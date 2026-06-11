Hoteles en Colombia no tendrán la ocupación que esperaban para las vacaciones de junio y julio de 2026: el Mundial de fútbol los afecta

Junio y julio representan una de las temporadas altas para los hoteles en Colombia debido a las vacaciones de mitad de año, algo que impulsa el turismo - crédito SAE

La ocupación hotelera nacional caerá en junio y julio de 2026, según la proyección de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco). El descenso implica una baja frente a lo reportado en igual periodo de 2025 y afectará de manera desigual a los distintos departamentos y ciudades, de acuerdo con el informe del gremio.

Para mitad de 2026, la expectativa central es una ocupación hotelera nacional de 55,9%, cifra que representa una disminución de 1 punto porcentual (pp) frente a 2025. La evolución será dispar en el territorio: mientras algunos departamentos mostrarán alzas puntuales, otros registrarán descensos relevantes debido a factores como el impacto del Mundial de fútbol, la acumulación de cinco puentes festivos y el aumento de la informalidad en el sector.

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Departamentos con mayor crecimiento y caída de ocupación hotelera

Las proyecciones de Cotelco destacan a Magdalena, Atlántico y Tolima y Alto Magdalena por su crecimiento en ocupación hotelera, con aumentos de 2,7; 1,2 y 1,3 pp, respectivamente, respecto a 2025. Magdalena alcanzará una ocupación de 66,1%. Atlántico llegará a 56% y Tolima y Alto Magdalena a 67,2%.

José Andrés Duarte, presidente ejecutivo de Cotelco, ha solicitado en distintas ocasiones alivios tributarios para el sector hotelero - crédito Cotelco

Por el contrario, Nariño sufrirá la mayor baja, con una caída de 3,6 pp y se ubicará en 42,3%. Le siguen:

Quindío: 3,5 pp.

Norte de Santander: 2,4 pp.

Valle del Cauca: 2,3 pp.

Boyacá: 1,7 pp.

Antioquia: 1,7 pp.

Caldas: 1,3 pp.

Bolívar (incluida Cartagena): 1,3 pp.

En contraste, los incrementos más moderados corresponderán a Risaralda, Casanare y Huila, con subidas inferiores a 1%. San Andrés y Providencia registrará un leve ascenso al 60,3%. Además, Meta, Cauca y Cesar se suman al grupo con variaciones positivas de hasta 1,2 pp.

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Ciudades capitales: tendencias y variaciones de ocupación hotelera

Entre las ciudades capitales, Santa Marta lidera el crecimiento con un aumento de 3,2 pp, ubicándose en 66,7% para 2026. Ibagué alcanza el 71,3% (+2,2) y Bucaramanga el 51,4% (+2,1).

El informe de Cotelco señala que el comportamiento positivo se repite en:

Barranquilla: 1,3 pp (56,7%).

Cartagena: 0,6 pp (68,2%).

Bogotá: 0,8 (64,4%).

Por su parte, Pasto y Armenia presentan las mayores disminuciones, al bajar a 36% y 36,3%, respectivamente, luego de retroceder 3 y 2,7 pp. Tunja también registra una caída, al quedar en 30% (-2,1 pp). Cali y Cúcuta reportan descensos cercanos a 2 puntos.

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En el caso de Medellín y Pereira, las variaciones son mínimas. Los patrones en las ciudades reflejan diferencias atribuibles a festividades locales, fenómenos de seguridad y dinámicas propias del turismo urbano.

La ocupación hotelera en Colombia caería durante junio y julio de 2026 - crédito Cotelco

Factores que explican las proyecciones y desafíos del sector

Cotelco remarca que la dinámica de mitad de año está influida por el efecto del Mundial de fútbol, que produce tanto la salida de viajeros como la decisión de muchos colombianos de quedarse en sus ciudades para seguir las transmisiones. Esto redistribuye el gasto turístico hacia la gastronomía, el comercio y el sector hotelero local. El gremio explicó:

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Durante estos dos meses coinciden cinco puentes festivos, incluida la celebración de la Virgen de Chiquinquirá, lo que tradicionalmente impulsa el turismo interno. Dichos festivos promueven los viajes de corta duración y aumentan la demanda de servicios turísticos en distintas regiones.

El aumento en Magdalena, Atlántico y Meta se asocia a la consolidación de estos departamentos como destinos para el descanso vacacional familiar, atractivos por trayectos cortos y costos accesibles. Sin embargo, la industria enfrenta la presión del incremento en los costos operacionales y de servicios.

Mientras tanto, Caldas y Quindío se ven afectados por la saturación originada por el auge de alojamiento informal, fincas turísticas no reguladas y plataformas digitales, que absorben parte de la demanda que, en otras circunstancias, elegiría la hotelería tradicional. El fenómeno también impacta los resultados de Antioquia y Bolívar, donde ni siquiera los puentes festivos compensan el efecto de la informalidad y la preferencia por permanecer en casa durante el Mundial.

Zonas fronterizas como Nariño y Norte de Santander enfrentan un escenario adverso por las alertas de viaje internacionales. Gobiernos de países como España, Reino Unido y Canadá catalogaron algunos sectores como de alto riesgo, algo que redujo la llegada de viajeros, en especial en trayectos de larga distancia.

El crecimiento en Boyacá se vincula a festividades oficiales durante los puentes. En Tolima, el Festival Nacional del San Pedro atrae visitantes y, en Huila, es el Festival del Bambuco el que incrementa la demanda.

Recomendaciones a viajeros y autoridades

El presidente ejecutivo de Cotelco, José Andrés Duarte, instó a responder a los desafíos estructurales de la temporada: “Hacemos un llamado a autoridades locales y nacionales para articular esfuerzos que garanticen la seguridad integral en las carreteras y destinos del país, reforzando la presencia de la Fuerza Pública y Policía de Tránsito en los principales corredores viales en esta temporada”.

Duarte también invitó a las administraciones a fomentar el turismo responsable: “Invitamos a las autoridades locales y nacionales a que promuevan el turismo en los establecimientos y los prestadores de servicios turísticos que cumplen con todos los requisitos legales, para buscar la seguridad de los territorios, las comunidades receptoras como de los turistas nacionales e internacionales”, anotó.

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Pasto es la ciudad que sentirá mayor reducción en la ocupación hotelera en junio y julio de 2026 - crédito Cotelco

El informe recomienda coordinar medidas de restricción vehicular, como el pico y placa, especialmente en ciudades que reciben gran afluencia de visitantes durante festividades. Una gestión adecuada de la movilidad, junto a campañas informativas anticipadas, favorecerá la circulación y la experiencia de los turistas urbanos.

Finalmente, Cotelco reiteró la importancia de elegir hospedaje formal inscrito en el Registro Nacional de Turismo (RNT): “Reiteramos la invitación a todos los turistas para que elijan siempre establecimientos de hospedaje formal que cuenten con el RNT vigente”, finalizó.

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Reservas en agencias de viajes

La manera en que los viajeros planifican sus vacaciones de mitad de año está cada vez más orientada hacia la anticipación. De acuerdo con el último sondeo hecho por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) sobre el comportamiento vacacional de mitad de año de 2026, los turistas están organizando sus viajes con mayor previsión.

El mismo indica que:

41,6% de las agencias señaló que sus clientes reservaron con entre 31 y 60 días antes del viaje.

26% indicó que lo hacen entre 16 y 30 días

16,9% afirmó que las compras se hicieron con más de 60 días de anticipación, lo que evidenció una tendencia creciente hacia la planeación.

“Esta dinámica ha contribuido a mantener un comportamiento estable en las ventas de las agencias de viajes durante este periodo vacacional, con niveles similares a los registrados en la misma temporada del año anterior", explicó la presidenta de Anato, Paula Cortés Calle.

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La opción de sol y playa sigue siendo la favorita para los viajeros colombianos a la hora de hacer turismo - crédito John Vizcaino/Reuters

Según los resultados:

20,8% de las agencias de viajes encuestadas indicó que sus ventas se han mantenido estables.

20,8% señaló que estas disminuyeron entre el 1% y el 10%.

14,3% manifestó que sus ventas crecieron entre el 11% y el 20%.

11,7% reportó incrementos entre el 1% y el 10%.

9,1% aseguró que sus ventas aumentaron en más del 20%.

Al indagar sobre los factores que incidieron en las agencias que reportaron disminuciones, se reportó que:

38,2% lo relacionó con la inseguridad o la percepción negativa sobre algunos destinos, lo que evidencia la importancia de continuar fortaleciendo las condiciones de confianza para los viajeros.

20,6% alertó sobre la situación económica del país.

11,8% adujo de una menor demanda de viajes de los clientes.

De igual manera, el análisis de Anato traza la radiografía de los destinos favoritos de los viajeros para esta mitad de año, donde las opciones de sol y playa continúan liderando las preferencias. En el ámbito nacional, se destacan:

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Cartagena: 22,8%.

San Andrés: 17,1%.

Santa Marta: 13,5%.

Eje Cafetero: 11,9%.

Medellín: 10,4%.

En el segmento internacional, los destinos con mayor demanda fueron:

Punta Cana: 18,3%.

Europa: 12,8%.

Estados Unidos: 10,4%.

México: 6,1%.

Cancún: 4,9%.

Panamá: 4,3%.