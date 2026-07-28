Centro Democrático postuló a José Vicente Carreño para la Secretaría General de la Comisión Quinta de la Cámara

José Vicente Carreño Castro, candidato del Centro Democrático a la Secretaría General de la Comisión Quinta de la Cámara para el periodo 2026-2027. - crédito @secresenadocoloficial/Instagram

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El Partido Centro Democrático oficializó la postulación de José Vicente Carreño Castro como su único candidato para ocupar la Secretaría General de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo 2026-2027.

La decisión quedó consignada en una carta firmada por el director nacional de la colectividad, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, dirigida a los integrantes de esa comisión, en la que el partido solicita el respaldo de las diferentes bancadas para que Carreño sea elegido en la dignidad administrativa.

En el documento, el Centro Democrático explicó que la designación es el resultado de los consensos alcanzados al interior de la colectividad y destacó la experiencia política y legislativa del exsenador.

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"Esta colectividad ha decidido postular a José Vicente Carreño Castro como único candidato del Partido Centro Democrático para ocupar la Secretaría General de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, para el período legislativo 2026-2027“, señala la comunicación.

El Centro Democrático aseguró que la postulación de José Vicente Carreño responde a su trayectoria, liderazgo y experiencia en el trabajo legislativo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Centro Democrático destacó la trayectoria y experiencia de José Vicente Carreño

En la misiva, el partido aseguró que la candidatura responde al reconocimiento del recorrido político de Carreño y a su conocimiento del funcionamiento del Congreso.

Según el documento, la colectividad considera que reúne las condiciones necesarias para desempeñar el cargo, especialmente por su experiencia en el trabajo legislativo y su compromiso institucional.

"Esta decisión representa la voluntad de nuestra colectividad y refleja el respaldo a su liderazgo, trayectoria, compromiso institucional y conocimiento del trabajo legislativo, cualidades que consideramos fundamentales para dirigir los debates de esta Comisión con imparcialidad, respeto por las garantías de todas las bancadas y estricto apego a la Constitución, la ley y el Reglamento del Congreso“, indicó el partido.

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La colectividad también hizo un llamado a los representantes que integran la Comisión Quinta para que acompañen la postulación, argumentando que la designación hace parte de los acuerdos políticos alcanzados entre las diferentes fuerzas con representación en el Congreso.

En ese sentido, la carta señala: "Solicitamos respetuosamente a los Honorables Representantes de los diferentes partidos que integran la Comisión Quinta que acompañen esta postulación, en virtud de los acuerdos realizados con los compromisarios de los diferentes partidos y movimientos políticos“.

El documento concluye reiterando el compromiso del Centro Democrático con los acuerdos políticos relacionados con las demás dignidades que deberán elegirse en el Congreso durante el inicio del nuevo periodo legislativo.

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Carta mediante la cual el Centro Democrático oficializó la postulación de José Vicente Carreño ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes. - crédito Centro Democrático

Quién es José Vicente Carreño Castro

José Vicente Carreño Castro es administrador de empresas, exintegrante de la Policía Nacional y dirigente político del Centro Democrático. Aunque nació el 21 de abril de 1972 en Barrancabermeja (Santander), ha desarrollado gran parte de su actividad política en el departamento de Arauca, región con la que mantiene un estrecho vínculo y desde donde consolidó su trayectoria electoral.

Es profesional en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de las Américas y cuenta con una especialización en Gobierno.

Antes de ingresar a la política, prestó servicio durante 22 años en la Policía Nacional de Colombia, institución en la que alcanzó el grado de agente y de la que se retiró en uso de buen retiro. Durante su carrera recibió diferentes reconocimientos y condecoraciones, entre ellas la Medalla al Valor y la Cruz al Mérito Policial, distinciones que fortalecieron su cercanía con organizaciones de veteranos y miembros de la reserva de la Fuerza Pública.

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La elección de la Secretaría General de la Comisión Quinta se definirá al inicio del nuevo periodo legislativo en el Congreso de la República. - crédito Ovidio González/Presidencia de la República

Su paso por el Congreso de la República

La carrera legislativa de Carreño comenzó en la Cámara de Representantes.

En las elecciones legislativas de 2018 aspiró por el departamento de Arauca. Aunque inicialmente no obtuvo la curul, ingresó a la Cámara en 2019 tras la nulidad de la elección del entonces representante Luis Emilio Tovar, decisión que le permitió completar el periodo constitucional hasta 2022.

Posteriormente, fue elegido senador de la República para el periodo 2022-2026 por el Centro Democrático, corporación en la que integró la Comisión Segunda Constitucional Permanente, encargada de estudiar asuntos relacionados con la seguridad nacional, la política internacional, la defensa y la Fuerza Pública.

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Durante su gestión en el Senado, centró buena parte de su agenda legislativa en iniciativas dirigidas a mejorar las condiciones de los integrantes activos y retirados de las Fuerzas Militares y de Policía. Entre los temas impulsados figuraron propuestas relacionadas con subsidios familiares, beneficios económicos para veteranos y la denominada “mesada 14”.