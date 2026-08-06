Cancelaron el concierto de Myke Towers en Bogotá: así puede solicitar la devolución del dinero

TaquillaLive confirmó la cancelación del espectáculo Trap Kings de Myke Towers, previsto para el 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá - crédito Europa Press

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TaquillaLive confirmó la cancelación del espectáculo Trap Kings de Myke Towers, previsto para el 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y anunció que los compradores de boletería recibirán el reembolso completo de su dinero.

La cancelación fue comunicada oficialmente a los compradores el pasado lunes 3 de agosto y la prductora 3NTERTAINMENT S.A.S. no anunció una nueva fecha. Adicionalmente, el artista no se ha pronunciado ante la noticia. Según pudo confirmar Infobae Colombia, el motivo de la cancelación se debió a “motivos logísticos ajenos a TaquillaLive, al artista y al promotor”.

La empresa informó que contactará a cada comprador a través del correo electrónico o el número telefónico registrado al momento de la compra, con el fin de indicarles los pasos del proceso.

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El concierto de Myke Towers en Bogotá estaba programado para el 22 de agosto de 2026 en el Coliseo MedPlus, con capacidad para más de 24 mil asistentes - crédito cortesía Diana Niño comunicaciones

El reembolso se realizará al mismo medio de pago utilizado en la transacción original. Quienes adquirieron sus entradas con tarjeta bancaria verán el dinero devuelto a esa misma cuenta.

Quienes necesiten recibir el reintegro en un medio de pago diferente deberán radicar una petición, queja, reclamo o denuncia —PQRD— ante TaquillaLive, a más tardar el 17 de agosto de 2026. Si no presentan esa solicitud antes de esa fecha, la empresa asumirá que el comprador acepta el reembolso en el método original.

Mientras se procesa el reembolso, la tiquetera recomendó a los compradores conservar el comprobante de pago, el número de orden, las entradas digitales y los correos recibidos de la plataforma, ya que esos documentos pueden ser necesarios para acreditar la compra o presentar una reclamación.

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La empresa también advirtió realizar cualquier trámite exclusivamente a través de sus canales oficiales y abstenerse de compartir datos bancarios, contraseñas o códigos de seguridad con cuentas no verificadas.

Myke Towers había anunciado su regreso a Colombia en mayo de 2026, cuando confirmó el espectáculo Trap Kings como parte de una gira respaldada por una producción con énfasis en despliegue visual y escenografía. El artista ya había pasado por el país semanas antes al presentarse en el Festival La Solar, celebrado el 2 de mayo en el Parque Norte de Medellín.

El reembolso de las entradas para Trap Kings se realizará al mismo medio de pago usado en la compra original, salvo que el comprador presente una PQRD antes del 17 de agosto de 2026 - crédito @myketowers/Instagram

El puertorriqueño atraviesa uno de los momentos de mayor exposición de su carrera tras el lanzamiento de Island Boyz (2025) y el éxito de sencillos como Soleao, LaLa, Degenere y Caramelo.

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Adicionalmente, el pasado 24 de junio fue el protagonista en el lanzamiento de la BZRP Music Session #42/66, la primera sesión del productor argentino Bizarrap en el año. El estreno trajo además una sorpresa: BOOBYTRAP, una canción grabada en 2021 cuyo fragmento había circulado durante años entre fanáticos sin oficializarse jamás. Ambos temas quedaron disponibles de inmediato en todas las plataformas digitales.

Myke Towers lanzó en junio pasado su sesión con el productor argentino Bizarrap - crédito BZRP/YouTube

El doble lanzamiento incluyó dos videoclips con estéticas opuestas. La session sigue el formato íntimo característico del universo BZRP, mientras que el clip de BOOBYTRAP, dirigido por STILLZ, muestra al productor en un registro humorístico con referencias a la cultura argentina y al fútbol, con participaciones especiales del piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto y el comediante El Bananero.

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Myke Towers inició su trayectoria en 2013 con publicaciones independientes en SoundCloud y dio un primer salto en 2016 con el mixtape El Final del Principio, que debutó en las primeras posiciones de las listas de rap de iTunes. El estrellato internacional llegó en 2020 con el álbum Easy Money Baby, que generó éxitos como Diosa y Girl y lo posicionó en las listas de Billboard, donde también fue reconocido como Nuevo Artista del Año en 2021. Desde entonces acumuló colaboraciones multiplatino con Bad Bunny, Daddy Yankee, Anitta y Becky G.

En 2021 lanzó Lyke Mike, un álbum orientado al rap y al trap de calle, y en 2023 regresó a los primeros puestos globales con La Vida Es Una, que incluyó LALA, una canción con miles de millones de reproducciones. Su catálogo reciente incluye además LVEU: Vive La Tuya... No La Mía, La Pantera Negra (2024) y sencillos como DFWE, Prófugo y TOPSHELF.

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