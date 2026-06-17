Colombia

Petro rechazó divulgación de propaganda de De la Espriella en puntos donde se entregan recursos a adultos mayores: “Así engañan al pueblo”

El abogado Miguel Ángel del Río afirmó que se está difundiendo publicidad e información presuntamente falsa en las ubicaciones donde se hacen las transferencias del programa Colombia Mayor

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Petro anunció que irá a la ONU a denunciar al Estado colombiano por no cumplir el Acuerdo de Paz, y Abelardo de la Espriella respondió con críticas - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente Petro aseguró que se está engañando a la población con información flasa relacionada con la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El abogado Miguel Ángel del Río denunció a través de sus redes sociales que se está divulgando supuesta información falsa en propaganda electoral del candidato presidencial Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria). De acuerdo con el jurista, la publicidad es entregada en los puntos donde se hacen las transferencias de recursos a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

Se están realizando visitas de supervisión a los puntos de transferencia del programa Colombia Mayor. Durante estas jornadas, evidenciamos que se ha inundado con propaganda masiva y falsa los puntos de mayor concentración de beneficiarios. Sigamos denunciando”, escribió el abogado en su cuenta de X.

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El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció presunta divulgación de información falsa en propaganda electoral de Abelardo de la Espriella - crédito @migueldelrioabg/X
El abogado Miguel Ángel del Río Malo denunció presunta divulgación de información falsa en propaganda electoral de Abelardo de la Espriella - crédito @migueldelrioabg/X

En la propaganda que compartió en sus redes se indica que, con la eventual llegada de De la Espriella al poder, se incrementará el subsidio para las personas mayores, pasando de $230.000 a $400.000.

El presidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia expuesta por Del Río. Aseguró que esta situación se está presentando en un punto donde se efectúa la entrega del bono pensional que estableció su Gobierno.

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Este es un punto de entrega de dinero de mi programa de ayuda con el bono pensional a más de tres millones de personas de la tercera edad. Así engañan al pueblo”, señaló el jefe de Estado en la red social.

El presidente Gustavo Petro se refirió a propaganda de Abelardo de la Espriella que contendría información falsa - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se refirió a propaganda de Abelardo de la Espriella que contendría información falsa - crédito @petrogustavo/X

El subsidio para los adultos mayores y lo que De la Espriella promete

Pese a que tanto el abogado Del Río como el presidente Petro aseguran que el contenido de la propaganda podría ser falso, las cifras que aparecen en el panfleto compartido por el jurista en su denuncia sí se apegan a la realidad.

Por un lado, en octubre de 2025, el Gobierno nacional aumentó la transferencia del programa Colombia Mayor, pasando de $80.000 a $230.000 mensuales, dinero que es entregado a mujeres mayores de 70 años y a hombres mayores de 75 años. “No se trata solo de un aumento monetario, sino de una política redistributiva que reconoce la deuda histórica con las personas mayores y fortalece la cohesión social”, indicó en su momento el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Un total de 1.148.877 beneficiarios reciben esos recursos actualmente. De igual manera, se anunció la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, para que reciban $230.000 mensuales y no $225.000.

Programa Colombia Mayor pasó de $80.000 a $230.000 - crédito Ministerio de Hacienda
Programa Colombia Mayor pasó de $80.000 a $230.000 - crédito Ministerio de Hacienda

Por otro lado, la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella emitió un comunicado en el que aseguró que los subsidios no van a desaparecer si el aspirante llega a ser elegido como mandatario en las urnas. Contrario a ello, anunció un incremento en la ayuda económica que reciben mensualmente las personas mayores en Colombia.

El candidato promete casi duplicar el subsidio: entregará $400.000 a los adultos mayores, tal y como se indica en la propaganda electoral denunciada por Del Río.

“El desarrollo de la política de subsidios bajo el liderazgo de Abelardo no se basará en la escasez, sino en la justicia distributiva. Por ello, el subsidio para los adultos mayores se elevará a $400.000 mensuales. Para Defensores de la Patria, es hora de que nuestros adultos mayores cuenten con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas con mayor dignidad”, detalló la campaña en la comunicación oficial.

Abelardo de la Espriella incrementará el subsidio del adulto mayor a $400.000 - crédito Defensores de la Patria/Sitio web
Abelardo de la Espriella incrementará el subsidio del adulto mayor a $400.000 - crédito Defensores de la Patria/Sitio web

Asimismo, destinará recursos para ayudar económicamente a las mujeres y cuidadoras, debido a que hacen trabajo no remunerado en sus hogares y cuidan de personas dependientes. En este caso, el beneficio también será de $400.000.

“La eficiencia económica de la Patria Milagro no se mide por el recorte a los vulnerables, sino por la optimización de los recursos para que lleguen multiplicados a la base social. Para el movimiento y su líder, mejorar el subsidio es reactivar la economía desde abajo”, explicó la campaña en el comunicado.

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