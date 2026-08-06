Video | Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, se llevará una camiseta del Real Cartagena para Barcelona, España

Alex Wüadid Guapacha, creador de contenido digital, le regaló una camiseta del fútbol profesional colombiano, Real Cartagena, al jugador del Barcelona, Lamine Yamal - crédito Alex Guapacha

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Las vacaciones del futbolista Lamine Yamal en Cartagena sigue dando de qué hablar. La joven figura del FC Barcelona y de la selección de España, considerada una de las principales estrellas del fútbol mundial, protagonizó un nuevo episodio que rápidamente se hizo viral en redes sociales, luego de recibir como obsequio una camiseta del Real Cartagena mientras recorría la capital de Bolívar.

El ciudadano español, que disfruta de unos días de descanso antes de incorporarse a la pretemporada del Barcelona, fue visto este miércoles 5 de agosto de 2026 en el Muelle de La Bodeguita, uno de los puntos más concurridos de la ciudad. Allí, decenas de aficionados intentaron acercarse para obtener una fotografía o un saludo del jugador, quien estaba acompañado por un amplio esquema de seguridad.

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Lamine Yamal eligió a Cartagena para sus vacaciones tras su título con España - crédito Lamineyamal/Instagram

Alex Guapacha Official le regaló la camiseta de Real Cartagena a Lamine Yamal

En medio de ese momento, un creador de contenido identificado en redes sociales como Alex Guapacha Official logró acercarse a Yamal y entregarle una camiseta oficial del Real Cartagena, equipo histórico del fútbol colombiano que actualmente milita en el Torneo de Ascenso.

Las imágenes, difundidas por medios locales y compartidas ampliamente en plataformas digitales, muestran el instante en que el futbolista recibe la prenda. Incluso, durante algunos segundos, Lamine Yamal sostiene la camiseta del conjunto auriverde mientras desciende de una embarcación.

El gesto no pasó inadvertido. Antes de retirarse del lugar, el español agradeció el detalle con un pulgar arriba, una señal que fue interpretada por los aficionados como una muestra de cortesía hacia el regalo recibido. Posteriormente, abordó una camioneta para continuar con su agenda en Cartagena.

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La escena rápidamente generó comentarios entre los seguidores del Real Cartagena, quienes destacaron que una de las máximas figuras del fútbol internacional se llevará una camiseta del club hasta Barcelona, un hecho simbólico que llamó la atención por la visibilidad que puede darle al equipo colombiano.

Lamine Yamal, estrella del fútbol mundial, en la ciudad de Cartagena, donde también estuvieron Rodri y Memo Ochoa, jugadores internacionales, de vacaciones - crédito @actualidadviral/x

Las vacaciones de Lamine Yamal en Cartagena

Las vacaciones de Yamal en la ‘Heroica’ han sido seguidas muy de cerca por aficionados y medios de comunicación. Desde su llegada a la ciudad, el extremo español ha recorrido diferentes lugares turísticos del Centro Histórico y otros sitios emblemáticos de Cartagena, donde ha sido reconocido constantemente por residentes y visitantes.

Cada una de sus apariciones ha terminado convertida en tendencia en redes sociales. Fotografías, videos y saludos con aficionados han circulado ampliamente, evidenciando la expectativa que genera la presencia del futbolista en Colombia.

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El jugador, campeón del mundo con la selección de España, aprovecha estos días de descanso antes de regresar a los entrenamientos con el Barcelona, club en el que asumirá una nueva temporada como una de sus principales figuras y portando el dorsal número 10.

Durante su paso por el Muelle de La Bodeguita, la seguridad fue uno de los aspectos que más llamó la atención. Aunque varias personas intentaron acercarse para conseguir una fotografía o un autógrafo, solo unos pocos lograron interactuar brevemente con el futbolista debido al dispositivo que lo acompañaba.

Aun así, el creador de contenido Alex Guapacha Official consiguió entregar personalmente la camiseta del Real Cartagena, protagonizando uno de los momentos más comentados de la jornada.

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El seis veces mundialista continúa despertando admiración entre los aficionados, quienes no dejaron pasar la oportunidad de reconocer su trayectoria.

Cartagena, ciudad con atracción turística para futbolistas de talla internacional

La visita de Lamine Yamal también confirma que Cartagena continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos por reconocidas figuras del deporte internacional durante sus vacaciones. En los últimos meses, la ciudad ha recibido a varias personalidades del fútbol mundial.

Entre ellas aparecen el arquero mexicano Guillermo ‘Memo’ Ochoa, además del mediocampista español Rodri, ganador del Balón de Oro, quien visitó la ciudad durante 2025. También estuvo el defensor ecuatoriano William Pacho, otro de los futbolistas que eligió la capital bolivarense para disfrutar de unos días de descanso.

Ahora fue el turno de Lamine Yamal, cuya presencia no solo ha revolucionado a los aficionados colombianos, sino que dejó una imagen llamativa: la de una de las mayores estrellas del fútbol actual recibiendo con una sonrisa la camiseta del Real Cartagena. Un recuerdo que, según quedó registrado en video, viajará junto al jugador de regreso a Barcelona cuando finalicen sus vacaciones en Colombia.

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