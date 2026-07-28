Contraloría alerta pagos indebidos y pensiones a fallecidos en el FOMAG por $176.795 millones

Fomag - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - crédito Fomag/Sitio web

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La Contraloría General de la República alertó sobre graves fallas en el manejo de recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, tras una auditoría financiera correspondiente a la vigencia 2025. El organismo encontró 10 hallazgos con incidencia fiscal por $176.795 millones, además de 12 posibles faltas disciplinarias y un hallazgo con posible incidencia penal.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, las irregularidades comprometen recursos destinados a prestaciones sociales y atención en salud de los docentes. Entre los puntos advertidos aparecen pagos que no debía asumir el fondo, registros contables incompletos, desembolsos de primas sin requisitos, mesadas giradas después del fallecimiento de beneficiarios y sanciones por mora.

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El hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago de $133.255 millones por servicios médicos atrasados e intereses. Según la Contraloría, esos valores debían ser cubiertos por operadores de salud salientes y entrantes, pero terminaron siendo pagados con recursos del FOMAG, lo que habría ocasionado detrimento fiscal.

Contraloría General de la República - crédito Colprensa

Pagos médicos que no correspondían al fondo

La Contraloría detalló que los pagos indebidos se hicieron a la Unión Temporal Medisalud, encargada de la Región 4, que incluye Boyacá, Casanare y Meta, y a la UT Redvital, de la Región 8, correspondiente a Antioquia y Chocó.

“Los resultados de este ejercicio auditor subrayan que los hallazgos de mayor cuantía correspondieron al pago indebido de servicios médico-asistenciales represados e intereses, a la Unión Temporal Medisalud y a la UT Redvital, por $133.255 millones”, señaló el organismo de control.

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La entidad explicó que esa erogación estaba bajo responsabilidad de los operadores, según las cláusulas de los contratos médico-asistenciales. Por eso, consideró que el FOMAG asumió obligaciones que no le correspondían y afectó el patrimonio público.

La auditoría también encontró problemas contables. El Fondo habría reportado que debía menos dinero del que realmente adeudaba, debido a que no registró correctamente obligaciones por cerca de $598.364 millones. Esa situación, según el organismo, dificultó las labores de control y evaluación sobre el estado real de las finanzas.

Por esa razón, la Contraloría decidió no aprobar las cuentas del FOMAG correspondientes a la vigencia 2025. Para el ente de control, la falta de registros completos impide tener una visión clara de las obligaciones financieras del fondo que maneja recursos clave para docentes y pensionados del magisterio.

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Billetes de 50 mil pesos colombianos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Pensiones a fallecidos y sanciones por mora

Otro hallazgo se relaciona con la prima de mitad de año pagada a docentes pensionados. Después de revisar una muestra de 1.105 pagos, la Contraloría concluyó que se desembolsaron $27.982 millones sin cumplir los requisitos exigidos por la Constitución y la ley.

El organismo también detectó casos en los que esos pagos se realizaron pese a que existían decisiones judiciales que ya habían negado ese derecho. A esto se suman mesadas pensionales que continuaron girándose después del fallecimiento de algunos docentes o beneficiarios, además de pagos superiores a los debidos en casos de pensiones por invalidez y sanciones por mora.

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El informe advierte que el FOMAG destinó $5.479 millones al pago de sanciones por mora y tuvo que asumir más de $9.200 millones en intereses y sanciones porque varios pagos de cesantías y pensiones no se hicieron dentro de los plazos establecidos.

La Contraloría señaló una presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, como vocera y administradora del FOMAG, y las entidades territoriales. Además, pidió adoptar mecanismos para corregir fallas repetidas y evitar nuevos pagos que lesionen el patrimonio público.

El organismo reiteró que se necesitan medidas eficientes para administrar estos recursos y cerrar las brechas que han permitido pagos indebidos, deudas mal registradas y giros improcedentes. El caso deja bajo revisión el manejo financiero del fondo que sostiene buena parte de las prestaciones sociales y servicios de salud del magisterio colombiano.

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