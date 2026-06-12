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Mercado de pases del fútbol colombiano: así se mueven Deportes Tolima, Independiente Medellín, Deportivo Pasto y otros equipos

En el equipo de Ibagué, un jugador dijo adiós tas siete años en el club; en el de la capital de Antioquia, un defensor central estaría pensando en cambiar de equipo y en el de Nariño hubo cambios en la dirigencia

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En la imagen aparecen tres personas del fútbol colombiano, Juan Pablo Nieto en el Deportes Tolima, Daniel Londoño en el Independiente Medellín y Jonathan Risueño en el Deportivo Pasto - crédito Dimayor
En la imagen aparecen tres personas del fútbol colombiano, Juan Pablo Nieto en el Deportes Tolima, Daniel Londoño en el Independiente Medellín y Jonathan Risueño en el Deportivo Pasto - crédito Dimayor

En el fútbol profesional colombiano se siguió moviendo el mercado de pases, durante el inicio de la Copa del Mundo 2026. Tras las primeras oficializaciones de los equipos más tradicionales del país (Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios y Junior de Barranquilla), otros clubes registraron movimientos de jugadores y directivos, y otros cambios estarían por efectuarse en las próximas horas.

Y es que ya comienza a ser protagonista un equipo que en todos los mercados de pases registra más movimientos que los demás clubes, se trata del Deportivo Pasto que, por colocar un ejemplo a lo anterior, en el anterior periodo de transferencias registró la llegada de 12 jugadores. Más que cualquier otro equipo del fútbol profesional colombiano.

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Deportivo Pasto

Bajas: Marc Reixats, asistente técnico, y Rafael Sastre, director deportivo y asistente técnico, no continuarán en el equipo por temas personales, según lo anunció oficialmente el club.

Altas: Aún sin confirmación oficial de una incorporación para la Liga BetPlay 2026-II. Sin embargo, Fainner Torijano se recuperó de su lesión y estará a disposición del director técnico Jonathan Risueño. Una noticia que se puede sumar a las altas del equipo, si se tiene en cuenta que Torijano fue baja por esa lesión, durante la segunda parte del torneo.

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El anuncio oficial de que Marc Reixats (Asistente Técnico) y Rafael Sastre (Director Deportivo y Asistente Técnico) no continuarán vinculados al Deportivo Pasto, por motivos personales - crédito Deportivo Pasto
El anuncio oficial de que Marc Reixats (Asistente Técnico) y Rafael Sastre (Director Deportivo y Asistente Técnico) no continuarán vinculados al Deportivo Pasto, por motivos personales - crédito Deportivo Pasto

Deportes Tolima

Bajas: Juan Pablo Nieto no seguirá en el club. El mediocampista se despidió luego de vestir la camiseta del Vinotinto y Oro durante siete años. Según la versión del periodista Felipe Sierra en su cuenta de X, el jugador estaría en negociaciones para sumarse al América de Cali, aunque el presidente del club, Tulio Gómez, salió a desmentir esto. También es oficial que no continuarán Juan Pablo Torres, que finalizó su préstamo en el equipo y jugará en el exterior o en Atlético Nacional, dueño de sus derechos deportivos. Elan Ricardo, también en condición de préstamo, no continuaría en el equipo para retornar al propietario de sus derechos deportivos, Besiktas de Turquía. El club también entiende que debe buscar un lateral izquierdo, pues ha recibido ofertas por Junior Hernández, de equipos de Argentina y de los Estados Unidos, por lo que sería compleja su continuidad.

Altas: Jorge Cabezas Hurtado, a falta de confirmación oficial, el delantero que pertenece al Watford de Inglaterra, llegaría al equipo de la ciudad de Ibagué, luego de su paso por Millonarios.

Así fue la despedida de Juan Pablo Nieto del Deportes Tolima, equipo en el que estuvo siete años y fue capitán - crédito @jpnieto15/Instagram
Así fue la despedida de Juan Pablo Nieto del Deportes Tolima, equipo en el que estuvo siete años y fue capitán - crédito @jpnieto15/Instagram

Deportivo Independiente Medellín

Bajas: Daniel Londoño es el defensor central que estaría considerando salir del Deportivo Independiente Medellín. Esto, ante el sondeo de cuatro equipos del fútbol profesional colombiano: Jaguares, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima; y, sobre todo, de equipos del fútbol del exterior, específicamente uno de Argentina, que se desconoce, según lo revelado por el periodista especializado en mercado de pases Alexis Noticias. José Ortiz no seguirá en el club, debido a problemas de tipo personal.

Este fue el anuncio oficial de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM
Este fue el anuncio oficial de Luis Amaranto Perea como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín - crédito DIM

Altas: Juan Fernando Quintero interesa en el Deportivo Independiente Medellín y o es gran novedad. Según distintos informes, Quintero no continuará en River Plate de Argentina y cualquier salida de los equipos en los que ha jugado, siempre lo acerca al equipo de Antioquia. La razón es que él ha manifestado en distintas ocasiones que permanece en contacto con Raúl Giraldo, dueño y máximo accionista del equipo. Luis Amaranto Perea en la dirección técnica es otra de las altas, esta sí confirmada oficialmente, del equipo. Además, el periodista con énfasis en periodo de transferencias, Felipe Sierra, también ha informado de un interés por Juan Pablo Nieto, el jugador que salió del Deportes Tolima.

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