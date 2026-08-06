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Ciudadanos podrán agilizar trámites de citas, medicamentos y pedir autorizaciones médicas en Casas de Justicia en Bogotá: conozca la medida

Desde agosto de 2026, los habitantes de la capital del país cuentan con una ruta distrital que permite resolver trámites sanitarios sin necesidad de iniciar procesos judiciales

Las Casas de Justicia tendrá personal dedicado a orientar a la ciudadanía con sus trámites de salud - crédito Secretaría de Salud Bogotá
Las Casas de Justicia tendrá personal dedicado a orientar a la ciudadanía con sus trámites de salud - crédito Secretaría de Salud Bogotá
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La Secretaría de Salud de Bogotá y la Secretaría de Seguridad pusieron en marcha una nueva Ruta Distrital de Gestión y Resolución de Barreras de Acceso en Salud, que promete respuestas rápidas y efectivas a los principales obstáculos en el sistema de salud de la ciudad.

La estrategia fue implementada a partir del 5 de agosto en las 16 Casas de Justicia y las seis Unidades Móviles de Justicia distribuidas en la capital, según la información oficial suministrada por la cartera sanitaria distrital.

El objetivo principal de la iniciativa es garantizar que los ciudadanos puedan acceder sin demoras a medicamentos, autorizaciones de procedimientos médicos y asignación de citas, sin tener que recurrir a procesos judiciales.

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En palabras de Cesar Restrepo, secretario Distrital de Seguridad, este mecanismo buscará “prevenir el conflicto antes de que llegue a los despachos judiciales”, y permitirá que las personas encuentren en un solo lugar la orientación necesaria para ejercer el derecho a la salud. La estrategia se enmarca en el programa distrital “Salud sin barreras”.

Secretarios de Salud y Seguridad de Bogotá, Gerson Bermont y Cesar Restrepo, respectivamente - crédito Alcaldía de Bogotá
Secretarios de Salud y Seguridad de Bogotá, Gerson Bermont y Cesar Restrepo, respectivamente - crédito Alcaldía de Bogotá

El problema radica, según el Distrito en que, por ejemplo, en 2025, en las Casas de Justicia de Bogotá, se recibieron 6.199 requerimientos ligados a temas de salud, de los cuales 4.840 correspondieron a dificultades en la prestación de servicios, especialmente por demoras en entrega de medicamentos, autorizaciones, procedimientos y asignación de citas.

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Además, 1.874 casos requirieron intervención de abogados facilitadores para iniciar acciones legales como derechos de petición o tutelas.

Así operará la estrategia

La nueva ruta funcionará de la siguiente manera: al acudir a una de las Casas de Justicia o a una Unidad Móvil, el usuario será atendido por un profesional encargado de identificar si la solicitud corresponde a servicios de salud.

Si es el caso, el ciudadano será puesto en contacto con agentes virtuales de la Secretaría de Salud, que darán respuesta en un plazo de tres a cinco días cuando se trate de la EPS Capital Salud. Para las demás EPS, el plazo será de 15 días. La Secretaría de Seguridad realizará un seguimiento quincenal y mensual del consolidado de casos remitidos.

La Secretaría Distrital de Salud confirmó que estos trámites se trabajarán en cooperación con las entidades de salud de la capital - crédito Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud confirmó que estos trámites se trabajarán en cooperación con las entidades de salud de la capital - crédito Secretaría de Salud

En caso de no resolverse la situación por la vía administrativa, los abogados facilitadores de las Casas de Justicia analizarán la posibilidad de iniciar acciones judiciales, según informaron fuentes institucionales.

El éxito de la estrategia, advirtió Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud, no se medirá por la cantidad de casos atendidos, sino por la cantidad de ciudadanos que logren acceder oportunamente a sus tratamientos y servicios médicos sin acudir a tribunales.

Las Casas de Justicia en Bogotá: cuáles son

La estrategia busca consolidar a las Casas de Justicia como espacios de atención integral donde la población pueda resolver de manera ágil y efectiva los principales obstáculos administrativos que afectan su derecho a la salud, en coordinación con las entidades responsables del sector.

En Casas de Justicia de Bogotá podrá realizar su denuncia por violencia contra la Mujer. Foto: Secretaría de Seguridad
En Casas de Justicia de Bogotá podrá realizar trámite de salud - crédito Secretaría de Seguridad

Bogotá cuenta actualmente con 16 Casas de Justicia ubicadas en diferentes localidades, donde los ciudadanos pueden recibir orientación y resolver trámites de manera gratuita.

  • Casa de Justicia - Suba Ciudad Jardín
  • Casa de Justicia - Barrios Unidos
  • Casa de Justicia Kennedy
  • Casa de Justicia - Ciudad Bolívar
  • Casa de Justicia - Bosa Campo Verde
  • Casa de Justicia - San Cristóbal
  • Casa de Justicia - Fontibón
  • Casa de Justicia - Tunjuelito
  • Casa de Justicia - Puente Aranda
  • Casa de Justicia - Usaquén
  • Casa de Justicia - Suba La Campiña
  • Casa de Justicia - Engativá
  • Casa de Justicia - Bosa centro
  • Casa de Justicia - Usme
  • Casa de Justicia - Los Mártires
  • Casa de Justicia - Chapinero

Las ubicaciones y detalles de acceso se encuentran disponibles en el portal oficial de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia (www.scj.gov.co).

La coordinación entre la Secretaría Distrital de Salud y la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia contempla un canal directo de comunicación y un esquema de seguimiento para dar respuesta efectiva a las necesidades reportadas.

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