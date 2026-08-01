Economistas respaldaron a la decisión del Banco de la República de mantener la tasa de interés en 12,0%: “Prudente”

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La junta directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,0%, aunque el Gobierno nacional solicitó que se redujera en 50 puntos básicos. De acuerdo con el banco central, la determinación surgió ante la necesidad de reducir la inflación que, según algunas proyecciones que han llevado a cabo los expertos, presenta una tendencia al alza.

“Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 y de 2027, según la encuesta realizada en julio, mostraron aumentos situándose en 6,6% y 5,0%, respectivamente. Las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% para todos los plazos”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

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La decisión no gustó del todo al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, que insiste en que se debe reducir la tasa de interés, puesto que los incrementos que ha hecho el banco central en los últimos meses estarían generando una contracción en la economía. Sin embargo, aceptó la determinación de la junta directiva.

El ministro Germán Ávila informó que el Gobierno pidió reducir la tasa de interés en 50 puntos básicos - crédito Presidencia de Colombia/EFE

Otros expertos en economía se han pronunciado al respecto, calificando como acertada la determinación de los directivos del banco central. Entre ellos está José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, que, a través de su cuenta de X, aseguró que, aunque la decisión resultó ser sorpresiva, se ajusta a las expectativas que tenían algunos analistas.

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Indicó que el hecho de mantener la tasa de interés inalterada es un actuación prudente. Sin embargo, en el futuro, la junta directiva podría optar por incrementarla.

“La pausa, parece una medida prudente, dada la reciente apreciación del peso colombiano. No obstante es probable que en próximas reuniones ocurran alzas adicionales de tasas, dependiendo de cómo evoluciona la inflación y el frente fiscal”, precisó.

José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, aseguró que el mantener la tasa de interés en 12,0% es una decisión prudente - crédito @JoseILopez/X

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda y Crédito Público José Antonio Ocampo afirmó que el Banco de la República acertó al dejar intacta la tasa de interés y no incrementarla, teniendo en cuenta que los anteriores aumentos que ha hecho han superado el alza de la inflación.

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Adicionalmente, festejó la decisión del banco central de intervenir el mercado cambiario. “La fuerte apreciación del peso es negativa para los exportadores y las empresas que compiten con las importaciones. Además, genera un creciente déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que se ha mantenido moderado desde 2023″, detalló.

El exministro José Antonio Ocampo celebró la decisión del Banco de la República de no aumentar la tasa de interés - crédito @JoseA_Ocampo/X

De igual manera, Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, emitió un comunicado en el que indicó que la decisión de los directivos del banco central sorprendió a los mercados financieros, que anticipaban un incremento de 50 puntos básicos. En ese sentido, aseguró que, en materia de política monetaria, Colombia está en un contexto de incertidumbre debido al aumento de la inflación y a una demanda interna robusta en la actividad económica.

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Además, explicó que hay riesgos que no se pueden ignorar y que fueron alertados por el Banco de la República, como el cambio climático derivado del fenómeno de El Niño.

“Tampoco podemos descartar que la demanda interna siga fuerte y que eso permita más fluidez en la transmisión de cosas como, por ejemplo, los mayores precios salariales; de igual manera, el conflicto internacional puede poner algo de presión sobre bienes importados de materias primas; algo del combustible eventualmente si el gobierno decide tomar una instancia de ajuste fiscal en ese frente, entonces el escenario sigue siendo incierto y si bien hoy tuvimos una pausa, no podemos anticipar que esto sea el fin de ciclo alcista”, indicó la economista.

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A su juicio, la decisión de la junta directiva también se habría basado en el movimiento reciente de la tasa de cambio, algo que podría estar incomodando al banco central.

“En Davibank creemos que el Banco Central va a seguir siendo data dependiente de aquí hasta final de año. Si bien, todavía no podemos descartar mayores subidas hacia futuro, lo cierto es que vemos que el Banco Central va a estar bastante atento sobre qué tanto más se acelera la inflación”, añadió.