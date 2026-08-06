Dimayor estaría “buscando el quiebre” a Win Sports en la disputa por los derechos de transmisión del fútbol colombiano

La comisión de mercadeo de la Dimayor estaría revisando los contratos con Win Sports para buscar un incumplimiento que anule su cláusula de prioridad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El periodista Alejandro Pino Calad denunció que la comisión de mercadeo de la Dimayor revisa con un equipo de abogados todos los contratos vigentes con Win Sports en busca de un incumplimiento que le permita anular la cláusula de prioridad del canal.

El objetivo, según manifestó en su pódcast Historias Secretas del miércoles 5 de agosto de 2026, no es proteger los intereses del fútbol colombiano en medio de la negociación por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano a partir de 2027, sino allanarle el camino a Mauricio Correa, el mismo hombre que fundó Win Sports, firmó esos contratos y hoy llega con una propuesta alternativa llamada Dimayor TV.

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“La comisión de mercadeo de la Dimayor está analizando con su pool de abogados, al dedillo, todos los contratos y todas las acciones de contrato de Win Sports, porque están buscando el quiebre. Porque si Win Sports falló en algún momento en el contrato, pueden tumbar la cláusula y pueden decir: ‘Usted ya no tiene la prioridad’. Le están buscando el quiebre a Win, no por el beneficio del fútbol colombiano, le están buscando el quiebre a Win para beneficiar una vez más al mejor amigo de Ramón Jesurún”, señaló.

Mauricio Correa firmó los contratos con Win Sports que hoy analiza la Dimayor y, según Pino Calad, sería el principal beneficiado si esos acuerdos caen - crédito Mediapro

“El que firmó todos los contratos que están revisando es Mauricio Correa, que es al que le van a dar el negocio”, advirtió Pino Calad. Aunque aclaró que esta práctica no se saldría del marco legal, sí es debatible desde lo ético, pues al firmar los contratos de la repartición previa sería el principal beneficiado con su caída.

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La trayectoria de Correa en el fútbol colombiano es larga y, según el periodista, siempre ha seguido el mismo patrón. Siendo vicepresidente de Claro —canal que tenía los derechos de transmisión bajo el hoy extinto canal FPC—, fue el responsable de gestar Win Sports en 2012 en alianza con RCN y DirecTV para competir contra su propio empleador. Luego presidió el canal hasta 2019. Después llegó a Media Pro, la productora del VAR en Colombia y de la que fue desvinculado en 2025. Y ahora regresa con una propuesta para quedarse con los derechos que antes administraba desde el otro lado del mostrador.

“Creo una empresa, me beneficia, armo un montón de contratos que me beneficien a mí, después me paso a la competencia”, resumió Pino Calad. “Lo hizo con Claro, lo está haciendo ahora”.

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Las tres ofertas sobre la mesa

El contrato entre la Dimayor y Win Sports por los derechos de transmisión del fútbol profesional colombiano vence el 31 de diciembre de 2026. Actualmente hay otros dos competidores en la puja - credito Imagen Ilustrativa Infobae

El contrato entre la Dimayor y Win Sports vence el 31 de diciembre de 2026. El plazo original para recibir ofertas alternativas era el viernes 31 de julio y, según Pino Calad, no hubo más ofertas sobre la mesa. Sin embargo, eso cambió el pasado lunes 3 de agosto, cuando se sumaron dos ofertas a la de Win Sports.

Según confirmó el periodista, el actual propietario de los derechos de transmisión ofertó 73 millones de dólares anuales, con garantía de pago dólar sobre dólar. Es una oferta concreta, respaldada y con cláusula de prioridad a favor del canal. “Te pongo dólar sobre dólar setenta millones de dólares al año. Si yo pierdo, pierdo, pero te los garantizo”, describió Pino Calad.

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La segunda llegó de una alianza entre Paramount y Disney, asociados, con una propuesta de streaming. Sin embargo, parten con desventaja debido a que su interés principal está en transmitir los partidos del denominado “grupo de los ocho” grandes del fútbol colombiano, lo que dejaría por fuera al resto de equipos de la Dimayor.

Las negociaciones se dan en un ambiente de tensión máxima entre los ocho grandes del fútbol colombiano y el resto de clubes, debido al modo en que se está repartiendo el dinero actualmente - crédito Infobae Colombia

La tercera es la de Mauricio Correa con su proyecto Dimayor TV: un joint venture con una meta de 100 millones de dólares anuales. La propuesta consistiría en que la Dimayor y Correa compartan la operación del canal, y que los ingresos dependan de lo que el nuevo medio logre vender en suscripciones y pauta publicitaria dentro y fuera de Colombia.

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Aunque Pino Calad reconoció que esta era la oferta más atractiva en cifras, tiene como problema principal que no hay garantías de que la cifra se alcance.

Pino Calad también apuntó a otro factor que complica la ecuación: la producción, pese a que el propio Correa invertiría en ese rubro. “Igual él [Correa] va a ganar, pero puede que los equipos no ganen. Puede que sí, uno nunca sabe, a lo mejor compran este Dimayor TV en muchas partes. Pero ¿de dónde va a salir la plata? El fútbol profesional colombiano no vende fuera de Colombia. Nacional, Millonarios, América y Junior venden fuera de Colombia", manifestó.

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Debido a que la naturaleza de la oferta de Correa no garantiza los millones de dólares que garantiza Win Sports, ese sería el motivo por el que, de acuerdo con Pino Calad, Dimayor estaría buscando incumplimientos de contrato por parte de Win Sports. Además, el periodista ató esta coyuntura a la posibilidad de que Ramón Jesurún violase la Ley del Deporte al asumir un cuarto mandato en la Federación Colombiana de Fútbol, aún cuando el propio Ministerio del Deporte avaló su reelección.

”Hay que buscarle el quiebre para satisfacer el ‘Yo invento’ de Mauricio Correa, porque con el Yo invento de Mauricio Correa, se garantiza la gobernabilidad de Ramón Jesurún en la Federación", puntualizó el comunicador con cierta ironía.

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