uno de sus representantes y quien ha llevado el caso al Congreso, con el objetivo de que se busque un proyecto de ley para proteger los derechos de los afectados.

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La situación es tan grave que algunos de esos exfutbolistas son hombres que se convirtieron en leyendas del fútbol colombiano, pasaron por la Tricolor y disputaron la Copa del Mundo, así como otros que han reclamado a clubes en los que jugaron hace cuarenta o cincuenta años.

¿Cuántos exfutbolistas reclaman la pensión?

Más de 1.000 exfutbolistas del FPC, varios de ellos mayores de 80 años, siguen sin acceder a una pensión porque, según denuncian, los clubes no reportaron semanas laborales entre la década de 1960 y los años previos a 2000, una situación que ya llegó al Senado y abrió gestiones ante organismos estatales, deportivos e internacionales.

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El reclamo, expuesto por el exjugador Hugo Galeano en Blog Deportivo, incluye a antiguos referentes de distintos equipos del fútbol colombiano que, pese a sus trayectorias, hoy no logran completar las semanas exigidas para pensionarse y advirtió que algunos exfutbolistas murieron mientras esperaban una respuesta.

Hugo Galeano, exjugador de clubes como Millonarios y la selección Colombia, ahora pelea por la pensión de sus colegas - crédito @SOLO_JUNIOR/X

“Que se den cuenta de que la problemática no es solamente de un solo jugador, sino de muchos. Son más de 1.000, somos más de 1.000”, dijo al medio.

La demanda, explicó, se centra en el reconocimiento de semanas de trabajo que, de acuerdo con su versión, nunca fueron informadas a los sistemas pensionales. Galeano impulsa la iniciativa junto con un grupo de abogados y con la asociación de exfutbolistas creada en 2020.

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Trámite de urgencia en el Senado

El exjugador sostuvo que el expediente llegó a la Comisión Séptima del Senado, donde fue considerado un trámite de urgencia. También señaló que presentaron solicitudes ante la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, Colpensiones, la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor.

A esa lista sumó presentaciones ante la ONU, la OEA, la FIFA y la Fifpro, en busca de respaldo para una reclamación que, según insiste, no apunta a una confrontación con los clubes, sino al reconocimiento de una obligación laboral pendiente.

El tema de la pensión de los exfutbolistas colombianos llegó a las manos del Congreso, para proteger los derechos de los deportistas - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

“Este año he tenido varias audiencias, una de ellas en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Miguel Pinto y Norma Hurtado nos consiguieron esa oportunidad, esa audiencia, en un trámite de urgencia. Hemos tocado muchas puertas a nivel nacional colocando denuncias en las Defensorías del Pueblo de todas las regiones, el 17 de julio empezamos con una reunión que se citó desde este ente con la Dimayor, Colpensiones y el Ministerio del Trabajo. Fue una asesora de la Dimayor que enviaron, porque el presidente Zuluaga no asistió. El próximo 11 de agosto nos volvemos a reunir, para ver qué respuesta hay”, afirmó.

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“Recuperar esos derechos vulnerados”

“No estamos pidiendo limosna, estamos reclamando un derecho que adquirimos como trabajadores”, afirmó Galeano. Su planteo busca diferenciar la exigencia de cualquier pedido asistencial y ubicarla en el terreno de las obligaciones laborales incumplidas.

El exintegrante de la Selección Colombia mencionó entre los afectados a estrellas del fútbol colombiano como Luis Carlos Perea, Luis Alfonso “Bendito” Fajardo, Norberto Peluffo, entre otros que siguen esperando que los clubes reconozcan las semanas faltantes para poder recuperar ese derecho.

Luis Carlos Perea no es reconocido por tres de los cuatro equipos que defendió en Colombia - crédito Jesús Avilés / Infobae

“En esa situación están Luis Carlos Perea, (Luis Alfonso) ‘Bendito’ Fajardo, (Norberto) Peluffo, ‘Sachi’ Escobar y Arturo Segovia y muchos más nombres que están o estamos esperando que los clubes nos cumplan con ese derecho vulnerado. Nos faltan semanas de esos clubes, queremos que los clubes negocien, no para pelear o para hacer enemigos, sino para recuperar esos derechos vulnerados de la pensión. El Ministerio de Trabajo anda en esto, pendiente. Y a través de ustedes, los medios, queremos que sea más visible la causa. No es que estemos pidiendo limosna, es un derecho trabajadores en esa época y ahora adultos mayores, que no estamos pensionados”, cerró Galeano.

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