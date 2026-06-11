Más de 350 empresarios en Bogotá alertaron por pérdidas de $180.000 millones por ley seca: piden a Galán revertir la norma desde el 19 de junio

Bogotá amplió la ley seca para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 desde las 6:00 p. m. del viernes 19 hasta el mediodía del lunes 22 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá anunció la ampliación de la ley seca para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, una decisión que ha generado rechazo entre más de 350 empresarios de la economía nocturna y la concejala Quena Ribadeneira, quienes advierten que la medida podría ocasionar pérdidas superiores a $180.000 millones y afectar gravemente el empleo y la actividad comercial en la ciudad.

Por instrucción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, comunicó desde sus redes sociales que la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará a las 6:00 p. m., del viernes 19 de junio y se extenderá hasta el mediodía del lunes 22 de junio. La decisión se tomó tras analizar los hechos ocurridos durante la primera vuelta presidencial y busca enfocar todas las capacidades de la Policía y la administración en garantizar una jornada electoral pacífica.

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“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”, afirmó Quintero. El distrito agradeció a la ciudadanía por su comprensión, subrayando que la prioridad es asegurar el desarrollo pacífico de los comicios.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca enfocar las capacidades de las autoridades en la seguridad de la jornada electoral. - crédito @GAquinteroA/X

Restricción sin precedentes y despliegue policial durante la jornada electoral

La ley seca es una medida preventiva que restringe temporalmente la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de evitar alteraciones del orden público y facilitar la vigilancia durante las elecciones. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que durante el fin de semana electoral se desplegarán operativos especiales en diferentes puntos de la ciudad, en particular cerca de los puestos de votación y en zonas con alta concentración de personas. Los cuadrantes de la Policía Metropolitana realizarán patrullajes reforzados para atender cualquier situación que pueda afectar el desarrollo normal de la jornada democrática.

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La supervisión y el cumplimiento de la ley seca estarán a cargo del alcalde mayor, inspectores de Policía y comandantes de estación. Los ciudadanos y establecimientos que incumplan la medida podrán ser sancionados con multas económicas que, para este año, oscilan entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la infracción.

Protesta empresarial: pérdidas millonarias y riesgo al empleo

La decisión de Bogotá de adelantar el inicio de la ley seca al viernes previo a la jornada electoral ha provocado el rechazo de la economía nocturna y del sector comercial. Más de 350 empresarios, junto a la concejala Quena Ribadeneira, solicitaron formalmente al alcalde Galán reconsiderar la medida, argumentando que Bogotá es la única ciudad del país que ha extendido la restricción más allá del sábado, rompiendo la tradición que permite operar hasta la noche previa al día electoral.

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La concejala Quena Ribadeneira y empresarios sostienen que la restricción rompe la tradición de operar hasta la noche previa al día electoral - crédito Quena Ribadeneira

Los empresarios manifestaron que la ampliación de la ley seca representa una amenaza directa para miles de trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios que dependen de la actividad nocturna. Según sus estimaciones, únicamente durante el viernes podrían dejar de circular cerca de $180.000 millones en la economía de la ciudad, impactando a bares, restaurantes, discotecas, hoteles, proveedores y trabajadores del sector.

La restricción coincide con un viernes de quincena, considerado uno de los días de mayor movimiento comercial del mes, y con una temporada de alta actividad impulsada por eventos deportivos internacionales, lo que incrementa significativamente las pérdidas proyectadas para el sector nocturno.

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La concejala Ribadeneira recordó que la economía nocturna es uno de los motores de empleo en Colombia, generando más de 1,65 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 65% corresponde a mujeres y cerca del 30% a jóvenes menores de 28 años.

“Detrás de cada establecimiento hay familias, trabajadores, proveedores y pequeños empresarios que dependen de esta actividad para su sustento. Cada día de cierre representa ingresos que no se recuperan y oportunidades que se pierden”, advirtió Ribadeneira.

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El sector comercial sostuvo que Bogotá es la única ciudad del país que extendió la ley seca más allá del sábado previo a la elección presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los empresarios y la cabildante señalaron que la decisión representa el segundo fin de semana consecutivo de pérdidas para cientos de establecimientos afectados por la restricción.

“Mientras los empresarios hacen esfuerzos para sostener empleos, pagar nóminas y mantener sus negocios abiertos, la Administración Distrital sigue tomando decisiones sin medir sus consecuencias económicas. Este no es un golpe aislado: para cientos de establecimientos será el segundo fin de semana consecutivo de pérdidas. Bogotá necesita una Alcaldía que trabaje de la mano con quienes generan empleo, no que los convierta en los principales afectados de cada decisión”, afirmó la concejala.

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La carta enviada al alcalde Galán exige que se revierta la ampliación de la ley seca y se restablezca el horario habitual, insistiendo en que ninguna otra capital del país ha adoptado una restricción similar. Los firmantes de la petición subrayan que la medida no solo pone en riesgo la continuidad de muchos negocios, sino que también afecta el bienestar de miles de familias que dependen directamente de la economía nocturna.