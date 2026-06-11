Colombia

De la Espriella y Cepeda no han reportado “ni un peso” de gastos e ingresos de campaña, pese a que faltan 10 días para las elecciones

Los candidatos presidenciales deben registrar sus movimientos de dinero de cara a la segunda vuelta en el aplicativo Cuentas Claras

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El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, advirtió que la falta de reporte de ingresos y gastos de campaña va en contra de los discursos de transparencia de los candidatos presidenciales - crédito Transparencia por Colombia/Suministrada a Infobae Colombia

A poco más de una semana de que se lleve a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, la corporación Transparencia por Colombia informó que los candidatos Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) e Iván Cepeda (Pacto Histórico) aún no registran ingresos ni gastos de campaña, que deben ser de conocimiento público.

“A diez días de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, las campañas de los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda no registran ni un peso de ingresos ni gastos a través del aplicativo Cuentas Claras”, indicó Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.

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De acuerdo con la organización, la Resolución 10753 de 2025 del Consejo Nacional Electoral (CNE) hace obligatorio el reporte de ingresos y gastos durante el desarrollo de las campañas de 2026 a través de esa plataforma. Sin embargo, los aspirantes, que ganaron en la primera vuelta presidencial, no han expuesto todavía los movimientos de dinero que han realizado con motivo de sus campañas.

Transparencia por Colombia reveló que ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda han reportado sus gastos e ingresos de campaña en el aplicativo Cuentas Claras. Los datos está en cero - crédito Monitor Ciudadano de la Corrupción/Transparencia por Colombia
Transparencia por Colombia reveló que ni Abelardo de la Espriella ni Iván Cepeda han reportado sus gastos e ingresos de campaña en el aplicativo Cuentas Claras. Los datos está en cero - crédito Monitor Ciudadano de la Corrupción/Transparencia por Colombia

La organización advirtió que el incumplimiento de lo establecido por la autoridad electoral debilita la transparencia del financiamiento de las campañas, reduce la capacidad de vigilancia por parte de la ciudadanía que espera poder acceder a esa información y dificulta la identificación temprana de posibles riesgos en el flujo de los recursos de las campañas.

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Por otro lado, Transparencia por Colombia también indicó que la falta de reportes por parte de De la Espriella y Cepeda Castro no está alienada con sus discursos de transparencia que figuran en sus planes de gobierno, los cuales han sido repetidos por ellos mismos en diferentes actos públicos.

Esta situación no es congruente con los discursos de transparencia manifestados constantemente por las dos campañas”, precisó el director de la corporación.

Primer plano de Abelardo de la Espriella con micrófono, sonriente, y de Iván Cepeda con gafas, serio; al fondo, gráficos y números de encuestas electorales.
Transparencia por Colombia pidió a los candidatos Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda que cumplan con la normativa y reporten sus gastos de campaña - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Así las cosas, la organización pidió a ambas campañas que cumplan de forma inmediata con la obligación de reportar en tiempo real sus ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras. “Desde Transparencia por Colombia hacemos un llamado a ambas campañas para que cumplan de manera inmediata con la obligación de reporte de ingresos y gastos establecida en la Resolución 10753 de 2025 del Consejo Nacional Electoral”, dijo Hernández.

Gastos e ingresos en primera vuelta: candidatos no superaron el tope de financiación

El reporte de los ingresos y gastos de campaña son necesarios para determinar de qué manera se están financiando las candidaturas, los rubros en los que se gasta el dinero y el cumplimiento de los topes de financiación electoral.

De hecho, en el segundo informe de seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales de 2026 realizado por la corporación, se logró verificar si los aspirantes a la Presidencia que compitieron en la primera vuelta superaron o no el límite de financiación establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Paloma Valencia fueron los candidatos presidenciales que acumularon la mayor proporción de ingresos (92%) y gastos (90%). Pese al alto flujo de dinero que reportaron, ninguno sobrepasó el tope de financiación que se fijó para la primera vuelta.

Ninguna de las tres candidaturas supera el 70% del tope de gastos permitido para primera vuelta ($39.003.138.605). Abelardo De La Espriella registra el mayor nivel de gasto con relación al tope, alcanzando el 67% del límite autorizado. Le sigue Paloma Valencia con el 57% del tope permitido e Iván Cepeda con el 34%”, indicó la corporación en el informe.

En ese momento, Transparencia por Colombia informó que las candidaturas debían continuar con el reporte oportuno de ingresos y gastos en el aplicativo Cuentas Claras y cumplir con las reglas de financiamiento electoral que rigen para todos los aspirantes.

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