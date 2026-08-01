Expediente revela detalles de la detención de tres colombianos en Arabia Saudita: un fiscal y un tribunal no hallaron motivos para privarlos de la libertad

Los tres hombres viajaron con una empresa estadounidense para instalar antenas satelitales en Yemen - crédito familia Romero

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Un expediente consular del Ministerio de Relaciones Exteriores al que Infobae Colombia tuvo acceso revela detalles adicionales sobre la detención de tres ciudadanos colombianos en Arabia Saudita. Los connacionales fueron identificados como:

Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años: es un ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones satelitales y fundador y presidente de la empresa Fihiza Solutions Inc.

Luis Eduardo Romer Jiménez, de 30 años: hijo de Héctor Romero. Es un ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en la empresa Fihiza Solutions Inc. como ingeniero de campo.

Mauricio Patiño Gallego, de 62 años: es un ingeniero electrónico, especialista en comunicaciones satelitales y presidente de la empresa MP Integral Telecommunications Inc.

Los ciudadanos viajaron a Yemen, país de Oriente Medio, en abril de 2025, con el fin de cumplir un contrato civil. Su responsabilidad era instalar antenas satelitales comerciales, tarea que hacía parte de un proyecto de telecomunicaciones. La empresa contratante es ST Engineering iDirect, Inc., de Virginia, Estados Unidos. El cliente final era la empresa Vegasoft.

Los colombianos no puedieron salir de Yemen debido a que el aeropuerto de Saná fue bombardeado - crédito Yahya Arhab/EFE/EPA

La naturaleza del trabajo que realizarían los colombianos fue ratificada en tres cartas oficiales firmadas por el director de Operaciones (COO) de Engineering iDirect. Además, se aclaró que su labor sería netamente civil, por lo que “no existió en ningún momento vinculación con actividades militares, de inteligencia, ni con ninguna facción del conflicto yemení”.

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Ahora bien, los ingenieros tenían planeado regresar a Colombia tras culminar el trabajo. Sin embargo, en mayo de 2025, el aeropuerto de Saná (Yemen) fue atacado y quedó destruido, lo que imposibilitó su salida del país. Según el expediente, en agosto, iniciaron un trámite para adquirir una visa de salida, entregaron sus pasaportes a Seguridad de Adén, pero allí les fueron retenidos sus documentos.

Por eso, gestionaron la expedición de pasaportes de emergencia y trataron de salir del país en noviembre de ese años. Sin embargo, fueron detenidos por el Departamento de Seguridad Pública de Adén, sin que se les explicara qué cargos había en su contra.

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Al intentar tramitar una visa de salida de Yemen, los colombianos perdieron sus pasaportes. Les fueron retendios - crédito Cancillería de Colombia

Su situación fue evaluada por un fiscal del Distrito de Adén en diciembre de 2025, que determinó que no existía una base legal para mantener a los ingenieros detenidos. Pese a ello, presuntamtene, el director de Seguridad, Mutahar Ali Naji Al Shuabi, se negó a dejarlos en libertad. Además, al parecer, fueron obligados a firmar documentos en árabe sin contar con la ayuda de una persona que les explicara su contenido.

El 27 de enero de 2026, fueron trasladados de maneraz “forzosa” por la Coalición Árabe a Arabia Saudita. En esta diligencia, que no fue debidamente notificada a Colombia, no contó con ninguna orden judicial que la soportora. Fue hasta febrero que Arabia Saudita reconoció que los tres colombianos estaban detenidos por una presunta “conexión con un caso de seguridad”.

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El caso de los ciudadanos fue estudiado por el Tribunal Criminal de Adén. El 28 de abril de 2026, ese tribunal decidió cerrar oficialmente la investigación. De acuerdo con el expediente conocido por Infobae Colombia, no existía ninguna base legal para que los ciudadanos hubieran sido detenidos en Yemen. No obstante, al parecer, nueve días después de que fuera cerrado el caso, Arabia Saudita advirtió que había “procedimientos penales en curso” en contra de los tres connacionales.

Un documento del Tribunal Criminal de Adén indica que la investigación sobre la situación de los colombianos quedó suspendida hasta que fueran devueltos a Adén. Sin embargo, eso no pasó. La información que recibió la Corte precisaba, que, supuestamente, los ciudadanos habían sido devueltos a su país de origen, cosa que tampoco pasó, puesto que siguen detenidos en Arabia Saudita.

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“Según nuestra información, fueron repatriados a su país de origen por orden de autoridades superiores a través de la Coalición Árabe (KSA). Por lo tanto, no tiene sentido seguir esperando, ya que el caso ya ha sido retrasado y ha cumplido con el periodo de espera correspondiente. En consecuencia, procederemos con el expediente y los documentos del caso. Por lo tanto: se cerró el expediente después de acreditar lo anterior y se decidió lo siguiente: proceder con el expediente y los documentos del caso”.