Clara López asumió el control económico de la campaña de Iván Cepeda y reveló su plan fiscal: “Hay que hacer es un recorte con bisturí”

Clara López asumió la jefatura económica de la campaña de Iván Cepeda y presentó sus primeras definiciones sobre inflación, recaudo y gasto público - crédito Clara López O - María José Pizarro/Facebook

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la campaña de Iván Cepeda despejó una de las incógnitas que rodeaban su propuesta de gobierno: quién estará al frente de la estrategia económica. La designación recayó en Clara López, senadora y exalcaldesa de Bogotá, que asumió la responsabilidad de orientar los planteamientos fiscales y macroeconómicos del proyecto político del candidato del Pacto Histórico.

El anuncio llegó en un momento en que las discusiones sobre inflación, deuda pública, recaudo e inversión ocupan un lugar central en el debate electoral. Con su nombramiento, López pasó a liderar un área que hasta ahora permanecía sin vocería definida ante la opinión pública, mientras distintos sectores económicos reclamaban mayores precisiones sobre el rumbo financiero que propone la candidatura de Iván Cepeda.

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Las primeras declaraciones de la congresista, para La Silla Vacía, en una entrevista con el director general Daniel Pacheco, dejaron ver las prioridades que buscará impulsar desde ese cargo. Uno de los puntos que abordó fue el papel del Banco de la República; Clara López, del partido Polo Democrático, afirmó que la autonomía de la autoridad monetaria no forma parte de ningún debate dentro de la campaña y aseguró que ese principio se mantendrá intacto.

Clara López sostuvo que el control de la inflación no debe llevar a un ajuste que provoque recesión y afecte el crecimiento económico - crédito Clara López O/Facebook

“La independencia del Banco de la República está fuera de discusión, está en la Constitución y la respetamos y la vamos a respetar”, señaló. A renglón seguido, explicó que dicha autonomía “es necesaria porque así está estructurado el sistema económico de nuestro país”.

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Las definiciones sobre política fiscal constituyeron otro de los ejes de su intervención, pues durante sus declaraciones, la dirigente reconoció la preocupación que existe frente al comportamiento de la inflación, aunque advirtió sobre los riesgos que, a su juicio, tendría una estrategia de ajuste severo sobre la economía nacional.

¿Qué propone Clara López para enfrentar la inflación?

“Pero claro que nos preocupa la inflación, ¿cómo no nos va a preocupar la inflación? Lo que más nos preocupa es que, por combatir la inflación, vayamos a generar unas condiciones económicas de recesión en un ajuste extremo que además afectaría el potencial de crecimiento de la economía y nos pondría en calzas prietas para poder pagar la deuda”, expresó para el portal en mención.

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La congresista planteó que la búsqueda de mayores recursos para el Estado debe concentrarse en mejorar la eficiencia del sistema tributario y en fortalecer los mecanismos de control frente a la evasión fiscal: “Hay que ver dónde podemos aumentar recaudo, porque no es solamente aumentando las tasas; ahí hay un enorme espacio en materia de evasión fiscal, hay una falta de eficiencia de la Dian que todos reconocemos”.

La nueva jefa económica de la campaña propuso fortalecer el recaudo mediante mayor eficiencia tributaria y control de la evasión fiscal - crédito Luisa González/Reuters

La discusión sobre el gasto público también ocupó parte importante de sus planteamientos, por lo que Clara López marcó distancia frente a las propuestas de reducción drástica del presupuesto estatal que promueven sectores políticos rivales y utilizó una comparación para explicar el enfoque que, según dijo, orientará las decisiones económicas de la campaña.

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“Yo sé que la contraparte está planteando una motosierra para recortar el gasto público; yo sugiero un bisturí”, señaló la senadora al referirse a la necesidad de revisar las cuentas públicas sin afectar áreas que considera prioritarias.

La visión de Clara López sobre la evasión fiscal y el recaudo en la campaña de Iván Cepeda

En esa misma línea, cuestionó la posibilidad de ejecutar reducciones profundas en el funcionamiento del Estado y advirtió sobre las consecuencias que podrían surgir para distintos sectores financiados con recursos públicos: “Creo que nos quedaríamos hasta sin poder pagar el ejército, ¿no? Lo que hay que hacer es un recorte con bisturí, una cosa muy cuidadosa, muy seria, muy consensuada”.

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La jefa económica de la campaña de Cepeda también se refirió a la relación con los organismos multilaterales de crédito y a la importancia que, a su juicio, tiene la confianza de los inversionistas para el desempeño de la economía colombiana.

Clara López advirtió que un ajuste severo podría comprometer el funcionamiento de sectores financiados con recursos del Estado- crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

En su análisis, cualquier estrategia fiscal debe construirse sobre bases que resulten creíbles para los mercados y para las entidades financieras internacionales: “Tenemos que hacer un plan creíble, ejecutarlo con mucha disciplina y además generar unas emisiones de bonos, generar unas líneas de crédito para abaratar la tasa de interés, que sí está demasiado alta, contar con ese respaldo de legitimidad que le da confianza a los mercados y nosotros sabemos que la confianza de los mercados es esencial”.

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Además, Clara López rechazó las lecturas que describen un escenario de deterioro económico generalizado y defendió varios de los indicadores actuales del país. Para respaldar su posición, citó unas declaraciones atribuidas al empresario Luis Carlos Sarmiento durante una jornada electoral.

A usted puede que no le guste, pero pues sí. Y una de esas confianzas la dio Luis Carlos Sarmiento (fundador del Grupo Aval) al salir del puesto de votación cuando dijo: ‘Pero si es que este país está creciendo bien, estamos en prosperidad’”, recordó.

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