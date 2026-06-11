Colombia

La EPS Asmet Salud seguirá intervenida hasta junio de 2027: Gobierno alertó por la persistencia de riesgos en la prestación de servicios

Según la decisión, adoptada mediante una resolución del Ministerio de Salud, se considera necesario continuar con las medidas de vigilancia y administración para evitar afectaciones en la prestación de los servicios a más de 1,5 millones de usuarios

Guardar
Google icon
La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ejecutiva 239 de 2026, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Colprensa
La decisión fue oficializada mediante la Resolución Ejecutiva 239 de 2026, firmada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo - crédito Colprensa

El Gobierno nacional oficializó la extensión por un año más de la intervención a Asmet Salud EPS, una medida que continuará vigente hasta junio de 2027 luego de que las autoridades concluyeran que persisten riesgos en la prestación de los servicios de salud y que el levantamiento de la intervención podría comprometer la atención de más de 1,5 millones de afiliados.

La decisión quedó consignada en la Resolución Ejecutiva número 239 de 2026, firmada el 11 de junio por el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez.

PUBLICIDAD

Con esta determinación se mantiene la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la entidad, así como la intervención forzosa administrativa con fines de administración ordenada.

Fundamentos de la decisión

La resolución establece que la intervención busca determinar si la EPS puede recuperar condiciones que le permitan cumplir adecuadamente su objeto social o si requiere otro tipo de medidas administrativas - crédito Ministerio de Salud
La resolución establece que la intervención busca determinar si la EPS puede recuperar condiciones que le permitan cumplir adecuadamente su objeto social o si requiere otro tipo de medidas administrativas - crédito Ministerio de Salud

En la resolución, el Gobierno expone que la determinación se sustenta en las facultades constitucionales y legales que le permiten ejercer vigilancia y control sobre las entidades que participan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud.

PUBLICIDAD

La resolución también enfatiza que corresponde a las autoridades ejercer supervisión sobre las entidades privadas que participan en el sistema de salud y adoptar medidas cuando existan riesgos relacionados con la adecuada administración de los recursos públicos destinados a la atención de los usuarios. En ese sentido, el texto señala que la intervención a Asmet Salud se enmarca dentro de las herramientas que tiene el Estado para evitar que dichos recursos “se destinen a fines diferentes”, permitiendo la adopción de medidas especiales de control cuando las circunstancias lo requieran.

Otro de los aspectos destacados en la resolución es el objetivo de este tipo de intervenciones. El documento precisa que la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa “tiene por finalidad establecer si la entidad debe ser objeto de liquidación, si es posible colocarla en condiciones de desarrollar adecuadamente su objeto social, o si se pueden realizar otras operaciones que permitan lograr mejores condiciones”.

Seguimiento a la operación de la EPS

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud), encargada de regular y vigilar los servicios de salud en Colombia, enfrenta una nueva controversia interna por denuncias de acoso sexual y laboral en su equipo - crédito Supersalud
Durante la prórroga, Asmet Salud deberá seguir reportando información que estará bajo supervisión de la Superintendencia de Salud - crédito Supersalud

Durante el periodo de prórroga, Asmet Salud deberá continuar cumpliendo con los requerimientos establecidos por las autoridades de vigilancia y control. Entre ellos, seguir reportando información al Sistema de Gestión y Control de las Medidas Especiales Fenix, de acuerdo con las directrices impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud.

La resolución también ordena comunicar la decisión a la interventora sustituta temporal, Jessica Milena Aguirre Santana, así como a la firma Nexia Montes & Asociados S. A., que ejerce funciones de contraloría dentro del proceso de intervención. De igual forma, se dispone la notificación de la medida a la Superintendencia Nacional de Salud y a las entidades territoriales donde actualmente opera la EPS, con el fin de mantener la coordinación institucional durante la vigencia de la intervención.

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero, explicó que la entidad está modificando la metodología con la que analiza el desempeño de las EPS bajo intervención. Según indicó, la evaluación ya no se limita a indicadores nacionales consolidados, sino que ahora incorpora un análisis regional para determinar en qué departamentos y zonas del país cada aseguradora presenta mejores resultados en la prestación de los servicios.

Daniel Quintero
La superintendencia reiteró que la intervención no equivale a una liquidación y que la medida busca preservar la continuidad de la atención para los afiliados de la EPS - credito Colprensa

Respecto a Asmet Salud, Quintero señaló que la EPS enfrenta dificultades en departamentos como Quindío y Risaralda, mientras que registra un mejor desempeño en territorios como Nariño, Cauca y Caquetá.

Cuando uno ve las cifras agregadas de Asmet dice que no tiene mucho futuro, pero cuando mira algunas regiones encuentra desempeños relativamente buenos”, afirmó el funcionario durante la entrevista. El superintendente también informó que la entidad trabaja en acuerdos con EPS públicas y privadas para reorganizar la prestación de servicios en aquellas regiones donde algunas aseguradoras no cuentan con suficiente capacidad operativa o presencia territorial.

Temas Relacionados

Asmet Salud EPSEPS intervenidasMinisterio de SaludSuperintendencia de SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

El Circuit de Barcelona-Catalunya recibe la gran carpa del automovilismo para la primera parada en suelo español de la temporada, con un líder que ya parece inalcanzable pero con la promesa de un trazado que podría reconfigurar el orden de fuerzas

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Las acusaciones se presentaron ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional

EN VIVO · Colombia se prepara para la segunda vuelta: Iván Cepeda denunció a Abelardo de la Espriella por presunta financiación a las AUC

Adolescente mató a su padrastro a puñaladas y horas después se entregó a las autoridades

Las investigaciones avanzan para determinar las motivaciones del joven y qué sucedió momentos antes de que tomara la fatal decisión

Adolescente mató a su padrastro a puñaladas y horas después se entregó a las autoridades

Abelardo de la Espriella y las AUC: todo sobre el rol del abogado en el acuerdo de paz con los paramilitares

Iván Cepeda realizó varios señalamientos contra el jurista, que en más de una ocasión ha hablado sobre su trabajo en el Acuerdo de Ralito

Abelardo de la Espriella y las AUC: todo sobre el rol del abogado en el acuerdo de paz con los paramilitares

Sondra Macollins anticipó cuál cree que será el nuevo presidente de Colombia: “Tendrá que enfrentar cuatro años de ira e intenso dolor”

Para la excandidata presidencial, Iván Cepeda perdió la oportunidad de ser el mandatario de los colombianos por no hacerse cargo de su campaña

Sondra Macollins anticipó cuál cree que será el nuevo presidente de Colombia: “Tendrá que enfrentar cuatro años de ira e intenso dolor”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Alerta en Tolima por la posible llegada de alias Amazonas, señalado cabecilla de las disidencias de las Farc: “Aquí será repelido”

Disidencias de las Farc se atribuyeron masacre de cuatro campesinos en Remedios, Antioquia: “Eran informantes”

Gobernador de Antioquia afirmó que secuestrados en Segovia, Antioquia, serían miembros de disidencias de las Farc

Asesinato de ‘La Mona’ termina con la tregua y reaviva la guerra entre Digno Palomino y ‘Castor’ en Barranquilla

Camioneta interceptada en Segovia: cinco personas permanecen desaparecidas tras ataque armado

ENTRETENIMIENTO

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira y J Balvin dominaron la inauguración del Mundial 2026: así se tomó Colombia el estadio Ciudad de México

Shakira envió un emotivo mensaje tras la inauguración del Mundial 2026

Jhonny Rivera recordó el éxito detrás del tema musical que grabó con Yeison Jiménez: “Se lo debo a él”

Nació Caleb, el hijo de Blessd y Manuela QM, en Medellín: “Nunca lo voy a soltar”

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

Deportes

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la Fórmula 1: hora y dónde ver en Colombia la séptima carrera de la temporada 2026

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, aseguró que la Selección Colombia tiene un gran equipo para el Mundial

Uzbekistán sufriría una baja sensible antes de jugar con la Selección Colombia en el Mundial 2026

La selección Colombia entrenó por primera vez en México para la Copa del Mundo 2026: James Rodríguez firmó autógrafos

Francisco Maturana habló del objetivo de Colombia en el Mundial: “El fútbol cambia con el tiempo, soñemos con la final”