Iván Cepeda se defendió de las denuncias de De la Espriella sobre la presunta compra de votos: “No hacemos ninguna clase de ofrecimientos”

Iván Cepeda publicó un mensaje con el que buscó despejar los cuestionamientos sobre su campaña - crédito Sergio Acero/Reuters

El candidato presidencial Iván Cepeda salió al paso de las acusaciones relacionadas con una presunta compra de votos y reiteró que su campaña no realiza ofrecimientos a los ciudadanos a cambio de respaldo electoral.

A través de un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, el candidato fijó su posición frente a los señalamientos que circularon durante los últimos días, sobre todo desde el sector de su contrincante electoral, Abelardo de la Espriella, cuando faltan diez días para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

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“No hacemos ninguna clase de ofrecimientos”, escribió Cepeda en el inicio de su publicación. Con esa declaración, el aspirante del Pacto Histórico respondió a las versiones que lo vinculan con supuestas prácticas de compra de sufragios y dejó clara la postura oficial de su campaña frente a ese tipo de conductas.

Iván Cepeda respondió públicamente a las denuncias impulsadas desde la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

En el mismo mensaje, el senador Iván Cepeda afirmó: “Deseo reiterar la posición oficial de mi campaña: a las ciudadanas y a los ciudadanos no se les formula ninguna clase de ofrecimientos a cambio de su voto”. La declaración apareció en un momento de alta tensión política, marcado por acusaciones cruzadas entre sectores que disputan la Presidencia de la República.

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El candidato también dirigió un llamado a quienes participan en las actividades electorales de las organizaciones que respaldan su aspiración presidencial.

“Hago un llamado a todos los dirigentes e integrantes de nuestros comités electorales del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, a estar vigilantes para el estricto cumplimiento de este precepto”, señaló al finalizar su post.

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Iván Cepeda rechazó las acusaciones sobre una presunta compra de votos y aseguró que su campaña no realiza ofrecimientos a los ciudadanos a cambio de apoyo electoral - crédito @IvanCepedaCast/X

Las palabras de Cepeda surgieron después de las denuncias formuladas por Abelardo de la Espriella, candidato de la derecha, que aseguró que existe una presunta operación de compra de votos en la región Caribe para favorecer la campaña de su contendor político.

Las denuncias que presentó Abelardo de la Espriella

De acuerdo con los señalamientos realizados por el abogado, más conocido como ‘el Tigre’, dicha estructura tendría presencia en varios departamentos del norte del país y contaría con recursos destinados a influir en el comportamiento electoral de los votantes; el aspirante sostuvo además que varias figuras políticas de la Costa Caribe tendrían relación con esa supuesta red.

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Entre los nombres mencionados por el candidato figura el de la senadora Marta Peralta, congresista de La Guajira. De la Espriella aseguró que un total de 28 dirigentes y líderes políticos aparecen dentro de las personas señaladas en sus denuncias públicas.

La controversia trascendió el escenario nacional cuando el aspirante decidió trasladar sus acusaciones ante autoridades de Estados Unidos (país que preside Donald Trump, el mismo que mostró su apoyo público al candidato de la extrema derecha). En su solicitud, pidió que se adopten medidas contra quienes eventualmente resulten vinculados con prácticas de fraude electoral o compra de votos.

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El candidato presidencial aseguró que prácticas irregulares habrían influido en los resultados electorales de la región Caribe y lamentó que, según él, un candidato costeño no lograra imponerse en la primera vuelta. - crédito @ABDELAESPRIELLA/x

Según lo expuesto por el candidato, la petición incluyó la revocatoria de visas estadounidenses para los presuntos implicados y sus familiares, así como la posibilidad de que sus nombres sean considerados para eventuales restricciones por parte de organismos de control de ese país.

El abogado solicitó formalmente a Washington que a las personas implicadas en la compra de votos no solo se les revoque la visa estadounidense (a ellos y a sus familias), sino que además sean incluidos en la Lista Clinton, que es la misma que maneja la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac); en la que se encuentra el presidente Gustavo Petro y su familia.

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Abelardo de la Espriella anunció que se trasladará a la Costa Caribe para acompañar y vigilar el desarrollo de la jornada electoral. La decisión surge después de las denuncias que presentó sobre una presunta compra de votos en esa región del país para favorecer la candidatura de Iván Cepeda.

De la mano de sus denuncias, el aspirante aseguró que su presencia en el Caribe busca seguir de cerca el proceso de votación en una zona que considera determinante para el resultado presidencial.

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Abelardo de la Espriella sostuvo que existe una presunta estructura de compra de votos en la Costa Caribe - crédito Luisa González/Reuters

De la Espriella sostuvo reuniones y actividades proselitistas en Montería mientras insistió en la necesidad de ejercer vigilancia sobre el proceso electoral del 21 de junio. El aspirante señaló que la Costa Caribe tendrá un papel determinante en la definición de la Presidencia de la República y por eso decidió fortalecer su presencia política en la región durante los últimos días de campaña.