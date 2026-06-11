Colombia

Más de 350 empresarios en Bogotá alertaron por pérdidas de $180.000 millones por ley seca: piden a Galán revertir la norma desde el 19 de junio

La restricción a la venta y el consumo de alcohol regirá desde las 6:00 p. m. del viernes 19 de junio hasta el mediodía del lunes 22, según comunicó Gustavo Quintero

Guardar
Google icon
Bogotá amplió la ley seca para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 desde las 6:00 p. m. del viernes 19 hasta el mediodía del lunes 22 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Bogotá amplió la ley seca para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 desde las 6:00 p. m. del viernes 19 hasta el mediodía del lunes 22 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bogotá anunció la ampliación de la ley seca para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, una decisión que ha generado rechazo entre más de 350 empresarios de la economía nocturna y la concejala Quena Ribadeneira, quienes advierten que la medida podría ocasionar pérdidas superiores a $180.000 millones y afectar gravemente el empleo y la actividad comercial en la ciudad.

Por instrucción del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, el secretario Distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, comunicó desde sus redes sociales que la restricción a la venta y consumo de bebidas alcohólicas comenzará a las 6:00 p. m., del viernes 19 de junio y se extenderá hasta el mediodía del lunes 22 de junio. La decisión se tomó tras analizar los hechos ocurridos durante la primera vuelta presidencial y busca enfocar todas las capacidades de la Policía y la administración en garantizar una jornada electoral pacífica.

PUBLICIDAD

Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico”, afirmó Quintero. El distrito agradeció a la ciudadanía por su comprensión, subrayando que la prioridad es asegurar el desarrollo pacífico de los comicios.

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca enfocar las capacidades de las autoridades en la seguridad de la jornada electoral. - crédito @GAquinteroA/X
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, explicó que la medida busca enfocar las capacidades de las autoridades en la seguridad de la jornada electoral. - crédito @GAquinteroA/X

Restricción sin precedentes y despliegue policial durante la jornada electoral

La ley seca es una medida preventiva que restringe temporalmente la venta y consumo de bebidas alcohólicas, con el objetivo de evitar alteraciones del orden público y facilitar la vigilancia durante las elecciones. La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que durante el fin de semana electoral se desplegarán operativos especiales en diferentes puntos de la ciudad, en particular cerca de los puestos de votación y en zonas con alta concentración de personas. Los cuadrantes de la Policía Metropolitana realizarán patrullajes reforzados para atender cualquier situación que pueda afectar el desarrollo normal de la jornada democrática.

PUBLICIDAD

La supervisión y el cumplimiento de la ley seca estarán a cargo del alcalde mayor, inspectores de Policía y comandantes de estación. Los ciudadanos y establecimientos que incumplan la medida podrán ser sancionados con multas económicas que, para este año, oscilan entre $233.454 y $1.867.632, dependiendo de la gravedad y las circunstancias de la infracción.

Protesta empresarial: pérdidas millonarias y riesgo al empleo

La decisión de Bogotá de adelantar el inicio de la ley seca al viernes previo a la jornada electoral ha provocado el rechazo de la economía nocturna y del sector comercial. Más de 350 empresarios, junto a la concejala Quena Ribadeneira, solicitaron formalmente al alcalde Galán reconsiderar la medida, argumentando que Bogotá es la única ciudad del país que ha extendido la restricción más allá del sábado, rompiendo la tradición que permite operar hasta la noche previa al día electoral.

La concejala Quena Ribadeneira y empresarios sostienen que la restricción rompe la tradición de operar hasta la noche previa al día electoral - crédito Quena Ribadeneira
La concejala Quena Ribadeneira y empresarios sostienen que la restricción rompe la tradición de operar hasta la noche previa al día electoral - crédito Quena Ribadeneira

Los empresarios manifestaron que la ampliación de la ley seca representa una amenaza directa para miles de trabajadores, comerciantes y pequeños empresarios que dependen de la actividad nocturna. Según sus estimaciones, únicamente durante el viernes podrían dejar de circular cerca de $180.000 millones en la economía de la ciudad, impactando a bares, restaurantes, discotecas, hoteles, proveedores y trabajadores del sector.

La restricción coincide con un viernes de quincena, considerado uno de los días de mayor movimiento comercial del mes, y con una temporada de alta actividad impulsada por eventos deportivos internacionales, lo que incrementa significativamente las pérdidas proyectadas para el sector nocturno.

La concejala Ribadeneira recordó que la economía nocturna es uno de los motores de empleo en Colombia, generando más de 1,65 millones de puestos de trabajo, de los cuales el 65% corresponde a mujeres y cerca del 30% a jóvenes menores de 28 años.

“Detrás de cada establecimiento hay familias, trabajadores, proveedores y pequeños empresarios que dependen de esta actividad para su sustento. Cada día de cierre representa ingresos que no se recuperan y oportunidades que se pierden”, advirtió Ribadeneira.

Ilustración de una mesa de votación en Bogotá con una mujer de espaldas usando un cartel de 'Ley Seca'. Se ven votantes, urnas, y una bandera de Colombia.
El sector comercial sostuvo que Bogotá es la única ciudad del país que extendió la ley seca más allá del sábado previo a la elección presidencial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los empresarios y la cabildante señalaron que la decisión representa el segundo fin de semana consecutivo de pérdidas para cientos de establecimientos afectados por la restricción.

“Mientras los empresarios hacen esfuerzos para sostener empleos, pagar nóminas y mantener sus negocios abiertos, la Administración Distrital sigue tomando decisiones sin medir sus consecuencias económicas. Este no es un golpe aislado: para cientos de establecimientos será el segundo fin de semana consecutivo de pérdidas. Bogotá necesita una Alcaldía que trabaje de la mano con quienes generan empleo, no que los convierta en los principales afectados de cada decisión”, afirmó la concejala.

La carta enviada al alcalde Galán exige que se revierta la ampliación de la ley seca y se restablezca el horario habitual, insistiendo en que ninguna otra capital del país ha adoptado una restricción similar. Los firmantes de la petición subrayan que la medida no solo pone en riesgo la continuidad de muchos negocios, sino que también afecta el bienestar de miles de familias que dependen directamente de la economía nocturna.

Temas Relacionados

Elecciones Colombia 2026Actividad económicaLey Seca BogotáConcejo de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

El director técnico, Néstor Lorenzo, permitió el acceso del público al primer entrenamiento de la selección Colombia en Guadalajara, México, que será su sede base para el Mundial

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Autoridades incautaron más de $1.300 millones en mercancía de contrabando en Bogotá

Los operativos se registraron en las localidades de Bosa y Engativá, la mercancía fue entregada a la Dian

Autoridades incautaron más de $1.300 millones en mercancía de contrabando en Bogotá

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Francisco Maturana dirigió la selección colombiana de fútbol en dos campeonatos mundiales, llevando al equipo a una victoria histórica ante Argentina en las eliminatorias al mundial de 1994

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Humor negro, mafia y ecos del Tercer Reich: así se ve el nuevo Arturo Ui del Teatro Libre

La puesta en escena toma la alegoría de Bertolt Brecht sobre el nazismo y la acerca al presente nacional con humor negro, crítica política y una invitación directa a pensar en el papel ciudadano

Humor negro, mafia y ecos del Tercer Reich: así se ve el nuevo Arturo Ui del Teatro Libre

Estados Unidos advirtió sobre posibles aranceles a exportaciones de Colombia: el trabajo forzado no gusta mucho al Gobierno de Donald Trump

El país suramericano enfrenta presión internacional para implementar reformas institucionales urgentes que reduzcan el riesgo de sanciones y garanticen la estabilidad del empleo nacional

Estados Unidos advirtió sobre posibles aranceles a exportaciones de Colombia: el trabajo forzado no gusta mucho al Gobierno de Donald Trump
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

Revictimizar a las familias y negar a las víctimas, las claves de la expulsión de José Pastor Ruiz Mahecha de la JEP

ENTRETENIMIENTO

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

Deportes

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”

Falcao habló sobre cómo la Selección Colombia ha evitado conflictos internos: “Una manzana podrida contamina al resto”

San Antonio Spurs vs. New York Knicks: hora y dónde ver en Colombia el juego 5 de las finales de la NBA

Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación