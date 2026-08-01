Camping Horizonte se prepara para brindar una experiencia que entrecruza música y comedia al aire libre

El Festival Camping Horizonte se celebrará en Guatavita los días 1 y 2 de agosto con una alineación que incluye música, stand-up comedy y una experiencia al aire libre - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Guardar

Camping Horizonte regresa el 1 y 2 de agosto con uno de sus carteles más amplios hasta la fecha. El festival, que combina conciertos en vivo, camping y actividades al aire libre, tomará como escenario un club en la zona de Guatavita, Cundinamarca, para reunir a cientos de personas en torno a la música, la naturaleza y la comunidad.

Cabas, The Mills, Sanalejo, Telebit y José Matera de Los De Adentro encabezan la alineación, al que se suman nombres de una generación más reciente como Delasierra, Legend Effect, Roblez y Piel Camaleón.

La propuesta va más allá del escenario. Durante los dos días, los asistentes tendrán acceso a zonas de camping, fogatas, senderismo, gastronomía y una feria de emprendimientos. El festival también incluirá una jornada de siembra de árboles, un componente ambiental que se ha mantenido como parte de su identidad desde ediciones anteriores.

PUBLICIDAD

Cabas, Sanalejo, The Mills, José Matera y Telebit son algunos de los nombres destacados del Camping Horizonte - crédito cortesía Camping Horizonte

A esto se suma una programación de stand-up comedy que integrará a los comediantes con los artistas musicales en una misma experiencia. Entre los nombres destacados de esta faceta se incluyen Ibrahim Salem, Rebecca Inos, Andrés Molinares y El Buen Juanma.

Telebit señaló que la experiencia en Camping Horizonte buscará ser más cercana con el público de lo que brindan habitualmente los megafestivales - crédito @telebitoficial/Instagram

Telebit, uno de los cabezas de cartel, describió el evento como algo que le faltaba al panorama de festivales del país. “Es un parche de música en vivo, con caminatas ecológicas, camping y stand-up comedy”, señaló la banda en conversación con Infobae Colombia, y añadió que el formato de Camping Horizonte apunta a brindar una experiencia más íntima que la de los grandes festivales: “No va a estar conectado a un show muy eufórico, sino en algo más chiquito, más cerrado, para disfrutar un poco más de la música, del lugar, del ambiente”.

PUBLICIDAD

Esa intimidad es precisamente lo que llevó a Piel Camaleón a repensar su presentación. La banda, integrada por Daniel Moreno, Jacobo Moreno y Alejandro Peña, confirmó que para su show del sábado 1 de agosto presentará un formato distinto al que suelen ofrecer en escenarios convencionales.

Piel Camaleón anticipó un formato diferente al habitual en su paso por el Camping Horizonte - crédito @pielcamaleon/Instagram

“Vamos a tocar los cinco sin secuencias ni nada, sino simplemente tocar nuestras canciones o adaptarlas a un formato más acústico, pero yo lo describiría como un acústico con poderes”, explicó Daniel. Según el músico, el set tendrá batería, bajo y guitarra, y la prioridad será la canción por encima del espectáculo visual: “En ese show realmente lo más importante va a ser la canción y cómo esa canción combina con el ambiente”.

PUBLICIDAD

La banda llega al festival con material nuevo. Hace poco lanzaron su sencillo Horóscopo, una colaboración con la artista española Marina Tuset que Daniel definió como “pop electrónico latino muy bailable”. La canción, según contó, nació de una reflexión personal sobre los rasgos de personalidad asociados al signo piscis —del que él mismo hace parte— y sobre la velocidad con la que suele ilusionarse. Alejandro destacó cómo se logró integrar la voz de Touzet a una canción que ya estaba casi terminada: “Era como: listo, ¿cómo reorganizamos lo que ya está para dejar un espacio nuevo para esta voz distinta?”. El tercer disco de Piel Camaleón tiene fecha prevista para inicios de octubre.

Delasierra, por su parte, llega al festival con el estreno del primer sencillo de su tercer álbum y con videoclip incluido. Wenche Delasierra reconoció que no ha tenido las mejores experiencias con el camping —“he sido más bien malito para el frío”—, pero ve en Camping Horizonte una oportunidad para reivindicarse.

PUBLICIDAD

Delasierra brindará la cuota reggae del Camping Horizonte - crédito @delasierra.oficial/Instagram

“Siempre había existido esta idea de tener un festival en el que uno se pudiera quedar, parcharse toda la noche con la gente, descansar, dormir o trasnochar y al día siguiente continuar con la fiesta”, afirmó, y calificó el concepto como “un golazo”. El artista adelantó que su presentación traerá “una cuota de reggae, de música colorida y con el alma”.

Entre los artistas del festival también hay filiaciones personales. Daniel, de Piel Camaleón, confesó que empezó a tocar guitarra motivado por Los De Adentro —la banda de José Matera— y particularmente por la clásica Nubes negras. También reconoció que Sanalejo ha sido parte de la banda sonora de más de una fiesta entre los integrantes del grupo. Jacobo recordó que incluso tienen un cover grabado de esa agrupación.

PUBLICIDAD

Cabas, en tanto, genera expectativa entre quienes lo recuerdan de años atrás: “Por muchos años Cabas ha estado como un poco fuera del panorama y es chévere poder saber que el tipo quiere volver”, comentó Daniel.

Las boletas para el Festival Camping Horizonte están disponibles a través de la tiquetera Passline.