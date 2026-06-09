Colombia

“No permitiremos la impunidad”: Defensoría exige esclarecer asesinato del periodista Cristian Herrera

La Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera y pidió una investigación urgente para determinar si el crimen está relacionado con su labor periodística

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Las autoridades de Cúcuta calificaron el asesinato como un atentado contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos - crédito Defensoría del Pueblo
Las autoridades de Cúcuta calificaron el asesinato como un atentado contra la libertad de prensa y ofrecieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos - crédito Defensoría del Pueblo

Según información obtenida por Blu Radio, la Defensoría del Pueblo rechazó el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido en la tarde de este sábado 6 de junio en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta, y exigió a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables.

La entidad manifestó su solidaridad con la familia, amigos y colegas del comunicador, al tiempo que advirtió que este tipo de crímenes representan una grave amenaza contra la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a recibir información.

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La Defensoría alerta: los homicidios de jóvenes en Colombia duplican la tasa nacional - crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo
Asesinato - Defensoría del Pueblo | crédito Cristian Bayona/Colprensa - Defensoría del pueblo

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de respaldo a la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), organización de la que Herrera era corresponsal en Norte de Santander e integrante de su junta directiva.

Según información obtenida por Blu Radio, Cristian Herrera desarrolló gran parte de su trabajo periodístico investigando temas relacionados con corrupción, crimen organizado, violencia e impunidad, especialmente en Norte de Santander y la región del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar problemáticas que afectan a numerosas comunidades y mantener informada a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

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Defensoría pide una investigación prioritaria

Tras conocerse el homicidio, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la Fiscalía General de la Nación para que avance de manera prioritaria en la investigación y determine las circunstancias que rodearon el crimen.

La entidad insistió en la necesidad de identificar a los autores materiales e intelectuales del asesinato y establecer si existe una relación directa entre el ataque y el trabajo periodístico que Herrera desarrollaba en la región.

La Defensoría subrayó que no permitirá que este hecho quede en la impunidad y enfatizó que cualquier agresión contra periodistas debe ser investigada con enfoque diferencial, considerando los riesgos derivados del ejercicio informativo.

Defensora del pueblo - Defensoría del Pueblo/EFE-@DefensoriaCol/X/Montaje Infobae
Defensora del pueblo - Defensoría del Pueblo/EFE-@DefensoriaCol/X/Montaje Infobae

Según la institución, resulta fundamental esclarecer si las investigaciones realizadas por el comunicador sobre corrupción, crimen organizado y orden público pudieron haber motivado el ataque.

La entidad también reiteró que los periodistas desempeñan un papel esencial dentro de una sociedad democrática, especialmente en territorios donde persisten fenómenos de violencia, presencia de grupos armados y problemas relacionados con la seguridad ciudadana.

Crece la preocupación por la seguridad de los periodistas

El pronunciamiento de la Defensoría se produjo en medio de la preocupación generada por recientes agresiones contra trabajadores de medios de comunicación en distintas regiones del país.

La institución recordó que este caso se suma al asesinato del periodista Mateo Pérez Rueda, ocurrido semanas atrás en el municipio de Briceño, Antioquia, situación que ha generado alertas entre organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo
Las investigaciones de Cristian Herrera denunciaban nexos entre políticos, economías ilegales, extinción de dominio y estructuras criminales en Norte de Santander - crédito Defensoría del Pueblo

Para la Defensoría, el asesinato de periodistas constituye una de las formas más graves de censura, debido a que no solo afecta a quien ejerce la profesión, sino que también genera temor entre otros comunicadores y limita el acceso de la ciudadanía a información relevante.

La entidad advirtió que estos hechos pueden fomentar la autocensura y afectar el ejercicio libre e independiente del periodismo, especialmente en zonas donde existen riesgos asociados a la cobertura de fenómenos criminales o hechos de violencia.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo reiteró que corresponde al Estado garantizar condiciones de seguridad adecuadas para quienes desarrollan labores informativas en Colombia. Asimismo, insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para periodistas que enfrentan amenazas derivadas de su trabajo y garantizar que hechos como el ocurrido con Cristian Herrera no vuelvan a repetirse.

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