“Es un delirio”: Carrillo niega acusaciones de Angie Rodríguez y anuncia nueva denuncia

El director de la Ungrd rechazó los señalamientos de una presunta organización criminal y aseguró que las declaraciones ponen en riesgo su integridad - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Presidencia

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El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd, Carlos Carrillo, respondió a los señalamientos hechos por Angie Rodríguez y calificó como un “delirio” las acusaciones que lo relacionan con una supuesta organización criminal dentro del Gobierno.

Durante una entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, Carrillo aseguró que ya había denunciado a Rodríguez por fraude, debido a la supuesta presentación de chats falsos, y anunció que interpondrá una nueva denuncia por los señalamientos más recientes en su contra.

“Yo la denuncié por fraude, presentó unos chats falsos. Según ella, yo hago parte de una organización criminal con las hermanas Guerrero, a quienes ni siquiera conozco”, afirmó el funcionario.

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Carrillo también rechazó que Rodríguez lo haya señalado de querer atentar contra su vida. Según dijo, esa acusación es grave y lo expone públicamente a riesgos de seguridad.

Angie Rodríguez - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Voy a ponerle otra denuncia, porque ayer, en pleno horario prime-time, dijo que yo la quiero asesinar. Eso es extremadamente grave. Me relaciona con un presunto concierto para delinquir con las Guerrero, a quienes no conozco”, añadió.

Carrillo niega vínculos con las hermanas Guerrero

El director de la Ungrd insistió en que no tiene relación con las hermanas Guerrero y aseguró que solo ha visto una vez a Juliana Guerrero. Con esa explicación, buscó desmontar los señalamientos de Rodríguez sobre una presunta estructura criminal.

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“A Juliana la he visto una vez en mi despacho. Claramente es un delirio”, sostuvo Carrillo.

El funcionario también cuestionó el trasfondo de las declaraciones de Rodríguez y aseguró que, en su opinión, la exfuncionaria estaría usando sus denuncias para presionar al presidente Gustavo Petro. “Esta señora sigue extorsionando al presidente de la República”, afirmó.

Carrillo defendió al mandatario y dijo que no cree que Petro participe en esquemas de corrupción. “Yo siempre he creído que el presidente Petro quiere el bien común, un país mejor, que le duelen los pobres y no tiene participación en esquemas de corrupción”, expresó.

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Además, sostuvo que si Rodríguez insinúa corrupción en el entorno presidencial, también tendría que explicar su propio papel dentro de ese supuesto entramado. “Si Angie Rodríguez está sugiriendo corrupción, ella también haría parte. Si insinúa que el presidente es un criminal, ella haría parte de ese entramado”, dijo.

El funcionario dice que su seguridad está en riesgo

La controversia ocurre después de que Rodríguez presentara una incapacidad justo cuando Petro pidió que fuera declarada insubsistente. Sus señalamientos han generado una nueva crisis política en la recta final del Gobierno, con versiones cruzadas sobre presuntas irregularidades y disputas internas.

Carlos Carrillo - Director de la Ungrd | crédito Ungrd

Para Carrillo, las revelaciones podrían responder a una estrategia política de cara al próximo Gobierno. El director de la Ungrd cuestionó que en esas declaraciones no se mencione al ministro del Interior, Armando Benedetti, y planteó que podría existir una pugna interna.

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“Hacen estas revelaciones y no mencionan ni siquiera a Benedetti. Puede haber pugna interna, una estrategia coordinada de Angie Rodríguez para negociar con el nuevo Gobierno y dinamitar el proyecto de izquierda”, manifestó.

Carrillo también afirmó que las declaraciones en su contra han generado preocupación por su integridad. Según dijo, Rodríguez cuenta con protección, mientras él enfrenta amenazas reales.

“Esto pone en peligro mi integridad. Soy yo el realmente amenazado”, sostuvo. Luego agregó: “Angie Rodríguez tiene un esquema de seguridad. Yo tengo amenazas reales”.

El director de la Ungrd cerró la entrevista en Recap Blu, de Blu Radio, con críticas al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la dirección de la Unidad Nacional de Protección, UNP. “De la Espriella se hizo rico con la plata del chavismo. Nos ponen un tiktoker boquisucio como director de la UNP”, afirmó.

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