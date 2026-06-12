Caso Blessd: abogado anticipó de cuánto tiempo sería la condena para el artista si es declarado culpable

A pesar de que afirman que Blessd no estuvo en el lugar de los hechos, la víctima asegura que tiene mensajes intimidatorios que recibió por parte del artista - crédito @dimelojara/Instagram

El 11 de junio se registró la imputación por el delito de secuestro extorsivo contra Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, artista colombiano al que la Fiscalía vincula con una denuncia sobre la privación de la libertad de una persona con el objetivo de obtener un beneficio económico.

De acuerdo con el denunciante, dos trabajadores de Blessd lo retuvieron tras asistir a un encuentro en el que le reclamaron por representar al imitador del reguetonero. En entrevistas a diferentes medios, la presunta víctima aseguró que el artista le envió un mensaje durante la retención en la que aseguraba que, de estar en el sitio, lo habría torturado. Esta situación se suma a las acusaciones de secuestro extorsivo, pues la víctima asegura que durante la retención le hicieron exigencias económicas y fue hostigado.

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Durante la audiencia, que fue aplazada y continuará el 12 de junio, el fiscal indicó que el caso fue priorizado por la gravedad de los hechos y la notoriedad pública del implicado.

En la audiencia de imputación se expusieron los elementos que vinculan al artista con el caso, así como las circunstancias en las que se habría registrado el secuestro. Blessd, Sebastián Jaramillo Moran (su representante), Laura Moreno Restrepo (exabogada del artista) y Julián David Giraldo se declararon inocentes. En la siguiente diligencia, la Fiscalía evaluará si solicitará medidas de aseguramiento mientras avanza la investigación judicial.

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El artista y su representante no aceptaron cargos y la audiencia continuará el 12 de junio - crédito @Blessd/Instagram

¿De cuánto tiempo sería la condena si el artista es declarado culpable?

Aunque el proceso está comenzando, en Colombia genera interés el alcance del caso que protagoniza el reguetonero de 26 años, principalmente por el tiempo que podría pasar en prisión si es declarado culpable.

Para entender las posibilidades del caso, en diálogo con Infobae Colombia el abogado penalista Johan Montenegro habló sobre las características de la acusación contra Londoño y la posible condena.

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“El delito de secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 169 del Código Penal. Esta conducta implica privar de la libertad a una persona con el propósito de obtener un provecho económico o de cualquier otra índole, ya sea para sí mismo o para un tercero. La pena prevista para este delito es de 25 a 40 años de prisión. Si el secuestro termina con la muerte o lesiones graves de la víctima, la condena sería mayor”.

El jurista explicó que existen variables legales que pueden incidir en la reducción de la pena; una de ellas es la aceptación de cargos, lo que provocaría una rebaja de entre el 33% y el 50% de la pena final, lo que se define dependiendo del momento procesal y la colaboración brindada por el imputado.

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El jurista analizó el caso protagonizado por el artista Blessd - crédito Suministrada a Infobae

Aunque es algo que ya no se puede registrar en este caso porque los procesados no aceptaron cargos, el abogado afirmó que al hablar de colaboración eficaz se hace referencia a entregar información para esclarecer los hechos o identificar a más responsables, además del poder adquisitivo para reparar de alguna forma a la víctima.

En el caso de Blessd y su representante, que aseguran no ser responsables de los cargos que les fueron imputados, además de definir si son culpables o no, si se comprueba la existencia de agravantes, como la participación de varias personas, violencia excesiva, uso de armas o afectación a menores, la pena puede ser incrementada. Esto será definido tras la valoración de los elementos probatorios y las circunstancias particulares del caso, por lo que el experto cree que pasarán varios meses antes de que esto se registre.

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Este fue el comunicado que fue publicado tras conocerse que el artista sería imputado - crédito Firma Arango Trespalacios

Cabe recordar que los abogados Santiago Trespalacios y Andrés Arango, defensores de Blessd, emitieron un comunicado señalando que existe desinformación sobre el caso. Aclararon que Stiven Mesa Londoño no estuvo presente ni participó en la reunión registrada en junio de 2022.

Los juristas explicaron que los hechos investigados fueron por el uso no autorizado de la imagen del artista y que el caso fue reportado ante las autoridades en 2022, cuando la Fiscalía había planteado archivarlo. Añadieron que las partes acordaron justicia restaurativa, que el denunciante incumplió con ello y que la defensa ejercerá acciones tras la nueva imputación.

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