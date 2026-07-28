“No soy ninguna hijueputica”: víctima de las Farc respondió a Macafolla y cuestionó a la representante Lalis

Deisy Dorelly, sobreviviente del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, pidió respeto por las víctimas y cuestionó a Macafolla y a la representante Lalis tras la polémica generada por un video difundido en redes sociales. - crédito @DeisyDorelly/X

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Una fuerte controversia se desató en redes sociales luego de la difusión de un fragmento del programa de comedia y sátira política La Megacárcel, en el que la creadora de contenido María Camila Fonseca, conocida como Macafolla, realizó comentarios relacionados con los 18.677 niños y niñas que, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), fueron reclutados por las extintas Farc-EP.

El video, que rápidamente se viralizó, generó una ola de cuestionamientos contra la influencer y también contra la representante a la Cámara por Bogotá Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”, quien participaba en el espacio. Entre las voces más críticas estuvo la de Deisy Dorelly, víctima de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las Farc, quien rechazó el contenido y aseguró que las víctimas fueron objeto de burlas.

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La controversia involucra a la influencer Macafolla, la representante a la Cámara Lalis y a Deisy Dorelly, víctima del reclutamiento forzado y otros crímenes atribuidos a las Farc, que rechazó los comentarios realizados durante un programa de sátira política. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La respuesta de una víctima de las Farc: “Tengo 38 años y no soy ninguna hijueputica”

En un video publicado en sus redes sociales, Deisy Dorelly, sobreviviente de abusos y crímenes de lesa humanidad atribuidos a las Farc, reaccionó al fragmento difundido del programa y dirigió un duro mensaje tanto a Macafolla como a la congresista Lalis.

La víctima inició reproduciendo parte del video en el que la influencer afirma: “Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años”.

Tras ello, respondió: “Tengo treinta y ocho años y no soy una hijueputica. Señora Lalis, ¿a usted no le da vergüenza ocupar una curul en el Congreso de la República? Burlarse del dolor de 18.677 niños, niñas víctimas de secuestro, de abuso y de tortura. ¿No le da vergüenza?”

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En su intervención, Dorelly sostuvo que las expresiones utilizadas durante el programa resultaban ofensivas para quienes fueron reclutados siendo menores de edad y sobrevivieron al conflicto armado.

“Qué vergüenza ver dos mujeres ridiculizando el sufrimiento de miles de niños y niñas que fuimos arrancadas de nuestras familias, secuestradas, abusadas y torturadas”, manifestó.

Asimismo, cuestionó que quienes se presentan como defensoras de los derechos humanos y del feminismo, según ella, terminaran trivializando el sufrimiento de las víctimas. “Hay que ser profundamente deshumanizado para convertir la tragedia de estos niños en una burla”, afirmó.

La sobreviviente también pidió respeto por las familias afectadas por el reclutamiento forzado. “Una curul no le da derecho, señora Lalis, a pisotear la dignidad de las víctimas en Colombia. Colombia merece congresistas que respeten la memoria de todas las víctimas de este país”, expresó.

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Uno de los apartes que más repercusión tuvo fue cuando respondió directamente a las palabras de Macafolla. “Yo no soy ninguna hijueputica, ni las miles de víctimas sobrevivientes somos unas hijueputas. Somos mujeres que gracias a Dios sobrevivimos a esta tragedia y ahora tenemos la valentía de denunciar a los peores criminales de lesa humanidad”, sostuvo.

Finalmente, solicitó una disculpa pública por lo ocurrido.

El fragmento corresponde a un episodio del programa de sátira política La Megacárcel y generó una ola de críticas por las referencias a los menores reclutados por las extintas Farc. - crédito @micky.desinforma/Instagram

¿Qué fue lo que dijo Macafolla?

La polémica se originó durante un episodio de La Megacárcel, un espectáculo de humor político creado por el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, que es transmitido a través del canal de YouTube Sancocho Trifásico.

En ese espacio, Macafolla (quien además interpreta al personaje ficticio Micky Ávila, una caricatura de una periodista de extrema derecha) expresó:

“Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de treinta años. ¿Qué pasa con los niños?”.

Posteriormente, añadió que algunas personas defienden “la estúpida paz” y continuó con el tono satírico del programa.

Durante ese intercambio, Lalis intervino con una frase en la que afirmó: “Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”.

Sin embargo, el fragmento comenzó a circular de manera aislada en redes sociales, generando interpretaciones encontradas sobre el contexto completo del programa.

La respuesta de Lalis tras la controversia

Ante las críticas, la representante a la Cámara publicó un mensaje en sus redes sociales en el que aseguró que el video difundido correspondía a un fragmento editado de un evento de comedia.

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“Yo lamento decirles que les falta rigurosidad. Suben un clip cortado, en medio de un evento de comedia donde además los imitan a ustedes. Allí el clip completo demuestra que en efecto rechazo lo de los niños, pero les encanta desinformar. Esfuércense más”, escribió.

Con ese pronunciamiento, la congresista sostuvo que sus palabras fueron sacadas de contexto y negó haber respaldado cualquier forma de burla hacia las víctimas del reclutamiento forzado.

José Félix Lafaurie calificó de "impresentables" a Macafolla y Lalis y rechazó cualquier burla hacia las víctimas del reclutamiento forzado de menores. - crédito @jflafaurie/X

José Félix Lafaurie también rechazó el video

Las reacciones no provinieron únicamente de víctimas del conflicto. El presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, también cuestionó el contenido difundido.

A través de sus redes sociales escribió: “Las dos son unas impresentables. Se burlan e insultan a los miles de menores de edad que fueron reclutados, abusados y asesinados por las FARC. ¡No hay derecho!”

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Sus declaraciones se sumaron al debate que durante las últimas horas ha ocupado buena parte de la conversación política en plataformas digitales.

La cifra de 18.677 menores reclutados corresponde al Caso 07 de la JEP

La cifra mencionada durante la controversia proviene del Caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de las extintas Farc-EP.

En el Auto 159 de 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció un universo provisional de 18.677 víctimas únicas, resultado del cruce de 31 bases de datos provenientes de organizaciones de víctimas, entidades estatales e instituciones académicas.

La investigación priorizó el periodo comprendido entre 1996 y 2016, al identificar que en esos años se concentró el mayor número de casos.

Además del reclutamiento, la JEP analiza posibles crímenes internacionales asociados a estos hechos, entre ellos violencia sexual y basada en género, desaparición forzada, homicidios, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes presuntamente cometidos contra los menores incorporados a la organización armada.

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De acuerdo con la jurisdicción, la investigación busca establecer patrones de conducta, responsabilidades individuales y las cadenas de mando dentro de las antiguas Farc-EP, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.