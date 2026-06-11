Congreso aprobó la Ley Nuclear en su último debate: experto explicó por qué es importante que Colombia tenga esta normativa

El director de la Red Nuclear Colombia mostró su satisfacción por este hito legislativo que tardó cuatro años en concretarse y que traerá beneficios en la lucha contra el cáncer, el fortalecimiento de la matriz energética y la adaptación al cambio climático - crédito suministrado a Infobae Colombia

En su cuarto y último debate, que se surtió en la Plenaria del Senado, el Congreso de la República aprobó el miércoles 10 de junio de 2026 el proyecto que da vía libre a la Ley Nuclear, que le permitirá al país abrir dos frentes: la producción local de insumos para tratar enfermedades como el cáncer y la incorporación futura de una fuente de bajas emisiones para reforzar la seguridad energética del país.

Según el director de la Red Nuclear Colombiana, Camilo Prieto Valderrama, el hecho más destacado de esta aprobación es que la iniciativa superó su tránsito por el órgano legislativo por unanimidad y sin votos en contra. Para el experto, ese respaldo en un escenario de polarización convierte la sanción en una señal genuina de consenso en medio de la diferencia sobre salud, ciencia y energía.

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La norma permitirá crear la Agencia Nacional de Energía Nuclear y, con ella, fortalecer capacidades científicas, médicas y energéticas en el territorio nacional. En ese sentido, uno de los puntos que más sobresale hace referencia a que se podrá avanzar hacia la construcción de un reactor nuclear de investigación capaz de producir insumos esenciales para tratamientos oncológicos.

El Congreso dio vía libre a la Ley Nuclear, que tendrá un impacto significativo en el sector salud - crédito @rednuclearcol/X

Para Prieto Valderrama, el alcance de la naciente normativa no se agota en el campo médico, en el que jugará un papel preponderante para el tratamiento de diferentes patologías. También será un espaldarazo para que en Colombia se considere la energía nuclear dentro de su matriz de generación como una fuente de bajas emisiones que complemente el despliegue de las energías renovables.

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La aprobación unánime en el Congreso instaló a la energía nuclear como política de Estado

Al referirse al trámite legislativo, el experto indicó que sin duda este es un hecho político excepcional, pues no es común que un proyecto de ley despierte ese nivel de de unanimidad. “Este consenso refleja la importancia estratégica de avanzar en capacidades que contribuirán al tratamiento de pacientes con cáncer y fortalecerán la seguridad energética de Colombia”, destacó Prieto Valderrama.

En ese sentido, destacó que el acuerdo político, incluso entre bancadas que han protagonizado fuertes rifirrafes, no se presentó sobre una discusión abstracta, sino sobre capacidades concretas para salud pública y abastecimiento energético. En esa lectura, el consenso parlamentario funcionó como validación de una agenda técnica con efectos sanitarios y productivos para todos los colombianos.

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La Ley Nuclear se hizo realidad tras cuatro debates en el Congreso de la República - crédito @mariadelmarpizarro/Instagram

En su pronunciamiento, Prieto agradeció la labor de los congresistas María del Mar Pizarro y Alberto Benavides, del Pacto Histórico; Juan Espinal, del Centro Democrático y Hugo Archila, del partido Liberal, por su labor para que, en sus palabras, “los pacientes con cáncer tendrán más oportunidades”, en un contexto complejo para el sistema de salud nacional y existan más herramientas climáticas.

Colombia dejaría de depender de proveedores externos para insumos médicos y desarrollaría una nueva matriz energética

Uno de los aspectos positivos es que la nueva legislación es la posibilidad de producir insumos esenciales para el tratamiento del cáncer. Esta capacidad reduciría la dependencia de proveedores foráneos y fortalecería la soberanía sanitaria de Colombia; que es el único país de América Latina que tiene un reactor nuclear de investigación y no produce isótopos con aplicaciones médicas o industriales.

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La Ley Nuclear en Colombia traería beneficios en los tratamientos contra el cáncer - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En consecuencia, esta importante ley se convierte en un instrumento, según su promotor, para corregir ese retraso. Y todo porque la ciencia y la tecnología estarán al servicio de la salud y del desarrollo nacional, pues el futuro reactor de investigación no se presenta como una infraestructura aislada, sino como la base para una cadena local de suministro médico a los pacientes oncológicos.

Por su parte, el segundo frente de la ley es energético. La aprobación permitirá que Colombia evalúe la energía nuclear como parte de su matriz, con el argumento de sumar una fuente de generación de bajas emisiones. Así pues, reforzará la seguridad energética y complementar el avance de las energías renovables, con la incorporación de una opción adicional en torno a la transición energética.

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