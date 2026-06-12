“Ridícula” y “ambientalmente inviable”: así calificaron la propuesta del concejal Barrios a De la Espriella de construir una mega cárcel en el Sumapaz

Andrés Barrios entregó a Abelardo de la Espriella una hoja de ruta para Bogotá que incluye una mega cárcel de alta seguridad dentro del plan Bogotá Ciudad Milagro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El concejal de Bogotá Andrés Barrios entregó al candidato presidencial Abelardo de la Espriella una hoja de ruta para transformar la capital, en la que destaca la construcción de una mega cárcel de alta seguridad en la localidad del Sumapaz.

La iniciativa, proyectada como parte del plan “Bogotá Ciudad Milagro”, ha provocado un intenso debate en el Concejo, donde cabildantes de diferentes sectores han rechazado enérgicamente la idea por sus implicaciones ambientales, sociales y jurídicas.

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Barrios presentó su propuesta asegurando que “más de 1.543.517 bogotanos respaldaron a Abelardo de la Espriella y por eso le entregué una propuesta concreta para que Bogotá se convierta en la primera Ciudad Milagro del país”.

El documento, que reúne diez decisiones prioritarias, plantea la mega cárcel en Sumapaz como respuesta a la crisis de hacinamiento carcelario: las cárceles de Bogotá albergan cerca de 16.000 personas en cupos diseñados para 10.000 y, según datos oficiales, desde los centros penitenciarios de la ciudad se origina aproximadamente el 32% de las extorsiones denunciadas en Colombia.

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La propuesta de una mega cárcel en Sumapaz abrió una fuerte polémica en el Concejo de Bogotá por sus implicaciones ambientales, sociales y jurídicas - crédito Prensa Andrés Barrios

El proyecto prevé que este complejo penitenciario incluiría trabajo obligatorio para los internos, aislamiento de cabecillas criminales y procesos de recuperación ambiental en la localidad. Además, propone que personas privadas de la libertad participen en programas de recuperación de parques y limpieza del espacio público, buscando disminuir la reincidencia carcelaria, que pasó del 16,4% en 2016 al 23,4% en 2025.

La hoja de ruta contempla otras medidas, como un plan contra la evasión en Transmilenio, la eliminación de zonas de tolerancia en barrios de alta violencia y la transformación del complejo San Juan de Dios, entre otras.

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Fuerte rechazo por parte de cabildantes: argumentos ambientales y sociales

La propuesta de construir la mega cárcel en el Sumapaz fue calificada como “ridícula” y “ambientalmente inviable” por la concejala del Pacto Histórico, Quena Ribadeneira. “Estamos hablando del páramo más grande del mundo. El consejo hace unos meses estuvo en pleno, viendo todas las problemáticas que tiene esta localidad en términos de tecnología, de acceso, de educación, de salud, ¿y la respuesta es una mega cárcel?”, cuestionó Ribadeneira.

Quena Ribadeneira sostuvo que construir una mega cárcel en el páramo de Sumapaz es ambientalmente inviable por la presión hídrica, los residuos y la falta de vías de acceso - crédito Quena Ribadeneira

La cabildante le compartió a Infobae Colombia sobre los riesgos de presión hídrica, manejo de residuos y la falta de vías de acceso, señalando que “esta obra tiene implicaciones gigantescas” y recordando que “los páramos en Colombia son sujetos de protección especial”.

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Ribadeneira enfatizó que Sumapaz, como ecosistema estratégico, no puede recibir ninguna intervención de infraestructura robusta sin incurrir en graves violaciones ambientales y legales. “Definitivamente no se puede hacer ni ambientalmente ni jurídicamente”, sentenció.

Desde el Partido Verde, el concejal Julián Sastoque le reconoció a Infobae Colombia la necesidad de ampliar la capacidad carcelaria y combatir la delincuencia, pero rechazó tajantemente la ubicación planteada por Barrios. “La ciudad necesita más cárceles, combatir la impunidad y fortalecer el sistema carcelario. Hay que poner más tecnología, más vigilancia, pero de ninguna manera en el páramo de Sumapaz”, afirmó Sastoque.

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El concejal recordó que Colombia alberga la mitad de los ecosistemas de páramo del mundo y que el Sumapaz es “una fábrica de agua que no puede tener ningún tipo de intervención dura de esta naturaleza, una infraestructura robusta y de esta magnitud como una supercárcel”.

Julián Sastoque afirmó que Bogotá necesita ampliar la capacidad carcelaria, pero rechazó cualquier infraestructura robusta en el páramo de Sumapaz por la protección legal de estos ecosistemas - crédito @ConcejoDeBogota/X

Además, subrayó la existencia de una ley de páramos y de legislación nacional que prohíbe expresamente este tipo de desarrollos sobre ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Propuso que cualquier nueva cárcel debería ubicarse “cerca a la ciudad, en los bordes, pero no en el páramo de Sumapaz”.

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Por su parte, el cabildante Óscar Bastidas Jacanamijoy, del movimiento Mais, también manifestó su rechazo categórico. El concejal le explicó a este medio que: “Construir una mega cárcel en Sumapaz es una propuesta inviable, peligrosa e improvisada que confunde la seguridad con la destrucción del complejo de páramos más grande del mundo”.

Según Bastidas, el Sumapaz es un ecosistema vital, imprescindible para el abastecimiento de agua de Bogotá y protegido por la ley. “El populismo punitivo no puede ser la excusa para desconocer el POT y afectar un suelo de especial protección”, advirtió.

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Bastidas agregó que la iniciativa desconoce tanto las condiciones de alta montaña como la realidad social y organizativa de las comunidades campesinas, señalando la ausencia de vías, conectividad y servicios públicos para soportar una infraestructura penitenciaria de gran escala.

“¿A Sumapaz no le llevamos infraestructura vial, educativa y mayores oportunidades para sus habitantes, pero sí pretendemos llevarle una cárcel? Eso significaría estigmatizar un territorio de paz, de vocación agrícola y de enorme importancia ambiental para el país”.

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Óscar Bastidas Jacanamijoy advirtió que la mega cárcel en Sumapaz desconoce el POT, afecta un suelo de especial protección y estigmatiza a las comunidades campesinas - crédito Concejo de Bogotá

El concejal planteó que la solución penitenciaria debe orientarse a “la construcción de centros carcelarios dignos en zonas de la sabana con condiciones adecuadas de infraestructura y conectividad, sin poner en riesgo ecosistemas estratégicos ni afectar territorios de conservación”.

La propuesta de Andrés Barrios será socializada con distintos sectores ciudadanos, académicos y empresariales como parte de la estrategia para recuperar la confianza en las instituciones y consolidar a Bogotá como referente nacional de seguridad y desarrollo. Sin embargo, el rechazo transversal de cabildantes de diversas bancadas refleja las profundas preocupaciones ambientales, sociales y jurídicas que implica ubicar una mega cárcel en el Sumapaz.