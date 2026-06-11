Colombia

Radiografía del poder: AtlasIntel reveló lo que Colombia quiere en diferentes materias entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

La encuesta evaluó la credibilidad gerencial de ambos candidatos, al dejar en evidencia a un electorado cansado que hoy prioriza la autoridad y el control de la chequera estatal por encima de las banderas tradicionales del sector social

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Ilustración acuarela de dos hombres frente a un tablero de ajedrez. Manos interactúan con piezas de ajedrez, un libro, un árbol, un escudo y monedas.
Mientras Abelardo de la Espriella logra blindar su candidatura con los sectores productivos y de seguridad, Iván Cepeda se atrinchera con lo justo en las banderas del ambientalismo - credito Imagen Ilustrativa Infobae

A menos de dos semanas para que el país defina el nuevo rumbo del Ejecutivo en Colombia, la encuesta de la firma AtlasIntel, realizada en alianza con la revista Semana, reveló una radiografía sobre los temores, las expectativas y el balance de poder discursivo entre los dos candidatos, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, que se disputarán la Casa de Nariño el 21 de junio de 2026.

Más allá de consolidar una tendencia en la intención de voto general, el estudio —aplicado a 3.681 encuestados entre el 5 y el 10 de junio— indagó en las opiniones de los electores para determinar cuál de los dos aspirantes genera mayor credibilidad a la hora de tomar las riendas y gerenciar las principales carteras e instituciones del Estado.

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Los resultados muestran un mapa de percepciones nítido; el candidato de la extrema derecha logró capitalizar la agenda de orden y gestión económica, mientras que el aspirante de la izquierda retuvo el liderazgo en las banderas históricas del sector social y ambiental, aunque con márgenes de ventaja considerablemente más estrechos que los de su rival.

- crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters
Seguridad, economía y medio ambiente fueron el tema de conversación entre los electores que deberán elegir entre De la Espriella e Iván Cepeda - crédito @delaespriella_style/Instagram - Enea Lebrun/Reuters

La seguridad y la chequera: los fuertes de De la Espriella

El ámbito donde el abogado y candidato de la derecha obtiene su mayor ventaja frente al senador del Pacto Histórico es, previsiblemente, la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico. En este sector, De la Espriella alcanzó un 59% de la confianza ciudadana frente a un 38% de Cepeda, lo que marcó una brecha de 21 puntos porcentuales que evidenció la efectividad de su retórica de mano dura y control territorial en un electorado fatigado por la inseguridad urbana y rural.

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Esa ventaja se traslada de manera similar a los temas de infraestructura y política exterior. Tanto en “inversiones en infraestructura” como en “relaciones internacionales”, De la Espriella registró un 55% de respaldo frente al 41% de Cepeda.

La confianza en el manejo macroeconómico también favorece al candidato de la derecha: en “equilibrio fiscal y control del gasto”, así como en la “lucha contra la corrupción”, la diferencia se impuso en 11 puntos a su favor (54% contra 43%), mientras que en “economía e inflación” e “impuestos y carga tributaria” mantiene una delantera de 9 puntos porcentuales, de acuerdo con la encuesta.

El estudio analizó los principales temas que preocupan al electorado colombiano de cara a los comicios de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito AtlasIntel
El estudio analizó los principales temas que preocupan al electorado colombiano de cara a los comicios de segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda - crédito AtlasIntel

El refugio de la izquierda es el medio ambiente y desigualdad

Por el contrario, el escenario cambia cuando la encuesta indagó sobre las problemáticas estructurales del desarrollo humano y la agenda verde, materias donde el discurso de Iván Cepeda encuentra su mayor eco. El ámbito del “Medio ambiente” se consolidó como el principal fortín del candidato de la izquierda, donde supera a De la Espriella con un 52% de confianza frente al 45%, que registró una ventaja de 7 puntos porcentuales.

El otro terreno donde Iván Cepeda logró ponerse por delante es en la gestión de la “pobreza y desigualdad social”, un indicador sensible para los sectores alternativos. Allí, el aspirante del Pacto Histórico obtuvo el 50% de los apoyos frente al 48% de De la Espriella.

No obstante, lo que llamó la atención fue el hecho de que en áreas críticas como la “educación”, la ventaja se mantuvo para la derecha por un estrecho margen (51% frente a 47%), lo que demuestra el desgaste de las banderas tradicionales de la izquierda en la percepción del común.

Este comportamiento en sectores podría explicar una posible foto final de la intención de voto que registró la medición de AtlasIntel. De acuerdo con el estudio técnico, Abelardo de la Espriella ganaría la presidencia en la segunda vuelta con el 52,2% de la totalidad de los sufragios, mientras que Iván Cepeda ocuparía el segundo lugar con un 44,5%.

El panorama se complementaría con un voto en blanco del 2,6%, un voto nulo del 0,1% y apenas un 0,7% de ciudadanos indecisos.

Ficha técnica

La encuesta fue realizada y financiada por AtlasIntel S.A.S. y Publicaciones Semana, enfocada en medir la intención de voto para la segunda vuelta presidencial junto a las percepciones políticas y económicas del electorado colombiano. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 5 y el 10 de junio de 2026, logrando una muestra de 3.681 encuestados distribuidos en municipios de todas las regiones de Colombia.

El estudio cuenta con un margen de error de ±2% y un nivel de confiabilidad del 95%. Para la recolección de los datos se utilizó la metodología digital Atlas RDR, la cual recluta participantes de manera aleatoria durante su navegación rutinaria por internet; además, la cobertura de la encuesta abarcó más de 200 municipios y ciudades.

Posteriormente, los resultados fueron nivelados mediante un algoritmo que consideró variables de sexo, edad, nivel educativo, ingresos, región y comportamiento electoral anterior. La supervisión estadística estuvo a cargo de Andrei Roman, Thiago Costa, Felipe Lamarca y Andrei Santos.

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