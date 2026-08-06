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Esto es lo que Atlético Nacional pediría para dejar salir a Juan Manuel Rengifo: sería la venta más cara en Colombia

El volante es una de las figuras del cuadro verde y con un futuro prometedor, por eso, el club negociaría una fortuna para dejarlo partir al exterior

Juan Manuel Rengifo, pese a su edad, es de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS
Juan Manuel Rengifo, pese a su edad, es de los jugadores más importantes en Atlético Nacional desde el segundo semestre de 2025 - crédito Luisa González/REUTERS
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Atlético Nacional sigue activo en el mercado de fichajes y no solo para buscar refuerzos, pues por ahora solo tiene a Franco Armani y el técnico Lucas González como sus contrataciones, sino porque también concreta algunas salidas en el segundo semestre de 2026, las cuales dejarán puestos libres para las próximas caras nuevas.

Juan Manuel Rengifo se perfila como una de las ventas más costosas del fútbol colombiano, ya que el verde tendría un plan con el juvenil de 21 años para que salga al exterior, pero por un precio que rompería el récord que el mismo club logró con Miguel Ángel Borja en 2017.

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Cabe recordar que Nacional habría llegado a un acuerdo con el Deportivo Cali para el traspaso del atacante venezolano Eduard Bello, el cual solo estuvo seis meses con los antioqueños y ahora se pondría a las órdenes del técnico Rafael Dudamel para la Liga BetPlay y Copa Colombia.

La situación de Juan Manuel Rengifo

La ausencia de Juan Manuel Rengifo en el debut de Atlético Nacional ante Jaguares en la Liga BetPlay-II, según el periódico El Colombiano, se debió a una posible salida al exterior que el club busca cerrar solo si recibe una oferta a la altura de una negociación que podría redefinir sus finanzas en las próximas semanas.

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La dimensión económica de esa operación ya aparece trazada: la dirigencia fijó una base cercana a cinco millones de dólares, pero aspira a concretar una venta de entre 12 y 15 millones de dólares. El plan también incluye conservar cerca del 20% de una futura transferencia para captar una eventual revalorización del volante en Europa.

Juan Manuel Rengifo
Pese al deseo de Juan Manuel Rengifo de salir al exterior, el plan en Nacional es que sea vendido por más de 12 millones de dólares - crédito Atlético Nacional

El escenario tomó fuerza después de las declaraciones del entrenador Lucas González en una entrevista con Gente, Pasión y Fútbol. Allí reconoció que la salida del mediocampista es una opción real y explicó que, si ese movimiento se concreta, el equipo necesitará reforzar esa zona con un jugador capaz de generar juego y de controlar las transiciones defensivas para evitar contragolpes cuando el equipo pierda la pelota.

Sin embargo, para encontrar el reemplazo ideal, corre contra el tiempo, ya que el 10 de agosto se cierra el mercado de fichajes en el fútbol colombiano para jugadores con contrato, así que el equipo, si no logra una contratación, deberá esperar a septiembre para mirar futbolistas libres, pero bajo el riesgo de que vengan sin ritmo de competencia.

Edwin Cardona
Edwin Cardona reemplazó a Juan Manuel Rengifo en Nacional ante Jaguares - crédito Colprensa

Poco tiempo para venderlo al exterior

La situación de Rengifo depende ahora de los plazos del mercado internacional. La MLS de Estados Unidos mantendrá abierta su ventana hasta el 2 de septiembre, la Bundesliga de Alemania cerrará el 31 de agosto y la Ligue 1 de Francia, la Premier League de Inglaterra y la Serie A de Italia lo harán el 1 de septiembre.

Todo parece indicar que el volante dejará Medellín solo si antes de esas fechas aparece una propuesta que cumpla las pretensiones económicas de Atlético Nacional. Si eso no ocurre, seguirá en el club antioqueño durante este semestre.

Juan Manuel Rengifo
Juan Manuel Rengifo es una de las joyas en las divisiones inferiores de Nacional que empezó a brillar a finales de 2025 - crédito Atlético Nacional

La expectativa es que el monto final rompa los registros habituales del fútbol colombiano, como lo fue Borja en enero de 2017, cuando llegó al Palmeiras de Brasil por 12 millones de dólares, una cifra enorme para esa época en el país y lleva casi una década sin superarse.

Con respecto al partido ante Jaguares, mientras Edwin Cardona condujo el juego ofensivo y dejó una buena impresión, buena parte de la hinchada se preguntó por qué el joven mediocampista, señalado dentro del club como su principal promesa, tuvo tan pocos minutos, pues ahora su cabeza estaría en mirar la mejor oferta para su carrera y el verde.

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