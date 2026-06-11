Adolescente mató a su padrastro a puñaladas y horas después se entregó a las autoridades

Las autoridades investigan el ataque que terminó en fatalidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un nuevo homicidio en Bello (Antioquia) tiene en alerta a la comunidad, debido a que un joven de 16 años apuñaló a muerte a su padrastro, identificado como Robinson David Vidal, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Araucarias 2.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, de 37 años, fue trasladada al Hospital Marco Fidel Suárez, donde los médicos confirmaron su fallecimiento por causa de múltiples heridas que tenía en el cuerpo.

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Medios locales como Q’hubo Medellín y TeleAntioquia indicaron que el ciudadano fue atacado con un arma cortopunzante por su hijastro en el tercer piso de la vivienda. Después de lo ocurrido, el joven se presentó voluntariamente ante las autoridades locales y quedó bajo custodia judicial, mientras continúa el proceso de investigación.

Del mismo modo, se conoció que el crimen ocurrió el martes 9 de junio de 2026 en horas de la tarde, poco después de que Vidal acudiera a la casa de una vecina para recoger una comida que había pedido preparar. Según varios testigos, tras recibir los alimentos, el sujeto subió al tercer piso de la vivienda y fue herido varias veces en el pecho.

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Las primeras versiones señalan que los motivos del ataque no han sido esclarecidos por el entorno familiar cercano. Aunque la comunidad reportó que la convivencia previa era aparentemente tranquila y no hubo señales de alarma antes de lo ocurrido.

El violento ataque ocurrió dentro de la vivienda de la víctima - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el informe policial, las autoridades recibieron el aviso oficial tras el ingreso de la víctima al hospital.

El general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que el joven se dirigió por decisión propia a la Inspección de Permanencia de Bello para entregarse después del ataque. El menor de edad confesó la autoría del homicidio y quedó bajo disposición del sistema judicial que se encargará de determinar lo sucedido.

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Las autoridades investigan si el hecho está relacionado con un caso de violencia intrafamiliar por antecedentes previos, aunque hasta el momento no han logrado confirmar el móvil exacto.

La comunidad pide esclarecer el caso y saber los motivos del joven para atacar al ciudadano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Por ahora, continúan las indagaciones sobre el crimen mientras que los vecinos consultados por los medios locales mostraron su sorpresa por lo sucedido y pidieron mayores herramientas para que los jóvenes eviten reaccionar con violencia ante cualquier situación. Entre tanto, las autoridades insisten en la necesidad de la tolerancia en las familias para prevenir hechos similares.

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Riñas en Antioquia siguen cobrando vidas

Un hombre de 29 años murió electrocutado al subir a un poste cuando intentaba huir de la Policía tras una riña registrada la mañana del jueves 4 de junio de 2026 en el barrio Moravia, en el nororiente de Medellín. La víctima fue identificada como Jhon Alejandro Correa.

En videos grabados por vecinos se observa al hombre desplazándose por la estructura, mientras se escucha a una persona decir: “Se agarró de los cables, vea”. Después ocurrió una explosión y Correa recibió una descarga, por lo que cayó desde una altura aproximada de 10 metros.

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Las riñas tienen en alerta a las autoridades, pues han cobrado varias vidas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con la información conocida, las autoridades recibieron una llamada a las 9:30 a. m. por una alteración del orden público en la carrera 57 con calle 85. Los uniformados atendieron la situación y, al llegar, se encontraron con el sujeto en un visible estado de alteración por lo que decidieron intervenir. Sin embargo, el hombre escapó.

En medio de la persecución bajo la lluvia y, finalmente, el sujeto subió a los techos de las casas vecinas. Desde allí, se trepó a uno de los postes y en ese momento ocurrió su fatal desenlace ante la mirada de todas las personas que presenciaron la situación en el concurrido sector.

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