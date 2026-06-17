Colombia

Congresistas de EE. UU. llamaron a Donald Trump a detener su “injerencia” en las elecciones de Colombia y pidieron investigar a De la Espriella

En el documento, los congresistas calificaron como “alarmante” la participación de altos funcionarios estadounidenses en el debate electoral colombiano, al advertir sobre una posible intromisión en la decisión de los votantes

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Ilustración de Abelardo de la Espriella y Donald Trump frente a frente, de perfil. Al centro, el Capitolio de EE UU se ve a través de una lupa. Fondo con bandera estadounidense.
Los legisladores pidieron al presidente Donald Trump y a altos funcionarios de su administración abstenerse de influir en la contienda electoral colombiana, tras apoyar a De la Espriella - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A pocos días de la decisiva segunda vuelta presidencial en Colombia, que está programada para el 21 de junio, un grupo de más de diez congresistas de Estados Unidos sacudió la campaña política con una fuerte advertencia dirigida a la Casa Blanca.

Los legisladores le exigieron directamente al presidente Donald Trump que detenga su injerencia en el proceso electoral colombiano, luego de que este respaldara públicamente al candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que compite por la Presidencia de la República contra el líder progresista Iván Cepeda.

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La petición quedó plasmada en una carta oficial enviada a las tres autoridades más importantes de la justicia y la diplomacia norteamericana: el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el fiscal general interino, Todd Blanche.

En el documento, los congresistas calificaron como una actitud alarmante que altos funcionarios de su país presionen a los votantes colombianos, manifestando que observan con profunda preocupación “la flagrante injerencia de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, en las elecciones presidenciales de Colombia”.

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