Jhon Lucumí pasaría del Bologna a un equipo grande del fútbol italiano: sería el fichaje esteral

Jhon Lucumí finalmente saldría del Bologna, equipo que ha esperado mucho tiempo para venderlo a un buen precio - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Jhon Lucumí quiere ser uno de los jugadores que más le saque provecho a la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, pues es el escenario ideal para mostrar su talento, mejorar su valor en el mercado de fichajes y que un club grande se interese en comprarlo.

De hecho, una escuadra con historia en Italia ya empezaría los acercamientos por el colombiano, debido a la necesidad de conseguir un defensor central con buenas condiciones para la próxima temporada, pues el objetivo es recuperar el título de la Serie A, que actualmente está en manos del Inter.

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Cabe recordar que Lucumí lleva cuatro años con el Bologna, conjunto con el que ya disputó una vez la Champions League y se convirtió en referente de la plantilla por su experiencia y talento, pero siente que ya es el momento de que partan caminos para que siga creciendo en su carrera.

¿Próximo destino de Lucumí?

La “Vecchia Signora” ha comenzado los contactos para incorporar al colombiano debido a su deseo de reforzar el equipo para la próxima Europa League y aprovechar que el jugador es titular consolidado en la Serie A, sumado a su experiencia en el fútbol de ese país.

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De acuerdo con el periodista Gianluca Di Marzio, la Juventus comunicó formalmente su interés en contar con Lucumí a partir de la siguiente temporada, tras realizar las primeras gestiones oficiales en los últimos días. Luciano Spalletti, entrenador citado por la prensa italiana según el citado medio, es uno de los principales impulsores de la operación, en el contexto de fortalecer el plantel tras garantizar la participación en la Europa League.

La Juventus buscaría a Jhon Lucumí para que sea su figura en la próxima temporada en la Serie A - crédito @DiMarzio/X

Desde el entorno del Bologna existe conciencia sobre la posibilidad de perder a Lucumí durante esta ventana de transferencias. El seguimiento de la Juventus, según la misma fuente, se ha concretado en acciones directas tras el interés manifestado por el técnico italiano.

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Según Di Marzio, el contrato de Lucumí incluye una cláusula de rescisión de 28 millones de euros válida hasta mediados de julio. El vínculo con su actual club finaliza en 2027, lo que puede influir en las negociaciones que ambos clubes lleven a cabo durante el mercado de fichajes.

Jhon Lucumí llegaría al equipo más ganador de la Serie A como es la Juventus con 36 títulos, pero que no consigue el Scudetto desde 2020 - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

En la temporada 2025/26, el central disputó 43 partidos entre la Serie A, la Europa League, Copa Italia y la Supercopa de Italia. El defensa central anotó un gol y registró una asistencia durante ese ciclo, consolidándose como pieza clave en la defensa del Bologna.

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Otro colombiano llegaría a Italia

Lazio consultó las condiciones por Jhon Jader Durán para una posible cesión desde Al Nassr, según el periodista Alfredo Pedullà, del medio local Sportitalia. El delantero colombiano, nacido en 2003, viene de una temporada repartida en dos clubes con siete goles.

El principal obstáculo para cerrar el préstamo sería el salario que percibe en el club saudí, de acuerdo con el comunicador en el portal web: “La Lazio ha preguntado por Jhon Durán, colombiano nacido en 2003. Se abriría una oportunidad para una nueva cesión“.

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Jhon Jáder Durán entrenó unos días con Envigado, mientras analiza su próximo equipo en 2026 - crédito @envigadofc/Instagram

Durán terminó un paso breve por Zenit: jugó nueve partidos, fue titular en cuatro y marcó dos goles. Además, solicitó a la directiva una licencia para salir de la concentración antes del cierre de la temporada, lo que también dio con la decisión de no renovar el préstamo con Al Nassr.

En el mercado también apareció Galatasaray, uno de los primeros equipos a los que fue ofrecido, aunque su dirigencia no vería con buenos ojos la incorporación por su comportamiento fuera del campo en sus últimos clubes. Para el mismo puesto, Santiago Giménez, jugador del AC Milán, figura como la otra alternativa que evalúa Lazio, de acuerdo con el mismo informe.

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