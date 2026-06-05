Colombia

La ballena piloto rescatada en Tasajera, Magdalena, murió mientras recibía atención especializada

El ejemplar falleció el jueves 4 de junio mientras era atendido en el Centro de Rescate de Fauna Marina. Las autoridades ambientales adelantaron exámenes para determinar el origen del deterioro de su salud

Guardar
Google icon

El equipo técnico tomó muestras biológicas y practicó el procedimiento forense al cetáceo, con el fin de precisar los factores que afectaron su salud y sumar información genética y poblacional sobre la especie - crédito @corpamag/Instagram

La ballena piloto rescatada en Tasajera, Magdalena murió hacia las 4:00 a. m. del jueves 4 de junio en el Centro de Rescate de Fauna Marina, después de recibir atención veterinaria especializada, según confirmó la Corporación Autónoma Regional del Magdalena.

La muerte del cetáceo abrió una necropsia y un análisis de muestras biológicas para establecer la causa exacta de su deterioro y aportar datos científicos sobre esta especie en el Caribe colombiano, de acuerdo con Corpamag.

PUBLICIDAD

El ejemplar medía aproximadamente 3,3 metros y pesaba cerca de una tonelada, y su traslado al centro de rescate tomó varias horas por sus dimensiones y por las condiciones logísticas, según Corpamag. La entidad identificó al animal como una ballena piloto o calderón de aletas cortas del género Globicephala sp.

La emergencia comenzó el miércoles 3 de junio por la mañana, cuando pescadores de Tasajera encontraron al cetáceo varado en la orilla. La comunidad intentó devolverlo al mar varias veces, pero el animal regresó de forma repetida a la playa.

PUBLICIDAD

Pescadores de Tasajera encontraron a la ballena piloto en la orilla y la comunidad intentó devolverla al mar, pero el animal regresó varias veces a la playa - crédito @luchovoltios/X

Ese comportamiento puede estar asociado con problemas de salud, debilidad o desorientación en mamíferos marinos, según los especialistas de Corpamag.

La autoridad ambiental añadió que los varamientos recurrentes en cetáceos suelen derivar de enfermedades, debilidad extrema o alteraciones neurológicas que dificultan la orientación y el desplazamiento en mar abierto.

El protocolo de rescate se activó con la intervención de un equipo técnico de la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina, organizaciones que trabajan en alianza con Corpamag en la atención de fauna marina en la región.

En el centro, el cetáceo recibió valoración clínica completa, hidratación, tratamientos de soporte, análisis diagnósticos y toma de muestras biológicas, según la corporación.

Durante la noche y la madrugada permaneció bajo observación veterinaria permanente. Corpamag informó en su comunicado oficial: “Los hallazgos preliminares indicaron que el cetáceo ingresó con una condición física severamente afectada, situación que podría estar relacionada con los reiterados eventos de varamiento registrados antes de su rescate”.

Corpamag indicó que los varamientos recurrentes en cetáceos pueden estar vinculados con problemas de salud, debilidad extrema o alteraciones neurológicas - crédito Corpamag
Corpamag indicó que los varamientos recurrentes en cetáceos pueden estar vinculados con problemas de salud, debilidad extrema o alteraciones neurológicas - crédito Corpamag

“Los casos recurrentes de encallamiento en cetáceos suelen estar asociados a enfermedades, debilidad extrema, alteraciones neurológicas u otras condiciones que afectan su capacidad para orientarse, desplazarse y permanecer en mar abierto. En muchos casos, estos mamíferos llegan a las costas cuando su estado de salud ya se encuentra gravemente comprometido, por lo que los episodios de varamiento suelen ser una manifestación de problemas previos que requieren evaluación especializada”, se agrega en el documento.

Tras la muerte del ejemplar, el equipo técnico practicó la necropsia recolectando muestras biológicas que serán analizadas por especialistas. De acuerdo con Corpamag, esos estudios también permitirán obtener información genética y poblacional sobre los mamíferos marinos que habitan el Caribe colombiano.

Las ballenas piloto, también llamadas calderones, suelen desplazarse en grupos familiares de entre 10 y 50 individuos y prefieren aguas tropicales y subtropicales profundas, donde se alimentan principalmente de peces y calamares.

Habitan principalmente aguas profundas tropicales y subtropicales y se alimentan de peces y calamares. Su presencia ha sido documentada en diferentes sectores de la costa del Magdalena, incluyendo la Bahía de Gaira, El Rodadero, el Parque Nacional Natural Tayrona, Cinto, Guachaquita y otras áreas marinas de la región”, se añade en el comunicado.

La presencia de esta especie ha sido documentada en la Bahía de Gaira, El Rodadero, el Parque Nacional Natural Tayrona, Cinto y Guachaquita, según el texto oficial difundido por la autoridad ambiental.

Corpamag informó que la ballena piloto ingresó al centro con un deterioro físico grave y que su estado crítico no pudo revertirse - crédito Corpamag
Corpamag informó que la ballena piloto ingresó al centro con un deterioro físico grave y que su estado crítico no pudo revertirse - crédito Corpamag

El caso de Tasajera se suma a esos registros y activó atención veterinaria, estudios científicos y seguimiento institucional, de acuerdo con Corpamag. Las entidades participantes también destacaron la intervención de la comunidad pesquera local, que reportó el varamiento y colaboró en todas las etapas del operativo.

“Este caso evidencia la importancia de la articulación entre las autoridades ambientales, la comunidad y las organizaciones dedicadas a la conservación marina para responder oportunamente a eventos que involucren fauna silvestre y generar información científica clave para la protección de las especies que habitan los ecosistemas marinos del Caribe colombiano”, concluye el comunicado de Corpamag.

Corpamag, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina señalaron que la reacción de los pescadores facilitó la llegada del equipo especializado y la activación inmediata de la respuesta institucional. Ese apoyo fue parte del operativo desde la detección inicial del cetáceo hasta su traslado al centro de rescate.

Temas Relacionados

Ballena rescatadaBallena encalladaCorpamagTasajera, MagdalenaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Las dirigidas por Ángelo Marsiglia buscarán asegurar su cupo a la Copa del Mundo de la FIFA Brasil 2027

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

El nuevo día festivo en Colombia en julio de 2026 trae consecuencias para las empresas y los trabajadores: así se tendrá que pagar

El equilibrio de las compañías, que no tenían en cuenta hasta ahora la jornada, dependerá de la planeación de turnos y recursos ante la nueva jornada legal, explicaron expertos

El nuevo día festivo en Colombia en julio de 2026 trae consecuencias para las empresas y los trabajadores: así se tendrá que pagar

Figura de la selección de Escocia fue confirmado como refuerzo del Tottenham a menos de una semana del Mundial 2026

El cuadro londinense confirmó la llegada del exdefensor del Liverpool para la temporada 2026-2027

Figura de la selección de Escocia fue confirmado como refuerzo del Tottenham a menos de una semana del Mundial 2026

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de junio

La moneda europea experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 5 de junio

Abelardo de la Espriella aseguró que no cumplirá fallo judicial que le prohibe usar la camiseta de la selección Colombia: “Que me arresten”

El candidato presidencial reclama que la prenda representa la esencia nacional y reitera que mantendrá su postura pese a la decisión judicial y el posible arresto durante su campaña previa a la segunda vuelta electoral

Abelardo de la Espriella aseguró que no cumplirá fallo judicial que le prohibe usar la camiseta de la selección Colombia: “Que me arresten”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Militares involucrados en los “falsos positivos” confrontaron a las familias de sus víctimas: “Eran hijos con nombre”

Gobernación del Cesar denunció el regreso de las “pescas milagrosas” por parte del ELN tras secuestrar a conductores de carga

Video: ataque con drones en El Bagre, Antioquia, dejó varios animales de pastoreo muertos; hay alerta por crisis humanitaria

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

ENTRETENIMIENTO

Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Shakira rechazó el uso indebido de su imagen para promover la campaña de Iván Cepeda: “Mi compromiso es con Colombia”

Concierto de Nicky Jam en Bogotá: estas son las recomendaciones, horarios de acceso, vestimenta y rutas de transporte público que operarán para el evento

Aida Victoria agitó el escenario electoral con sus declaraciones: “Es muy fácil elegir la guerra cuando no eres tú quien pone los muertos”

Angélica Blandón y su reflexión sobre el debate electoral en Colombia: “La democracia se debilita cuando dejamos de discutir ideas”

Carlos Torres habló de ‘La reina del flow’ y su gira de conciertos por Latinoamérica

Deportes

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Colombia vs. Uruguay - EN VIVO Liga de Naciones Femenina Conmebol: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

Figura de la selección de Escocia fue confirmado como refuerzo del Tottenham a menos de una semana del Mundial 2026

Así llegó la selección Colombia a San Diego, ciudad sede del último amistoso ante Jordania, previo a su debut en el Mundial 2026

Qué necesita Colombia para clasificar al Mundial femenino de Brasil 2027: cuentas, tabla y programación completa

Los 10 jugadores más valiosos de la Liga BetPlay en el mercado de fichajes, según un reciente estudio