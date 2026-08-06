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En video | Arijon Ibrahimović, suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich, afirmó que el guajiro es una persona “muy divertida”

La alternativa del equipo alemán en reemplazo del colombiano tiene 20 años y ya lo había elogiado previamente por sus cualidades futbolísticas

Arijon Ibrahimović es compañero y el alternativo directo del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich. El joven confirmó abiertamente que ocupará ese rol en la banda izquierda del equipo bávaro y que busca aprender de la creatividad del colombiano - crédito Bayern Múnich
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Luis Díaz continúa consolidándose como uno de los referentes del Bayern Múnich, incluso entre los futbolistas más jóvenes de la plantilla. En medio de la gira de pretemporada del club alemán por Asia, Arijon Ibrahimović, extremo de 20 años considerado una de las promesas de la institución, volvió a destacar públicamente la influencia del colombiano y aseguró que espera aprender de él durante la temporada.

El atacante alemán, que recientemente fue confirmado como integrante del primer equipo por el entrenador Vincent Kompany, reconoció que competir por un lugar con Díaz representa un reto, pero también una oportunidad para seguir creciendo. De hecho, días atrás ya había manifestado que sería el relevo del colombiano en la banda izquierda, posición en la que el guajiro parte como titular indiscutido.

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En declaraciones concedidas a los medios oficiales del Bayern Múnich durante el Audi Summer Tour, Ibrahimović explicó que ha aprovechado la concentración para conocer más de cerca al colombiano, de quien resaltó tanto sus cualidades futbolísticas como su personalidad.

Arijon Ibrahimović será el suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich para la temporada de 2025-36 - crédito Bayern Múnich
Arijon Ibrahimović será el suplente de Luis Díaz en el Bayern Múnich para la temporada de 2025-36 - crédito Bayern Múnich

Arijon Ibrahimović conoció a Luis Díaz

“Conocí a Lucho al principio de la gira. Es un tipo genial y muy divertido que transmite mucha energía. Tengo muchas ganas de pasar tiempo con él y puedo aprender mucho de él, sobre todo de su talento para el juego y su creatividad”, afirmó el futbolista de 20 años.

El alemán también recordó un curioso episodio ocurrido hace tres años, cuando todavía hacía parte de las divisiones menores del Bayern y enfrentó al Liverpool, equipo en el que entonces militaba Luis Díaz.

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Cuando estuvimos en Tokio hace tres años, jugamos contra el Liverpool y Lucho. ¡Intercambiamos las camisetas después del pitido final!”, comentó. Las declaraciones ratifican el buen momento que vive Díaz dentro del vestuario bávaro. Desde su llegada al club, el colombiano se ha convertido en una de las principales figuras del equipo y viene de participar de manera destacada en la conquista de la Bundesliga y la Copa de Alemania, rendimiento que lo ha llevado a convertirse en una referencia para los futbolistas más jóvenes.

Ibrahimović sabe que tendrá pocas oportunidades para desplazar al colombiano del once inicial, pero dejó claro que está dispuesto a aportar donde el cuerpo técnico lo considere necesario. Su polivalencia es una de las características que más valora Vincent Kompany.

Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz jugó sus primeros minutos en la pretemporada del Bayern Múnich para la temporada 2026-2027 - crédito Bayern Múnich

La competencia de Luis Díaz en el Bayern Múnich también juega de lateral derecho

“Puedo jugar en cualquier posición de ataque: por la izquierda, por la derecha, como mediapunta o como delantero centro. En Heidenheim incluso jugué algunos partidos como lateral derecho. Quiero jugar tantos minutos como sea posible, ya sea en la Bundesliga, la Copa de Alemania o la Liga de Campeones. Y quiero ganar tantos títulos como sea posible con el FC Bayern”, señaló.

El ascenso de Ibrahimović al primer equipo llega después de varios años de formación y experiencia fuera de Múnich. El extremo pasó por las categorías inferiores del Bayern antes de ser cedido a clubes como Frosinone, Lazio y Heidenheim, equipo con el que disputó la temporada anterior en la Bundesliga. Ahora, el club decidió mantenerlo en la plantilla principal luego de no concretar la incorporación de otro extremo izquierdo durante el mercado de fichajes.

Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich marcó 26 goles y dio 19 asistencias en 51 partidos - crédito Bayern Múnich
Luis Díaz en su primera temporada con Bayern Múnich marcó 26 goles y dio 19 asistencias en 51 partidos - crédito Bayern Múnich

Según informó ESPN, la dirigencia bávara exploró alternativas como Anthony Gordon, Rio Ngumoha y Bradley Barcola para reforzar esa posición. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y el cuerpo técnico optó por confiar en Ibrahimović como la principal alternativa para darle descanso a Luis Díaz a lo largo de la temporada.

El propio futbolista reconoció días atrás que ese será su papel dentro del equipo y volvió a destacar todo lo que puede absorber del colombiano. “Puedo ser el relevo de Luis Díaz en la banda izquierda. Puedo aprender mucho de él, sobre todo en el uno contra uno y por la intensidad con la que juega”, expresó.

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