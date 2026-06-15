Paloma Valencia lanzó dura advertencia al ELN tras confirmar cese al fuego para la segunda vuelta presidencial: “Están asustados”

La senadora Paloma Valencia hizo sus observaciones al anuncio del ELN sobre el cese al fuego previo a elecciones - crédito @SantiGiraldo176/X - AFP

En sus redes sociales, en las que ha seguido activa pese a su duro revés en la primera vuelta, la senadora y excandidata presidencial del Centro Democrático Paloma Valencia lanzó el lunes 15 de junio una advertencia al Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de que esta organización confirmó un cese unilateral de hostilidades durante la segunda vuelta presidencial en Colombia, pautada para el 21 de junio de 2026.

En su intervención, Valencia sostuvo que la decisión del grupo armado responde a la expectativa de cambio político en el país. “Hoy más que nunca, los colombianos tenemos una responsabilidad: salir a votar y derrotar a los violentos”, expresó la congresista, en referencia al proceso electoral que definirá la presidencia entre Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda y, en ese orden de ideas, el sucesor de Gustavo Petro.

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En su perfil de X, la senadora Paloma Valencia expresó su pronunciamiento tras el anuncio del cese al fuego del ELN - crédito @PalomaValenciaL/X

“Solo hay dos caminos: seguir a merced de quienes siembran miedo en los territorios o proteger la democracia”, remarcó la congresista. Esta declaración se dio luego de que la dirección nacional del ELN hizo público un comunicado dirigido a sus integrantes, en el que ordenó suspender cualquier ofensiva militar contra la Fuerza Pública desde la medianoche del 20 de junio hasta la misma hora del 23 de junio.

Para la legisladora es claro que “los grupos narcoterroristas están asustados", por lo que adelantó cuál será el escenario que se prevé en la jornada presidencial. ”En menos de una semana será derrotado el gobierno que les permitió hacer lo que quisieran durante cuatro años”, agregó la congresista en su declaración, con la que arremetió contra la estructura armada, una de las que desconoció la voluntad de paz que mostró el Gobierno.

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El ELN, a través de un comunicado, confirmó el cese al fuego en el territorio nacional, en medio de fuertes señalamientos sobre su accionar terrorista - crédito ELN Voces

Así operará el cese al fuego del ELN con miras a la segunda vuelta presidencial

Según la organización armada, la medida busca no interferir con el desarrollo de la jornada electoral. “El Ejército de Liberación Nacional reitera una vez más su compromiso con el respeto al libre derecho al voto y no interferencia en el actual proceso electoral, realizando un cese el fuego unilateral, durante las elecciones del 21 de junio”, indicó el grupo ilegal en su pronunciamiento, con el que fijó la manera en que operará el cese.

En su misiva, el ELN enfatizó que rechaza cualquier tipo de influencia de mandatarios extranjeros sobre las elecciones colombianas, en lo que sería su respuesta al reciente anuncio del mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, “Es condenable y no puede aceptarse intromisión alguna de gobernantes de otros países, en las decisiones políticas que solo nos atañen a los colombianos”, agregó la estructura insurgente.

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El ELN ha sido acusado de ejercer presión en las poblaciones con miras a la contienda electoral que se aproxima - crédito AFP - Sergio Acero/REUTERS

Frente al referido cese, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, respaldó la legitimidad del proceso electoral y pidió a la ciudadanía no asociar el voto con actividades criminales. El exalto oficial agregó que, según la Misión de Observación Electoral (MOE), no existen pruebas que vinculen la presencia de organizaciones armadas ilegales con el comportamiento electoral de los ciudadanos en los comicios.

“El EGC o cartel del Clan del Golfo es el grupo criminal más grande que delinque en Colombia, le sigue el cartel del ELN, luego las disidencias de Mordisco y las de alias Calarcá; y frente a estas estructuras criminales, la fuerza pública ha mantenido la ofensiva para desmantelarlos y anular su amenaza. Más de 16.000 integrantes de estas estructuras han sido neutralizados en los últimos cuatro años", afirmó.

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Es válido destacar que la jornada electoral del domingo 21 de junio contará con el despliegue de 408.000 efectivos, según datos del Ministerio de Defensa, con el objetivo de garantizar la seguridad en todo el territorio nacional; en una jornada en la que el ELN aseguró que no se ejercerá presiones ni amenazas contra la población durante la segunda vuelta, que definirá el rumbo político del país de cara al próximo cuatrienio.