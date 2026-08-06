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Marino Hinestroza pasó de ser jugador de selección Colombia a quedar en el olvido en Brasil: Vasco da Gama lo ‘borró’

El extremo sigue sin convencer en el fútbol de Brasil y su arranque en el segundo semestre agravó la situación, porque no es tenido en cuenta para ninguna competencia

Marino Hinestroza completa ocho meses en Vasco da Gama sin figurar en el club y decayendo en su carrera - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS
Marino Hinestroza completa ocho meses en Vasco da Gama sin figurar en el club y decayendo en su carrera - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS
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La carrera de Marino Hinestroza pasó de ascender rápidamente gracias a su desempeño en Atlético Nacional, con el que logró cuatro títulos en año y medio, a estancarse y no encontrar salida porque sigue en un club que, por el momento, no le permite contar con continuidad.

El colombiano fue condenado a la suplencia en Vasco da Gama, conjunto que pagó más de cinco millones de euros por su fichaje al verde y parece que no tendrá ganancias por el jugador, debido a que sigue sin adaptarse a la plantilla, el país y los aficionados ya no le tienen paciencia.

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Como si fuera poco, tampoco prosperaron sus planes para irse del cuadro de Río de Janeiro en el verano, cuando negoció con un club del fútbol colombiano, y ahora está obligado a cumplir con su contrato hasta diciembre de 2029 y como van las cosas, será un retroceso para el jugador de 23 años.

La mala hora de Marino Hinestroza

Hinestroza atraviesa un presente adverso en Vasco da Gama: desde su llegada a Brasil a comienzos de 2026, el extremo jugó 20 partidos, dio una asistencia y no marcó goles, en un contexto en el que perdió protagonismo y afronta cuestionamientos por su adaptación.

La caída en su participación se acentuó tras la llegada del entrenador Pedro Emanuel y la reanudación de las competiciones de clubes después del Mundial. En este semestre, solo sumó minutos al ingresar desde el banco ante Vitória e Independiente Medellín, y después encadenó tres partidos sin jugar.

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Marino Hinestroza
Marino Hinestroza se perdió el Mundial 2026 con la Selección Colombia por su mal rendimiento con Vasco da Gama - crédito Vasco da Gama

La última vez que el cafetero apareció en un campo de juego fue el 22 de julio, en la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana ante el Poderoso en el estadio Atanasio Girardot, donde brilló con los verdolagas, pero en la actualidad solo apareció media hora en la cancha.

El próximo compromiso de Vasco da Gama será este miércoles 5 de agosto, cuando enfrente a Fluminense por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil. En la ida, que terminó 0-0, Hinestroza permaneció en el banquillo.

Marino Hinestroza
Marino Hinestroza no jugó los últimos tres partidos del Vasco en el Brasileirao, Copa de Brasil y Copa Sudamericana - crédito Vasco da Gama

“Llega a una realidad diferente”

En Brasil, el caso del atacante colombiano es leído como el de un futbolista que atraviesa “un momento difícil”, señaló el medio Supervasco, con foco en las dificultades de adaptación al ritmo y a la exigencia de ese campeonato. Esa evaluación gana peso por sus registros.

Pese a ese panorama, el entrenador Pedro Emanuel sostuvo ante la prensa que confía en una recuperación del jugador y atribuyó parte del momento a un proceso de adaptación que excede el rendimiento individual. Según explicó, el plantel debe ayudarlo a encontrar una mejor versión dentro de una realidad distinta a la que tenía en Colombia.

Pedro Emanuel es el tercer técnico de Marino Hinestroza en Vasco da Gama en la temporada 2026 - crédito Stringer/REUTERS
Pedro Emanuel es el tercer técnico de Marino Hinestroza en Vasco da Gama en la temporada 2026 - crédito Stringer/REUTERS

Emanuel lo planteó así tras el último partido: “Marino es un jugador joven que estuvo fantástico la temporada pasada, llega con grandes expectativas, pero en muchos momentos la culpa no es solo suya. […] Parece ser un jugador extremadamente combativo y agresivo. Ahora, sigue siendo un jugador joven que llega a una realidad diferente, a una cultura diferente, y naturalmente quiere demostrar cada toque de balón. Y el fútbol no siempre es así, el equipo no siempre puede ayudarlo. Pero espero mucho más de él”.

La postura de la directiva va en la misma dirección. El club no tendría intención de desprenderse de Hinestroza antes de concretar la llegada de un eventual reemplazo para reforzar la plantilla, una señal de que, al menos por ahora, su salida no aparece como una decisión inmediata en Vasco da Gama, aunque habrá que esperar a diciembre cómo se mueva el mercado de fichajes.

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