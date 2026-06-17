Congresistas de EE. UU. llamaron a Donald Trump a detener su “injerencia” en las elecciones de Colombia y pidieron investigar a De la Espriella

Los legisladores pidieron al presidente Donald Trump y a altos funcionarios de su administración abstenerse de influir en la contienda electoral colombiana, tras apoyar a De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, que está programada para el 21 de junio, un grupo de más de diez congresistas de Estados Unidos sacudió la campaña política con una fuerte advertencia dirigida a la Casa Blanca.

Los legisladores le exigieron directamente al presidente Donald Trump que detenga su injerencia en el proceso electoral colombiano, luego de que este respaldara públicamente al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que compite por la Presidencia de la República contra el líder progresista Iván Cepeda.

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La petición quedó plasmada en una carta oficial enviada a las tres autoridades más importantes de la justicia y la diplomacia norteamericana: el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general interino, Todd Blanche.

En el documento, los congresistas calificaron como una actitud alarmante que altos funcionarios de su país presionen a los votantes colombianos, manifestando que observan con profunda preocupación “la flagrante injerencia de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”.

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