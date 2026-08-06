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Fenómeno de El Niño podría encarecer los alimentos y presionar la inflación en Colombia hasta 2027

Un análisis económico advierte que las condiciones climáticas previstas para los próximos meses podrían afectar la oferta agrícola y generar nuevas presiones sobre los precios, en un momento en que el costo de vida ya muestra señales de aumento

Un Fenómeno de El Niño fuerte podría modificar la trayectoria de la inflación en Colombia durante los próximos meses-crédito John Vizcaino/REUTERS
Un Fenómeno de El Niño fuerte podría modificar la trayectoria de la inflación en Colombia durante los próximos meses-crédito John Vizcaino/REUTERS
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La evolución de los precios en Colombia podría enfrentar un nuevo desafío durante los próximos meses debido a las condiciones climáticas previstas para finales de 2026 y comienzos de 2027.

Un escenario del fenómeno de El Niño fuerte o muy fuerte aparece como uno de los principales riesgos para la inflación, especialmente por sus posibles efectos sobre la producción de alimentos y los costos de la energía.

El análisis de Visión Davivienda, basado en proyecciones de la Columbia Climate School y la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), advierte que un evento climático de esta magnitud podría alterar la trayectoria esperada del Índice de Precios al Consumidor y mantener las presiones sobre el costo de vida hasta 2027.

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Según las proyecciones analizadas por Visión Davivienda, los alimentos serían el grupo más afectado por el choque climático -crédito Luisa González/REUTERS
Según las proyecciones analizadas por Visión Davivienda, los alimentos serían el grupo más afectado por el choque climático -crédito Luisa González/REUTERS

De acuerdo con las estimaciones climáticas, el fenómeno podría consolidarse entre finales de este año y los primeros meses del siguiente.

La condición para que se configure un fenómeno de El Niño ocurre cuando la temperatura superficial del mar supera en más de 0,5 grados centígrados su promedio histórico. Las probabilidades reportadas por la NOAA muestran un panorama de vigilancia. La entidad calcula que existe un 81% de posibilidad de que el evento alcance la categoría de Niño fuerte entre octubre y diciembre, mientras que la probabilidad de un Niño muy fuerte llega al 28% para el periodo comprendido entre enero y marzo de 2027.

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Con base en estas proyecciones, Visión Davivienda comparó dos escenarios económicos: uno en el que se incorporan los efectos del fenómeno climático y otro en el que Colombia mantiene condiciones de neutralidad durante lo que resta de 2026 y todo 2027.

El objetivo fue establecer cómo cambiaría el comportamiento de la inflación si la sequía afecta la oferta agrícola y modifica los precios energéticos. Los resultados del ejercicio muestran que el mayor impacto estaría concentrado en los alimentos. Según el informe, durante 2026 la inflación de este grupo tendría un aumento adicional de 88 puntos básicos frente a un escenario sin alteraciones climáticas.

Ese incremento también tendría repercusiones sobre la inflación total. Bajo el escenario con Fenómeno de El Niño, el índice general de precios alcanzaría una variación anual de 6,74%, mientras que con condiciones climáticas estables la proyección sería de 6,57%. La diferencia sería más amplia durante 2027, debido a que la recuperación de la oferta agrícola podría tardar después de un periodo de sequía. En ese contexto, la inflación de alimentos cerraría en 7,92%, mientras que sin el impacto del fenómeno llegaría a 5,28%, una distancia de 264 puntos básicos.

El Ministerio de Agricultura gestionará 9,1 billones de pesos para impulsar la reforma rural y apoyar a campesinos - crédito Colprensa
El aumento de los precios de alimentos y energía sería uno de los principales riesgos para el comportamiento del IPC en Colombia - crédito Colprensa

Para la inflación total, el escenario también mostraría una variación. La proyección con El Niño ubica el indicador en 4,79%, frente al 4,28% esperado si no se presentara el choque climático, lo que representa una diferencia de 51 puntos básicos. El estudio señala que las consecuencias no estarían limitadas únicamente al sector agrícola. El fenómeno podría afectar cadenas globales de suministro y trasladarse a la economía colombiana mediante mayores costos en energía y alimentos, dos componentes que tienen una influencia importante dentro del Índice de Precios al Consumidor.

El análisis también revisó el comportamiento reciente de la inflación en el país y encontró señales de mayores presiones durante junio. En ese mes, la variación mensual del IPC fue de 0,39%, una cifra superior a la expectativa de Visión Davivienda y a la mediana de la encuesta mensual de analistas del Banco de la República, que se ubicaban en 0,34%.

En términos anuales, la inflación llegó a 6,14% en junio, luego de aumentar 30 puntos básicos frente al dato registrado en mayo. Según el informe, este resultado estuvo relacionado con el comportamiento de los precios sin alimentos y con el aumento registrado en el grupo de alimentos. El componente sin alimentos pasó de una inflación anual de 5,79% en mayo a 5,98% en junio. Al mismo tiempo, la inflación anual de alimentos subió de 6,05% a 6,83% durante el mismo periodo, reflejando una mayor presión sobre los hogares colombianos.

La NOAA estima una alta probabilidad de que el evento alcance la categoría de Niño fuerte entre octubre y diciembre -crédito Iván Valencia/AP Foto
La NOAA estima una alta probabilidad de que el evento alcance la categoría de Niño fuerte entre octubre y diciembre -crédito Iván Valencia/AP Foto

Para Visión Davivienda, la posible llegada de un Fenómeno de El Niño fuerte representa un riesgo relevante para la trayectoria inflacionaria del país. Si las proyecciones climáticas se cumplen, el aumento en los precios de los alimentos y la energía podría retrasar la convergencia de la inflación hacia los niveles esperados por el Banco de la República y prolongar las dificultades asociadas al costo de vida.

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