Gobierno Petro nombró notarios en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín antes de dejar el poder: próxima administración revisará las designaciones

En los últimos días de su mandato, el Gobierno de Gustavo Petro expidió varios decretos con nombramientos de notarios en distintas regiones del país. - crédito Notaría 26 y Luisa González/Reuters

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A pocos días del relevo presidencial, el Gobierno del presidente Gustavo Petro expidió una serie de decretos mediante los cuales realizó nombramientos de notarios en interinidad en ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Chía, Zipaquirá y Cartagena, además de crear una nueva notaría en el departamento de Antioquia.

Los movimientos administrativos fueron dados a conocer por El Colombiano y Blu Radio, medios que detallaron que las decisiones fueron adoptadas entre el 17 y el 24 de julio de 2026, en la recta final del actual Gobierno.

Posteriormente, Semana informó que el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, anunció que la próxima administración revisará los recientes nombramientos para verificar que cada uno se ajuste a los principios de legalidad, mérito, idoneidad y transparencia.

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Los decretos fueron firmados por la ministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque, quien también se desempeña como superintendente de Industria y Comercio. Según explicó El Colombiano, la mayoría de las designaciones se realizó bajo la figura de la interinidad, debido a que la lista de elegibles derivada del concurso de méritos de 2016 perdió vigencia en julio de 2018.

Los nombramientos en Bogotá, Cali, Barranquilla y Medellín

Entre las principales designaciones figura la de José Gregorio Beltrán Pérez, quien fue nombrado notario de la Notaría 61 de Bogotá, vacante que dejó Pablo Méndez Barajas. Además, el Gobierno oficializó el retiro de Óscar Fernando Martínez Bustamante de la Notaría 26, quien permanecerá en el cargo hasta que se posesione su reemplazo.

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En Cali se realizaron dos nombramientos. Según informó El Colombiano, Jorge Armando Ruiz Viveros asumirá la Notaría 20, mientras que José Faiber León Bermúdez fue designado para la Notaría 14, tras el retiro forzoso de la anterior titular.

La ciudad con el mayor número de movimientos fue Barranquilla, donde fueron designados en interinidad Pedro Jaime Julio Beltrán para la Notaría 2, Juan David Ortega Jiménez para la Notaría 12 y Yoel David Elguedo Jiménez para la Notaría 7.

En Medellín, el Gobierno nombró a Karyme Adriana Cotes Martínez como notaria de la Notaría 6, mientras que en Chía (Cundinamarca) fue designado Jhon Jairo Cortés Gómez para la Notaría 2.

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Por su parte, Blu Radio recordó que antes de estos movimientos el Ejecutivo ya había expedido otros decretos con nombramientos en las notarías Séptima y Décima de Cali, la Notaría Primera de Zipaquirá y la Notaría Sexta de Cartagena, esta última mediante el Decreto 0706 del 7 de julio de 2026.

La Notaría Sexta de Medellín fue uno de los despachos en los que el Gobierno Nacional designó un notario en interinidad mediante decreto. - crédito Notarias en Medellín

La creación de una nueva notaría en Rionegro

Además de los nombramientos, el Gobierno creó la Notaría Tercera del Círculo Notarial de Rionegro, decisión adoptada mediante el Decreto 0811.

Según explicó el periódico antioqueño, el nuevo despacho tendrá categoría primera y responde al aumento en la demanda de servicios notariales en el sector de Llanogrande, donde el número de autenticaciones pasó de menos de mil en 2021 a cerca de 200.000 en 2025.

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De acuerdo con ese medio, la creación del nuevo despacho responde al incremento sostenido de la demanda de trámites notariales en esa zona del Oriente antioqueño.

La justificación del Gobierno

De acuerdo con el medio, en los decretos el Gobierno señaló que los nombramientos obedecen a la necesidad de “garantizar la continuidad en la prestación del servicio público notarial y la fe pública”, ante las vacancias definitivas generadas por renuncias o retiros por edad.

Los decretos también señalan que las personas designadas acreditaron ante la Superintendencia de Notariado y Registro el cumplimiento de los requisitos de experiencia y calidades exigidos para ejercer esos cargos.

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Una vez culminen los trámites correspondientes, los nuevos notarios deberán posesionarse ante los gobernadores de los respectivos departamentos o, en el caso de Bogotá, ante el Ministerio de Justicia.

En los decretos, el Gobierno señaló que las designaciones buscan garantizar la continuidad del servicio público notarial ante vacancias definitivas. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La próxima administración revisará los nombramientos

Tras conocerse los recientes decretos, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino González, anunció que el próximo Gobierno realizará una evaluación individual de los nombramientos de notarios en interinidad expedidos durante los últimos días de la administración de Gustavo Petro.

De acuerdo con Semana, Cancino recordó que la legislación vigente faculta al presidente de la República para efectuar este tipo de designaciones cuando no existe un concurso de méritos con una lista de elegibles vigente. Sin embargo, advirtió que esa atribución debe ejercerse bajo criterios de objetividad y transparencia.

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En el pronunciamiento citado por la revista, el ministro designado afirmó que “la existencia de una facultad legal no releva a la administración del deber de ejercerla con los más altos estándares de objetividad, transparencia, prudencia y responsabilidad institucional”.

Asimismo, sostuvo que la función notarial constituye un componente esencial de la seguridad jurídica del país, por lo que quienes ocupen estos cargos deben acreditar las condiciones personales, éticas y profesionales exigidas por la normativa.

Según la revista, Cancino también aseguró que el próximo Gobierno impulsará el concurso público de méritos previsto por la Constitución para la provisión de las notarías y precisó que, si durante la revisión de los nombramientos se identifica alguna actuación que requiera un análisis jurídico o que no cumpla los estándares establecidos, se adoptarán las decisiones correspondientes dentro del marco de la Constitución y la ley.

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El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo cuestionó el nombramiento de Jorge Armando Ruiz Viveros como notario interino - crédito @juanmartinbc/X

Cuestionamientos a uno de los nombramientos

Las designaciones también generaron reacciones desde distintos sectores.

De acuerdo con Blu Radio, el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo cuestionó el nombramiento de Jorge Armando Ruiz Viveros como notario interino y aseguró, a través de su cuenta en la red social X, que el funcionario figuró como asesor de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Ana Leidy Erazo, del Pacto Histórico.

Hasta el momento, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre ese señalamiento.

Publicación de Day Vásquez en redes sociales

A las reacciones también se sumó Day Vásquez, testigo de la Fiscalía General de la Nación, quien el 27 de julio de 2026 publicó un mensaje en su cuenta de X que llamó la atención de los usuarios.

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“OJO 👁️👁️ CON LAS NOTARÍAS… 😜”, escribió inicialmente.

Posteriormente, al responder la consulta de un usuario sobre cuáles notarías mencionaba, publicó: “Notaria 2da, notaria 6ta, notaria 7ma, notaria 12”, sin entregar mayores detalles.

Day Vásquez publicó un mensaje en el que mencionó varias notarías, sin explicar el motivo de su advertencia ni entregar información adicional. - crédito @Daysvasquezc/X

Hasta el momento, Day Vásquez no ha explicado el alcance de esa publicación ni ha entregado información adicional sobre el motivo de su advertencia. Tampoco existe un pronunciamiento oficial que relacione ese mensaje con los recientes nombramientos realizados por el Gobierno Nacional.