Implementan nuevas medidas de seguridad en Manizales por riesgo de terrorismo: estas son las restricciones y operativos especiales

La medida rige desde la medianoche y hasta las 11:59 del 7 de agosto, tras la incautación de siete barras, 14 estopines y mechas que inteligencia vincula con un posible ataque - crédito @PoliciaMzales / X

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Las autoridades de Manizales decretaron la prohibición del parrillero en moto y el uso de drones, sumadas a otras restricciones, como parte de un operativo especial motivado por el hallazgo de siete barras de explosivos en la vía que conecta Pereira y Cali.

Según información oficial de la Policía Nacional, el material incautado incluía también 14 estopines y una cantidad considerable de mechas, elementos que, según Inteligencia, serían utilizados para un atentado durante los días previos o el mismo 7 de agosto, fecha de la toma de posesión del nuevo presidente.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de la ciudad, detalló que el cargamento fue detectado gracias a un procedimiento de registro en un vehículo que transitaba por el municipio de Obando, en el departamento del Valle del Cauca. El mandatario precisó que la información de inteligencia permitió identificar a Manizales como el destino final de los artefactos explosivos.

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Restricciones durante la posesión presidencial

El decreto emitido por la Alcaldía de Manizales regirá desde las 12:00 a. m. hasta las 11:59 del 7 de agosto y establece la prohibición de vuelo de drones, el transporte de parrilleros en motocicleta, la movilización de escombros, pipas de gas, trasteos y el traslado de combustibles o enseres dentro del municipio.

Manizales decretó la prohibición del parrillero en moto y del uso de drones tras el hallazgo de explosivos en la vía entre Pereira y Cali - crédito @PoliciaMzales / X

Esta decisión, reportada por la administración local busca reducir cualquier posibilidad de utilización de materiales peligrosos o camuflaje de explosivos durante una jornada señalada por la alta sensibilidad política y social.

El alcalde Rojas Giraldo anunció, además, la instalación de un Consejo de Seguridad que permanecerá activo hasta el 8 de agosto, con el objetivo de coordinar la respuesta institucional ante cualquier eventualidad y asegurar la protección de la ciudadanía.

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Operativos y controles en corredores viales

El coronel Alberto Aristizábal, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, informó que los operativos de control se intensificarán en los accesos viales de la capital caldense.

En estas acciones participan unidades del Ejército Nacional y otros organismos de seguridad, con el objetivo de impedir el transporte de materiales que puedan representar una amenaza para la seguridad pública. Según el oficial, la coordinación entre las distintas fuerzas busca reforzar la protección y anticipar cualquier intento de atentar contra la ciudad.

La Policía Metropolitana de Manizales intensificará los operativos en los corredores viales con apoyo del Ejército Nacional y otros organismos de seguridad - crédito @PoliciaMzales / X

La estrategia de seguridad incluye la invitación a la ciudadanía para que reporte cualquier movimiento sospechoso o información relevante a través de la línea de emergencia 123. “La colaboración de la comunidad es fundamental para prevenir hechos que puedan alterar la convivencia”, declaró Aristizábal.

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Incautación y proceso judicial

La Policía reportó la captura de una mujer de 21 años en un puesto de control en el sector de Cerritos, en la vía que conecta Valle del Cauca con Pereira. Durante el procedimiento, uniformados del Grupo Antiterrorista de la Policía Nacional incautaron siete barras de explosivos, 14 estopines con mecha de seguridad y un teléfono celular.

La mujer fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de explosivos.

Las autoridades enfatizaron que la captura no constituye una declaración de culpabilidad y que será un juez el que determine la responsabilidad penal de la implicada. Según la Policía Nacional, estas acciones hacen parte de una estrategia de inteligencia y control permanente en el Eje Cafetero destinada a anticipar amenazas y fortalecer la seguridad regional.

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Llamado a la comunidad y acciones futuras

Las autoridades pidieron a la comunidad reportar movimientos sospechosos a la línea 123 como parte de la estrategia de seguridad en Manizales - crédito @PoliciaMzales / X

El alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo reiteró el llamado a la comunidad para denunciar cualquier hecho sospechoso y resaltó la importancia de la colaboración ciudadana en la construcción de entornos seguros.

De acuerdo con las autoridades, los controles y restricciones se mantendrán mientras persistan señales de riesgo, especialmente durante eventos de alta concentración o relevancia institucional.

La Alcaldía de Manizales y la Policía Metropolitana subrayaron que la vigilancia y los operativos continuarán en los principales corredores viales y puntos estratégicos del municipio. La intensificación de estas medidas responde a la necesidad de proteger a la población frente a amenazas de origen terrorista, particularmente en fechas de interés nacional como la posesión presidencial.

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