Colombia
GoogleAgregar Infobae en Google

“Es un delirio”: Carrillo niega acusaciones de Angie Rodríguez y anuncia nueva denuncia

El director de la Ungrd rechazó los señalamientos de una presunta organización criminal y aseguró que las declaraciones ponen en riesgo su integridad

Carlos Carrillo aseguró que Angie Rodríguez entregó información de manera errónea y tendenciosa sobre el manejo del Fondo de Adaptación - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia
El director de la Ungrd rechazó los señalamientos de una presunta organización criminal y aseguró que las declaraciones ponen en riesgo su integridad - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia
Guardar

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos hechos por Angie Rodríguez y calificó como un “delirio” las acusaciones que lo relacionan con una supuesta organización criminal dentro del Gobierno.

Durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, Carrillo aseguró que ya había denunciado a Rodríguez por fraude, debido a la supuesta presentación de chats falsos, y anunció que interpondrá una nueva denuncia por los señalamientos más recientes en su contra.

Yo la denuncié por fraude, presentó unos chats falsos. Según ella, yo hago parte de una organización criminal con las hermanas Guerrero, a quienes ni siquiera conozco”, afirmó el funcionario.

PUBLICIDAD

Carrillo también rechazó que Rodríguez lo haya señalado de querer atentar contra su vida. Según dijo, esa acusación es grave y lo expone públicamente a riesgos de seguridad.

Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Voy a ponerle otra denuncia, porque ayer, en pleno horario prime-time, dijo que yo la quiero asesinar. Eso es extremadamente grave. Me relaciona con un presunto concierto para delinquir con las Guerrero, a quienes no conozco”, añadió.

Carrillo niega vínculos con las hermanas Guerrero

El director de la Ungrd insistió en que no tiene relación con las hermanas Guerrero y aseguró que solo ha visto una vez a Juliana Guerrero. Con esa explicación, buscó desmontar los señalamientos de Rodríguez sobre una presunta estructura criminal.

PUBLICIDAD

A Juliana la he visto una vez en mi despacho. Claramente es un delirio”, sostuvo Carrillo.

El funcionario también cuestionó el trasfondo de las declaraciones de Rodríguez y aseguró que, en su opinión, la exfuncionaria estaría usando sus denuncias para presionar al presidente Gustavo Petro. “Esta señora sigue extorsionando al presidente de la República”, afirmó.

Carrillo defendió al mandatario y dijo que no cree que Petro participe en esquemas de corrupción. “Yo siempre he creído que el presidente Petro quiere el bien común, un país mejor, que le duelen los pobres y no tiene participación en esquemas de corrupción”, expresó.

Además, sostuvo que si Rodríguez insinúa corrupción en el entorno presidencial, también tendría que explicar su propio papel dentro de ese supuesto entramado. “Si Angie Rodríguez está sugiriendo corrupción, ella también haría parte. Si insinúa que el presidente es un criminal, ella haría parte de ese entramado”, dijo.

El funcionario dice que su seguridad está en riesgo

La controversia ocurre después de que Rodríguez presentara una incapacidad justo cuando Petro pidió que fuera declarada insubsistente. Sus señalamientos han generado una nueva crisis política en la recta final del Gobierno, con versiones cruzadas sobre presuntas irregularidades y disputas internas.

Carlos Carrillo - Director de la Ungrd
Carlos Carrillo - Director de la Ungrd | crédito Ungrd

Para Carrillo, las revelaciones podrían responder a una estrategia política de cara al próximo Gobierno. El director de la Ungrd cuestionó que en esas declaraciones no se mencione al ministro del Interior, Armando Benedetti, y planteó que podría existir una pugna interna.

Hacen estas revelaciones y no mencionan ni siquiera a Benedetti. Puede haber pugna interna, una estrategia coordinada de Angie Rodríguez para negociar con el nuevo Gobierno y dinamitar el proyecto de izquierda”, manifestó.

Carrillo también afirmó que las declaraciones en su contra han generado preocupación por su integridad. Según dijo, Rodríguez cuenta con protección, mientras él enfrenta amenazas reales.

Esto pone en peligro mi integridad. Soy yo el realmente amenazado”, sostuvo. Luego agregó: “Angie Rodríguez tiene un esquema de seguridad. Yo tengo amenazas reales”.

El director de la Ungrd cerró la entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, con críticas al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, UNP. “De la Espriella se hizo rico con la plata del chavismo. Nos ponen un tiktoker boquisucio como director de la UNP”, afirmó.

Temas Relacionados

Carlos CarrilloAngie RodríguezUngrdGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez

El director de la Ungrd quedó al frente de la entidad mientras termina una licencia de Rodríguez, quien denunció presuntas irregularidades

Javier Pava asume encargo del Fondo de Adaptación tras salida temporal de Angie Rodríguez

Gobierno congela licitación de ciberseguridad por denuncia de pacto entre empresas

Colombia Compra Eficiente suspendió por 30 días un proceso de $300.000 millones, mientras la Procuraduría revisa posibles riesgos

Gobierno congela licitación de ciberseguridad por denuncia de pacto entre empresas

“Ella es más poderosa que yo”: la frase que Armando Benedetti le ‘soltó’ a Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

La senadora aseguró que recibió una llamada del ministro del Interior en la que, según su relato, el alto funcionario se ‘lavó las manos’ sobre quien habría sido su pupila

“Ella es más poderosa que yo”: la frase que Armando Benedetti le ‘soltó’ a Jennifer Pedraza sobre Juliana Guerrero

Un hombre terminó atrapado en una obra en las calles de Bogotá: la imprudencia se viralizó en redes sociales

Hay preocupación por las obras y acciones de los actores viales, lo que desató advertencias oficiales y reclamos ciudadanos por conductas que ponen en riesgo a todos

Un hombre terminó atrapado en una obra en las calles de Bogotá: la imprudencia se viralizó en redes sociales

‘Yo me llamo′ quinto capitulo del 27 de julio: Amparo Grisales no fue fácil de convencer, le dijo que no a más de uno

Los jurados demostraron que están el doble de exigentes y son pocos los participantes que lograron tener todas las estrellas verdes

‘Yo me llamo′ quinto capitulo del 27 de julio: Amparo Grisales no fue fácil de convencer, le dijo que no a más de uno
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Cayó alias Marlon Díaz, señalado cabecilla financiero de las disidencias de las Farc, que lidera ‘Calarcá’, en Caquetá

Combates en El Tambo, Cauca: Ejército denunció que disidentes vestidos de civil estarían atacando desde viviendas; hay varios militares heridos

Comenzó el juicio contra el excongresista Luis Fernando Almario Rojas, el primer caso de ‘Farcpolítica’ que resolverá la JEP

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo′ quinto capitulo del 27 de julio: Amparo Grisales no fue fácil de convencer, le dijo que no a más de uno

‘Yo me llamo′ quinto capitulo del 27 de julio: Amparo Grisales no fue fácil de convencer, le dijo que no a más de uno

Rafael Santos, hijo de Diomedes Díaz, le puso una importante tarea al hijo de Martín Elías: “Le entrego la Dinastía”

Kany García se tatuó el nombre de Juanpis González al visitarlo en su popular ‘show’

Actor de ‘Escobar, el patrón del mal’ reveló a qué se dedica lejos de las pantallas: “No me da ni cinco de pena que me vean trabajando”

Jessica Cediel se defendió de sus “haters” y dio sus razones para seguir soltera: “Darse gusto con la carne”

Deportes

Jhon Jader Durán le confesó a su exentrenador la verdad sobre lo ocurrido en el camerino de la selección Colombia: “Lo vienen destrozando...”

Jhon Jader Durán le confesó a su exentrenador la verdad sobre lo ocurrido en el camerino de la selección Colombia: “Lo vienen destrozando...”

Ibrahimovic asumió su papel en Bayern Múnich: “Voy a ser el suplente del colombiano Luis Díaz”

Video | Atlético Nacional y Once Caldas estrenarán logo de campeones de la Copa Libertadores en sus camisetas

Nairo Quintana quiere competir en la Vuelta España 2026 y confirmó cuáles serán sus próximas dos carreras

Carlos Bacca está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Deportivo Cali