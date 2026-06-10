Gustavo Petro criticó a Abelardo de la Espriella por su propuesta de reincorporar a militares retirados y eliminar la JEP

Las declaraciones del presidente Gustavo Petro se dieron en su cuenta oficial de X - crédito @delaespriella_style/Instagram/Presidencia de Colombia

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella cuestionó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, al ser consultado sobre su propuesta de seguridad y el plan de choque que aplicaría durante los primeros 90 días en caso de llegar a la Presidencia de Colombia.

En una entrevista con Caracol Radio, el candidato y abogado afirmó que nunca ha declarado que recuperará la seguridad de Colombia en 90 días y cuestionó al jefe de la cartera de Defensa.

PUBLICIDAD

“Yo no he dicho que voy a arreglar el problema de seguridad en 90 días. Esa es otra noticia falsa. Es un plan de choque para dar captura a diez bandidos de alto perfil y para empezar a retomar los territorios como corresponde. Lo que dice el señor Pedro Sánchez, que vive desubicado y que es un ministro de Defensa de pacotilla, es que yo iba a resolver el tema de la inseguridad en Colombia en 90 días. Falso”, expresó De la Espriella.

Abelardo de la Espriella afirmó que nunca ha declarado que recuperará la seguridad de Colombia en 90 días y cuestionó al jefe de la cartera de Defensa - crédito Sergio Acero/ REUTERS

Por este motivo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta oficial de X, en la que cuestionó al candidato por sus declaraciones contra el ministro Pedro Sánchez, por su propuesta de reincorporar a militares retirados y por plantear la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

PUBLICIDAD

“Han atacado a mi ministro de defensa con insultos, y todo se debe a su análisis sobre que no se puede acabar el narcotráfico en 90 días que propuso un candidato a presidente y hoy ese candidato se desdijo pero dejó vigente el insulto (sic)”, afirmó Petro.

Según el jefe de Estado, lo que propone el candidato Abelardo de la Espriella es una “purga política” dentro de las Fuerzas Militares de Colombia.

PUBLICIDAD

Según Gustavo Petro, lo que propone el candidato Abelardo de la Espriella es una “purga política” dentro de las Fuerzas Militares de Colombia - crédito @petrogustavo/X

“Además dijo que volverían los oficiales que yo he retirado del servicio y sacaría a quienes han obedecido mis órdenes. Lo que propone el candidato es una purga de tipo político dentro de las fuerzas militares de Colombia (sic)”, expresó Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro señaló que la estrategia de Abelardo de la Espriella es la del general (r) Eduardo Zapateiro.

“Propone el candidato el reintegro de militares asociados a delitos y corrupción y buscar los militares que se han puesto a la corrupción para sacarlos. Se trata de la estrategia del general Zapateiro hoy “sub judice” por acoso sexual (sic)“, aseveró el mandatario.

PUBLICIDAD

Según Gustavo Petro, el candidato Abelardo de la Espriella propone eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con el objetivo de frenar investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad y corrupción dentro de las fuerzas militares.

El mandatario señaló que la iniciativa pretende “construir un manto de impunidad sobre delitos de lesa humanidad y de corrupción económica”.

El presidente alertó que “la participación en los fusilamientos que alcanzaron a ser hasta 6.402 jóvenes es el delito de lesa humanidad más grande de la historia contemporánea de América”, en referencia a los casos conocidos como ‘falsos positivos’ (sic)”.

PUBLICIDAD

Gustavo Petro advirtió que la eliminación de la JEP implicaría el fin de las investigaciones judiciales sobre estos hechos y una consolidación de la impunidad, lo que fortalecería las redes de corrupción en las fuerzas armadas. “La entrada de los ‘ajúas’ de nuevo a las fuerzas militares significa la impunidad de la corrupción y el fin de la verdad judicial (sic)”, afirmó el mandatario.

Gustavo Petro advirtió que la eliminación de la JEP implicaría el fin de las investigaciones judiciales sobre estos hechos y una consolidación de la impunidad, lo que fortalecería las redes de corrupción en las fuerzas armadas - crédito @petrogustavo/X

El presidente también denunció la existencia de sospechas de financiación irregular en una campaña presidencial, señalando que un contrato para el servicio de aseo en el ejército pasó de 2.000 millones de pesos en 2022 a 99.000 millones para 2026.

PUBLICIDAD

Según Petro, las ganancias de estos contratos estarían llegando a empresas de servicios públicos creadas recientemente, que no cuentan con autorización legal, y podrían servir como intermediarios para el desvío de recursos hacia campañas electorales vinculadas a las logias internas.

Gustavo Petro consideró que la propuesta de Abelardo de la Espriella busca atacar al actual ministro de Defensa y representa una amenaza para la lucha contra la impunidad y la transparencia institucional. En cuanto al narcotráfico, el presidente reiteró que, a su juicio, la única forma de erradicarlo sería la legalización global de la cocaína, pues la prohibición y el aumento del consumo en Europa y Australia perpetúan la producción en Colombia.

PUBLICIDAD