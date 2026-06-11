Sondra Macollins anticipó cuál cree que será el nuevo presidente de Colombia: “Tendrá que enfrentar cuatro años de ira e intenso dolor”

Macollins afirmó que no confia en ninguno de los candidatos - crédito @/delaespriella_style - @sondramacol/Instagram - Iván Cepeda Castro/Facebook

En diálogo con Infobae Colombia, la abogada Sondra Macollins, excandidata presidencial en los comicios del 31 de mayo, habló sobre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, que se disputarán el cargo más importante del país el 21 de junio.

En primer lugar, indicó que en su concepto el candidato del Pacto Histórico perdió la oportunidad de ser presidente en primera vuelta por no hacer campaña y quedarse con la popularidad del Gobierno nacional.

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“Opino que es un señor bastante impopular, oscuro, que no habla. Pensaba que estaba ganado y ahora que ya vio que no ganó en primera vuelta y que ni siquiera ganó el primer lugar, está desesperado junto con el Gobierno. Han cometido muchísimos errores y eso creo que le va a costar la presidencia”.

La abogada habló de los errores que cometió Iván Cepeda en la primera vuelta - crédito Reuters

Macollins indicó que no está de acuerdo con las propuestas que tiene Iván Cepeda, motivo por el que no apoyará su candidatura a pesar de los problemas que tiene con Abelardo de la Espriella.

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“No comulgo con su forma de gobierno, la que propone, y menos con la Asamblea Nacional Constituyente, porque pienso que quiere proponer un parlamentarismo que en Colombia, pues si todavía no hemos podido pasar a la descentralización, mucho menos podemos aguantar un cambio tan extremo de gobierno. No me parece la mejor opción para Colombia”.

Sobre el abogado, declaró que es una mala persona y que está segura de que será peor si llega a la Casa de Nariño después de los comicios del 21 de junio.

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“De Abelardo de la Espriella opino que es un showman que tenía como uno de sus objetivos, de sus varios emprendimientos, llegar a la presidencia de la República, como parece que lo va a lograr y, desafortunadamente, el panorama para mí es bastante oscuro porque tiene más personalidad de tirano que de gobernante. Con plata ha sido un arrogante, prepotente, mala persona, con poder creo que va a ser un absoluto desastre”.

Para Macollins, el abogado será el nuevo presidente de Colombia, pero no podrá gobernar como ha afirmado que lo hará - crédito Reuters

En cuanto a un hipotético Gobierno de Abelardo de la Espriella, la jurista indicó que la derecha política no ha tenido en cuenta que los ciudadanos saldrán a las calles si no les gustan de las decisiones que se tomen durante el mandato.

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“Los de la derecha colombiana van a estar muy felices, pero va a tener que enfrentar cuatro años de ira e intenso dolor de la mitad de los votantes. Diez millones de personas no son poca cosa y son 10 millones de personas que están dispuestas a salir a las calles, a bloquear”.

Para Macollins, que cree que Abelardo de la Espriella será el ganador en la segunda vuelta, Colombia se debe preparar para un gobierno negativo. “Va a tener bastante dificultad, no va a tener Congreso, va a tener un Senado y unos representantes en oposición. El panorama realmente está oscuro, no para él, sino para todo el pueblo colombiano”.

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Sondra Macollins indicó que el próximo gobierno le dejará una lección importante a los colombianos - crédito Colprensa

“Avizoro cuatro años más de oposición intensa, de violencia, de desorden, y el pueblo colombiano es el que va a perder”, indicó la jurista sobre lo que espera del próximo gobierno, sobre el que afirmó que le enseñará al país que es el momento de dejar de hacer política con odio.

“Tenemos que aprender que hay que bajarle al odio, a la violencia. Hay candidatos que hablan de paz, pero no se puede llegar a ella haciendo política de violencia, eso no es así“, puntualizó Macollins, que anunció que seguirá ligada a la política, que creará un partido y que volverá a ser candidata presidencial en 2030, confiando en que tendrá más presencia en los territorios ayudando a los líderes que no tienen respaldo de los políticos tradicionales.

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