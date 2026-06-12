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Marino Hinestroza volvería al fútbol colombiano tras su fracaso en Vasco da Gama: este sería su equipo

El extremo no ha brillado con el conjunto brasileño, que volvió a pelear por no descender, y la opción que le quedaría es regresar a la Liga BetPlay, pero no al Atlético Nacional

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Marino HInestroza
Marino Hinestroza le ha costado mucho acomodarse en Vasco da Gama y ahora contempla una salida en el mercado de fichajes - crédito Vasco da Gama

La historia de Marino Hinestroza en Brasil terminaría antes de tiempo, debido a que nunca encontró su espacio en Vasco da Gama en lo que va de la temporada 2026, pese a la expectativa generada por su fichaje porque venía de triunfar con Atlético Nacional en el fútbol colombiano.

Es por eso que Marino volvería a la Liga BetPlay para sumar minutos, pues esos líos en el conjunto brasileño le costaron que se alejara de la selección Colombia y de la convocatoria para el Mundial 2026, pues ni siquiera apareció en la lista provisional de 55 jugadores.

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Además de eso, Nacional también habría tomado una decisión sobre un posible regreso de Hinestroza para el segundo semestre de 2026, pues fue con los verdes que pasó los mejores momentos de su carrera por los cuatro títulos obtenidos entre 2024 y 2025, que fueron una liga, dos copas y una Superliga.

El futuro de Marino Hinestroza

Desde su llegada al conjunto carioca, el extremo no encajó de la mejor manera en la idea de los entrenadores Fernando Diniz, que salió en marzo, y ahora con Renato Gaúcho, que ni siquiera lo llamó para los últimos dos compromisos en el Brasileirao frente a RB Bragantino y Atlético Mineiro.

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Debido a la falta de minutos y conflictos con los aficionados, se conoció que Marino Hinestroza tendría posibilidades de jugar en el Deportivo Cali, pues quiere un club que le brinde continuidad y protagonismo, además de callar las críticas en su contra por el mal momento.

El extremo, que salía de una práctica del club en un vehículo, se encontró con varios aficionados que le reprocharon de manera fuerte el bajo nivel - crédito @PodCruzmaltino/X

Según el periodista Alexis Rodríguez, existirían acercamientos del atacante con los verdiblancos, dirigidos por Rafael Dudamel, para repatriarlo, pero solo bajo la figura de préstamo, pues mantiene contrato con Vasco da Gama hasta diciembre de 2029 y su precio es demasiado alto para una compra.

Lo que sorprende de esa información es que Atlético Nacional habría descartado a Marino para volver a la nómina, pues el comunicador de Win Sports dijo que el club respondió que no aparece en sus planes para el segundo semestre, más allá de ser un hombre importante para la afición.

Marino Hinestroza
Deportivo Cali buscaría a Marino Hinestroza para el segundo semestre de 2026, pero solo sería bajo cesión - crédito @alexisnoticias/X

Sin embargo, hasta el momento no se tiene confirmación de que Hinestroza vaya a salir del Vasco da Gama, pues será decisión del jugador y el cuerpo técnico para acordar una desvinculación, ya sea porque sea vendido o a préstamo, aunque su experiencia y talento le ayudarían a encontrar equipo de manera rápida.

Números para el olvido

La etapa del colombiano con los cariocas no ha sido la mejor y eso se refleja no solo en los números, sino en la relación con los aficionados y la situación del equipo, que se encuentra en posición de descenso a la Serie B de Brasil con apenas 20 puntos en 18 jornadas del Brasileirao.

Marino Hinestroza solo jugó 18 partidos en el primer semestre de 2026, cinco de los cuales fue como titular, sin marcar goles y reporta una asistencia, que se dio contra Paysandú en la quinta ronda de la Copa de Brasil. De resto, es poco su aporte en la plantilla.

Marino Hinestroza
Marino Hinestroza no jugó los últimos dos partidos del Vasco en el Brasileirao porque quedó afuera de convocatoria - crédito Vasco da Gama

Como si fuera poco, el extremo no juega con Vasco da Gama desde el 20 de mayo, en la derrota 3-1 ante Olimpia por la Copa Sudamericana, y desde entonces quedó fuera de convocatoria ante Bragantino y Atlético Mineiro, en el Brasileirao, y Barracas Central por el certamen de la Conmebol.

Durante el mercado de fichajes del verano de 2026, el entrenador Gaúcho evaluará si cuenta o no con Hinestroza, ya que el reto de salir del descenso, por segundo año consecutivo, y el duelo de la Sudamericana frente al Medellín son importantes y necesita una nómina competitiva.

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