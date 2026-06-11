Colombia

Hoteles en Colombia no tendrán la ocupación que esperaban para las vacaciones de junio y julio de 2026: el Mundial de fútbol los afecta

Las proyecciones de Cotelco anticipan variaciones entre regiones y ciudades, impulsadas por dinámicas de turismo local y fenómenos externos como grandes eventos deportivos y la informalidad

Guardar
Google icon
Hotel - Cartagena -SAE
Junio y julio representan una de las temporadas altas para los hoteles en Colombia debido a las vacaciones de mitad de año, algo que impulsa el turismo - crédito SAE

La ocupación hotelera nacional caerá en junio y julio de 2026, según la proyección de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El descenso implica una baja frente a lo reportado en igual periodo de 2025 y afectará de manera desigual a los distintos departamentos y ciudades, de acuerdo con el informe del gremio.

Para mitad de 2026, la expectativa central es una ocupación hotelera nacional de 55,9%, cifra que representa una disminución de 1 punto porcentual (pp) frente a 2025. La evolución será dispar en el territorio: mientras algunos departamentos mostrarán alzas puntuales, otros registrarán descensos relevantes debido a factores como el impacto del Mundial de fútbol, la acumulación de cinco puentes festivos y el aumento de la informalidad en el sector.

PUBLICIDAD

Departamentos con mayor crecimiento y caída de ocupación hotelera

Las proyecciones de Cotelco destacan a Magdalena, Atlántico y Tolima y Alto Magdalena por su crecimiento en ocupación hotelera, con aumentos de 2,7; 1,2 y 1,3 pp, respectivamente, respecto a 2025. Magdalena alcanzará una ocupación de 66,1%. Atlántico llegará a 56% y Tolima y Alto Magdalena a 67,2%.

José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, ha solicitado en distintas ocasiones alivios tributarios para el sector hotelero - crédito Cotelco
José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, ha solicitado en distintas ocasiones alivios tributarios para el sector hotelero - crédito Cotelco

Por el contrario, Nariño sufrirá la mayor baja, con una caída de 3,6 pp y se ubicará en 42,3%. Le siguen:

  • Quindío: 3,5 pp.
  • Norte de Santander: 2,4 pp.
  • Valle del Cauca: 2,3 pp.
  • Boyacá: 1,7 pp.
  • Antioquia: 1,7 pp.
  • Caldas: 1,3 pp.
  • Bolívar (incluida Cartagena): 1,3 pp.

En contraste, los incrementos más moderados corresponderán a Risaralda, Casanare y Huila, con subidas inferiores a 1%. San Andrés y Providencia registrará un leve ascenso al 60,3%. Además, Meta, Cauca y Cesar se suman al grupo con variaciones positivas de hasta 1,2 pp.

PUBLICIDAD

Ciudades capitales: tendencias y variaciones de ocupación hotelera

Entre las ciudades capitales, Santa Marta lidera el crecimiento con un aumento de 3,2 pp, ubicándose en 66,7% para 2026. Ibagué alcanza el 71,3% (+2,2) y Bucaramanga el 51,4% (+2,1).

El informe de Cotelco señala que el comportamiento positivo se repite en:

  • Barranquilla: 1,3 pp (56,7%).
  • Cartagena: 0,6 pp (68,2%).
  • Bogotá: 0,8 (64,4%).

Por su parte, Pasto y Armenia presentan las mayores disminuciones, al bajar a 36% y 36,3%, respectivamente, luego de retroceder 3 y 2,7 pp. Tunja también registra una caída, al quedar en 30% (-2,1 pp). Cali y Cúcuta reportan descensos cercanos a 2 puntos.

En el caso de Medellín y Pereira, las variaciones son mínimas. Los patrones en las ciudades reflejan diferencias atribuibles a festividades locales, fenómenos de seguridad y dinámicas propias del turismo urbano.

La ocupación hotelera en Colombia caería durante junio y julio de 2026 - crédito Cotelco
La ocupación hotelera en Colombia caería durante junio y julio de 2026 - crédito Cotelco

Factores que explican las proyecciones y desafíos del sector

Cotelco remarca que la dinámica de mitad de año está influida por el efecto del Mundial de fútbol, que produce tanto la salida de viajeros como la decisión de muchos colombianos de quedarse en sus ciudades para seguir las transmisiones. Esto redistribuye el gasto turístico hacia la gastronomía, el comercio y el sector hotelero local. El gremio explicó:

  • Durante estos dos meses coinciden cinco puentes festivos, incluida la celebración de la Virgen de Chiquinquirá, lo que tradicionalmente impulsa el turismo interno. Dichos festivos promueven los viajes de corta duración y aumentan la demanda de servicios turísticos en distintas regiones.
  • El aumento en Magdalena, Atlántico y Meta se asocia a la consolidación de estos departamentos como destinos para el descanso vacacional familiar, atractivos por trayectos cortos y costos accesibles. Sin embargo, la industria enfrenta la presión del incremento en los costos operacionales y de servicios.
  • Mientras tanto, Caldas y Quindío se ven afectados por la saturación originada por el auge de alojamiento informal, fincas turísticas no reguladas y plataformas digitales, que absorben parte de la demanda que, en otras circunstancias, elegiría la hotelería tradicional. El fenómeno también impacta los resultados de Antioquia y Bolívar, donde ni siquiera los puentes festivos compensan el efecto de la informalidad y la preferencia por permanecer en casa durante el Mundial.
  • Zonas fronterizas como Nariño y Norte de Santander enfrentan un escenario adverso por las alertas de viaje internacionales. Gobiernos de países como España, Reino Unido y Canadá catalogaron algunos sectores como de alto riesgo, algo que redujo la llegada de viajeros, en especial en trayectos de larga distancia.
  • El crecimiento en Boyacá se vincula a festividades oficiales durante los puentes. En Tolima, el Festival Nacional del San Pedro atrae visitantes y, en Huila, es el Festival del Bambuco el que incrementa la demanda.

Recomendaciones a viajeros y autoridades

El presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte, instó a responder a los desafíos estructurales de la temporada: “Hacemos un llamado a autoridades locales y nacionales para articular esfuerzos que garanticen la seguridad integral en las carreteras y destinos del país, reforzando la presencia de la Fuerza Pública y Policía de Tránsito en los principales corredores viales en esta temporada”.

Duarte también invitó a las administraciones a fomentar el turismo responsable: “Invitamos a las autoridades locales y nacionales a que promuevan el turismo en los establecimientos y los prestadores de servicios turísticos que cumplen con todos los requisitos legales, para buscar la seguridad de los territorios, las comunidades receptoras como de los turistas nacionales e internacionales”, anotó.

Pasto es la ciudad que sentirá mayor reducción en la ocupación hotelera en junio y julio de 2026 - crédito Cotelco
Pasto es la ciudad que sentirá mayor reducción en la ocupación hotelera en junio y julio de 2026 - crédito Cotelco

El informe recomienda coordinar medidas de restricción vehicular, como el pico y placa, especialmente en ciudades que reciben gran afluencia de visitantes durante festividades. Una gestión adecuada de la movilidad, junto a campañas informativas anticipadas, favorecerá la circulación y la experiencia de los turistas urbanos.

Finalmente, Cotelco reiteró la importancia de elegir hospedaje formal inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT): “Reiteramos la invitación a todos los turistas para que elijan siempre establecimientos de hospedaje formal que cuenten con el RNT vigente”, finalizó.

Reservas en agencias de viajes

La manera en que los viajeros planifican sus vacaciones de mitad de año está cada vez más orientada hacia la anticipación. De acuerdo con el último sondeo hecho por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) sobre el comportamiento vacacional de mitad de año de 2026, los turistas están organizando sus viajes con mayor previsión.

El mismo indica que:

  • 41,6% de las agencias señaló que sus clientes reservaron con entre 31 y 60 días antes del viaje.
  • 26% indicó que lo hacen entre 16 y 30 días
  • 16,9% afirmó que las compras se hicieron con más de 60 días de anticipación, lo que evidenció una tendencia creciente hacia la planeación.

“Esta dinámica ha contribuido a mantener un comportamiento estable en las ventas de las agencias de viajes durante este periodo vacacional, con niveles similares a los registrados en la misma temporada del año anterior", explicó la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle.

La opción de sol y playa sigue siendo la favorita para los viajeros colombianos a la hora de hacer turismo - crédito John Vizcaino/Reuters
La opción de sol y playa sigue siendo la favorita para los viajeros colombianos a la hora de hacer turismo - crédito John Vizcaino/Reuters

Según los resultados:

  • 20,8% de las agencias de viajes encuestadas indicó que sus ventas se han mantenido estables.
  • 20,8% señaló que estas disminuyeron entre el 1% y el 10%.
  • 14,3% manifestó que sus ventas crecieron entre el 11% y el 20%.
  • 11,7% reportó incrementos entre el 1% y el 10%.
  • 9,1% aseguró que sus ventas aumentaron en más del 20%.

Al indagar sobre los factores que incidieron en las agencias que reportaron disminuciones, se reportó que:

  • 38,2% lo relacionó con la inseguridad o la percepción negativa sobre algunos destinos, lo que evidencia la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de confianza para los viajeros.
  • 20,6% alertó sobre la situación económica del país.
  • 11,8% adujo de una menor demanda de viajes de los clientes.

De igual manera, el análisis de Anato traza la radiografía de los destinos favoritos de los viajeros para esta mitad de año, donde las opciones de sol y playa continúan liderando las preferencias. En el ámbito nacional, se destacan:

  • Cartagena: 22,8%.
  • San Andrés: 17,1%.
  • Santa Marta: 13,5%.
  • Eje Cafetero: 11,9%.
  • Medellín: 10,4%.

En el segmento internacional, los destinos con mayor demanda fueron:

  • Punta Cana: 18,3%.
  • Europa: 12,8%.
  • Estados Unidos: 10,4%.
  • México: 6,1%.
  • Cancún: 4,9%.
  • Panamá: 4,3%.

Temas Relacionados

Hoteles en ColombiaAgencias de Viajescopa mundial de la fifa 2026Colombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Confirman por qué el precio de la papa, las verduras y del tomate están tan altos y qué pasará en los próximos meses

Fenómenos climáticos, ciclos productivos alterados y ajustes laborales impulsan el costo de la canasta familiar según el más reciente análisis sectorial

Confirman por qué el precio de la papa, las verduras y del tomate están tan altos y qué pasará en los próximos meses

Ministerio de Educación deberá garantizar el ingreso de animales de apoyo emocional a universidades: Corte ordenó fijar nuevas reglas

El alto tribunal concluyó que las instituciones de educación superior pueden regular estos casos, pero deberán hacerlo bajo criterios que protejan derechos fundamentales, el bienestar animal y las condiciones de la comunidad educativa

Ministerio de Educación deberá garantizar el ingreso de animales de apoyo emocional a universidades: Corte ordenó fijar nuevas reglas

Exesposa de Diomedes Díaz le negó el ingreso a Iván Cepeda a La Ventana Marroncita: “No entran guerrilleros”

Los videos difundidos muestran a Patricia Acosta frenando al equipo de trabajo del candidato presidencial, ante la mirada de turistas y vecinos, en un episodio que generó polémica en redes

Exesposa de Diomedes Díaz le negó el ingreso a Iván Cepeda a La Ventana Marroncita: “No entran guerrilleros”

Bogotá abrió convocatoria para entregar subsidios de Arrendamiento Temporal Solidario: hasta $1.085.561 mensuales por seis meses

La transferencia equivale a 0,62 salarios mínimos y busca dar protección inmediata a hogares en crisis que no tienen vivienda propia ni apoyos previos, con verificación de requisitos por la Secretaría del Hábitat

Bogotá abrió convocatoria para entregar subsidios de Arrendamiento Temporal Solidario: hasta $1.085.561 mensuales por seis meses

Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo encendieron el debate tras su encuentro en El Ubérrimo: “Hablamos sobre muchos temas”

Aunque no se conocen detalles sobre eventuales acuerdos políticos, la reunión volvió a ubicar al excandidato vicepresidencial dentro de las conversaciones sobre alianzas y respaldos a pocos días de la segunda vuelta presidencial

Álvaro Uribe Vélez y Juan Daniel Oviedo encendieron el debate tras su encuentro en El Ubérrimo: “Hablamos sobre muchos temas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Deportes

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que la Selección Colombia tiene un gran equipo para el Mundial

Uzbekistán sufriría una baja sensible antes de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”